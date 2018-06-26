Yeni nesil, dijital ekonomiye uygun yetişmeli

Dijitalleşen yeni dünyada yazılım ve kodlama alanları büyüme trendlerini sürdürüyor.

2017 yılı verilerine göre dünyada 5 trilyon dolar hacme ulaşan bilişim sektörünün ana kollarından biri olan yazılımın küresel pazar büyüklüğü ise 3,5 trilyon dolar seviyesinde. Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, Türkiye’nin yazılım ve bilişim altyapısı bakımından dünya ortalamalarının gerisinde kaldığı gerçeğine işaret ederken, katma değeri yüksek kalemler arasında gelişme gösteren yazılım sektörünün henüz hedeflenen seviyelerde olmadığını vurguladı. Bu noktada Şimşek, “Gençlerimizi, geleceğin dünyasını inşa edecek alanlara yönlendirmemiz ülkemizin geleceği açısından kritik önem taşıyor.

Ülkemizin hızlı bir büyüme yakalayabilmesi için dijital ekonomiye önem vermesi ve bunun ülke stratejisi haline dönüşmesi ulusal bir sorumluluktur” dedi.

Geleceğin dünyasına yönlendirmek

Şimşek, “Sürücüsüz olarak hizmet verebilen otonom otomobilleri, otobüsleri, TIR’ları, karada, havada ve denizde otonom hareket edebilen dronları, robotları görmeye başladık. Yapay zeka ve makine öğrenmesi alanlarında gerçekleşen ilerlemeler birçok sektörün iş yapma şeklini dönüştürmeye başladı. Gelecek 2 yıl içinde, 47 milyar nesnenin internete bağlanacağı öngörülüyor. Blockchain teknolojisi ise tapu kayıtlarından, kamu kurumlarının iş yapma şekline, noter hizmetlerine kadar çok sayıda iş alanında dönüşümü tetikliyor” örneklerini paylaştı.