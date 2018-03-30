Yerli ve milli 3D yazıcı yurtdışına açılıyor

Türkiye’nin yerli ve milli 3 boyutlu yazıcı üreticisi Zaxe, yurtdışına satış hedefi doğrultusunda Dubai’de satış ofisini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Başta eğitim olmak üzere sanayi, mühendislik ve sağlık sektörlerinde kurumların 3 boyutlu yazıcı ihtiyacını karşılayan Zaxe, X3 ve X3 Plus adını verdikleri iki yeni modeli geliştirerek Eylül ayında Türkiye’de ve dünyada kullanıcıların beğenisine sunmayı da hedefliyor. 3 boyutlu yazıcı pazarının 5 yıl içerisinde ivme kazanacağını belirten Zaxe Genel Müdürü Koray Kurhan, bu pazarda yüzde 90 gibi yüksek bir yerlilik oranıyla iddialı bir üretici olan Zaxe’nin açılacak satış ofisiyle Dubai’den yurtdışına açılacağını söyledi. Musa Aydın - İstanbul

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