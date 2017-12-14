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14 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

YouTube'da oyuncak tanıtarak yılda 11 milyon dolar kazanıyor

14 Aralık 2017, Perşembe 08:53
6 yaşındaki Ryan milyonlarca çocuğu imrendirecek kadar çok eğleniyor. Hesabındaki milyon dolarlar ise, yetişkinleri kıskançlıktan çatlatabilir.

İnternetin en büyük video platformu YouTube'a koyduğu haftalık videolarda oyuncaklarını hediye paketlerinden çıkaran, bir yandan da çeşitli muzırlıklar yapan Amerikalı ufaklık, 2017'de yaklaşık 11 milyon dolar kazandı.

'Ryan Toys Review' adlı YouTube kanalında oyuncakları test ederek yorumlar yapan çocuğun videoları, ilk paylaşımını yaptığı Mart 2015'ten bu yana 17 milyar kez izlendi.

Ekonomi dergisi Forbes, Ryan'ı YouTube'un en çok kazanan 8'inci kişisi ilan etti bile.

Peki insanlar bu çocuğa ve oyuncaklarına neden bu kadar ilgi duyuyor?

Gizemli çocuk Ryan

İnternetin en bilinen yüzlerinden olsa da Ryan son derece gizemli bir çocuk. Soyadını da nerede yaşadığını da bilen yok. Anne ve babasıyla yapılan mülakatlardan anlaşılan o ki, Ryan daha 3 yaşındayken bu YouTube kanalını açmaya kendi iradesiyle karar verdi.

Tubefilter internet sitesine konuşan ama adını açıklamayan Ryan'ın annesi şunları söyledi:

"Ryan bir gün benzer kanalları görüp 'Ben niye diğer çocuklar gibi YouTube'da yokum?' diye sordu. Biz de karar verdik ve işe koyulduk.

"Oyuncak dükkanına gidip ilk hediyesini, bir lego tren setini ona aldık. Her şey böyle başladı. Şimdi günde bir video paylaşmaya çalışıyoruz. Haftada birkaç kez üst üste videolar çekiyoruz."

Ryan, sosyal medyada yıldız olmasını sağlayan ilk büyük videosunda plastik dev bir yumurtaya saklanmış 100'den fazla oyuncağı açıyordu.

BBC Türkçe

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