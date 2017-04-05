YouTube'dan mobil kullanıcılara kolaylık

YouTube, mobil cihazlarından canlı yayın yapmak isteyen kullanıcılar için şartlarını esnetti.

YouTube, canlı yayın özelliğini mobil cihazlar ile kullanmak isteyenlere minimum 10 bin takipçiye sahip olma şartı koşuyordu. Geçtiğimiz ay ise bazı kullanıcıların 10 binden daha az takipçiye sahip olmasına rağmen mobilden canlı yayın yapabildiğini sizlere aktarmıştık. Youtube, gereken abone sayısını bine düşürdü.

Destek sayfasında bulunan Canlı Yayın Oluşturma bölümünü güncelleyen YouTube, mobil cihazlardan canlı yayın yapabilmek için belirlenen 10 bin abone şartının 1000'e düşürüldüğünü resmi olarak doğruladı. YouTube, böylece canlı yayın özelliğinin çok daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlayacak.

Ancak mobilden canlı yayın yapabilmek için bazı şartlar var. Mobil cihazları ile canlı yayın yapmak isteyen Youtube kullanıcıların, son 90 gün içerisinde herhangi bir canlı yayın yüzünden Youtube’dan uyarı almamış olması ve kanalının doğrulanmış olması gerekiyor.