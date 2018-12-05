‘Yüz tanıma sistemi’ hukuka aykırı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesinde “yüz tanıma sistemi” ile mesai kontrolü uygulamasının, hukuka uygun olmadığına hükmedildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, AÜ Rektörlüğü Üniversitesi Hastanesi Başmüdürlüğünün Mart 2018’de parmak izi, yüz tanıma veya görüntülü kamera yoluyla kartlı geçiş yöntemleriyle mesai yapılabileceğine yönelik bir düzenlemenin olmadığı gerekçesiyle uygulamanın iptali için idare mahkemesine başvurdu. Bu kapsamda Antalya 2. İdare Mahkemesi, personelin fotoğrafını çekip öncesinde sisteme kayıtlı fotoğrafla eşleştirme yaparak ilgililerden kişisel veri alınması niteliği taşıyan Yüz Tanıma Sistemi’nin, “özel hayatı gizliliği” ve “uygulamanın sınırlarını, usûl ve esaslarını” gösteren bir yasal dayanağının bulunmaması, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılmayacağına dair bir güvencenin olmaması dolayısıyla hukuka uygun bulunmadığı sonucuna karar verdi. AA

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