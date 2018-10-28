'Yüzde 100'ü yerli motorun prototipi çalıştı'

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, "Yüzde 100'ü Türk mühendislerinin eseri olan 600 beygirlik motoru, geçen ay teknik üniversite heyetinin önünde denedik ve çalıştı. Yüzde 100'ü yerli Türk motorunun prototipini başardık." dedi.

Denizli Sümer Mahallesi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesislerinin Açılışı ve Yeni Otobüslerin Hizmete Giriş Töreni düzenlendi.

Tankın, uçağın, geminin yerli üretimle bağımsız olabilmesi için motorunun da yüzde 100 yerli olması gerektiğine işaret eden BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, "Onu Savunma Sanayii Başkanlığı ihale etti geçen yıl. O ihaleye 4-5 firma girdi. Onlar arasında en iyi teklifi biz verdik ve ihaleyi kazandık. Motoru yapacağız. Size müjde. Yüzde 100'ü Türk mühendislerinin eseri olan 600 beygirlik motoru, geçen ay Teknik Üniversitesinin heyetinin önünde denedik ve çalıştı. Yani Fatih'in 'Şahi' topları kadar önemli bu. Yüzde 100'ü yerli Türk motorunun prototipini başardık. İnşallah Savunma Sanayii Başkanlığının bize verdiği süreden de 2 yıl önce tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.