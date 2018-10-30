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31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yüzde 60’ını yok ettik

30 Ekim 2018, Salı 12:15
Dünya Doğayı Koruma Vakfı yetkilisi Mike Barrett, insanlığın 44 yılda dünyada hayvanların yüzde 60’ını yok ettiğini söyledi.

İnsanlığın 44 yılda dünyada hayvanların yüzde 60’ını yok ettiği bildirildi. Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) 59 bilim adamının katkısıyla hazırladığı raporda, insanların 1970-2014 yıllarında yerküre üzerinde memeliler, balıklar ve sürüngenler dahil hayvanların yüzde 60’ının yok olmasına sebep olduğu belirtildi.  

Rapor hazırlanırken 4 binden fazla türü temsil eden 16 bin 704 amfibi, sürüngen, balık, kuş ve memeli topluluğu incelendi ve 44 yıl içinde bu topluluklarda yaşayan hayvan sayısında ortalama yüzde 60 düşüş yaşandığı gözlendi. Gıda ve kaynakların artan biçimde ve hızlı tüketiminin, milyarlarca yılda oluşan, insanlığın nihayetinde temiz hava, su ve diğer her şey için mecbur olduğu yaşama ağını tahrip ettiğine işaret edilen raporda, bu trajik kaybın medeniyetin bekasını tehdit ettiği belirtildi.

İNSANLIK UYURGEZER

WWF yetkilisi Mike Barrett, “Uyurgezer gibi bir uçurumun kıyısına doğru ilerliyoruz. İnsan nüfusunda yüzde 60’lık bir düşüş olsaydı bu Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa, Çin ve Okyanusya’nın boşalması anlamına gelirdi. Yaptığımız bu ölçekte bir şey.” ifadesini kullandı. Birçok bilim adamı, dünyanın, ilki ilk insanların sebep olduğu kitlesel yok oluşların altıncısını yaşamaya başladığına inanıyor. Yakın geçmişte yapılan diğer araştırmalar, medeniyetin ortaya çıkışından bu yana insanlığın dünyadaki memelilerin yüzde 83’ünün ve bitkilerin yarısının yok olmasına sebep olduğunu ortaya koymuştu. Bu yıkımın şu anda sona ermesi halinde bile tabiatın kendini onarmasının 5 ila 7 milyon yıl alacağı ifade ediliyor.

AA

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