"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Zekat Programı

19 Haziran 2018, Salı 00:42
Zekat, İslam´ın 5 temel esaslarından birini teşkil eder.

ZEKATIM – Zekat Hesaplama Programı ile, altın, gümüş, para, bono, tahvil ve hisse senedi, ticari mal varlıklarınız, borç ve alacaklarınız hatta geçmiş yıllara ait varsa zekat borçlarınız gibi verileri girerek bir tıklama ile anında üzerinize düşen zekâtınızı hesaplayabilirsiniz.

ZEKATIM programı 4 para birimini bir arada hesaplama imkânı sunuyor. Verilerinizi ihtiyacınıza göre TL (Türk Lirası), USD (Amerikan Doları), GBP (İngiliz Sterlini) veya EUR (Euro) olarak programa girebilirsiniz.

ZEKATIM programı girdiğiniz bilgileri 3 ayrı Altın nisabına göre hesaplıyor ve verilecek zekât miktarını Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Türk Lirası, Dolar, Sterlin ve Euro´ya göre gösteriyor. Döviz, Altın ve Gümüş çevirme tablosu zekat hesaplamanız da size ayrıca kolaylık sunuyor.

ZEKATIM – Zekat Hesaplama Programı, Microsoft´un Ofis yazılımından biri olan EXCEL´de hazırlanmıştır. O sebeple ZEKATIM´ı açabilmeniz ve kullanabilmeniz için bilgisayarınızda EXCEL programının yüklü olması gerekiyor. Eğer bilgisayarınızda Microsoft Excel programı yoksa, aşağıdaki ücretsiz Office alternatiflerinden birisini kullanabilirsiniz.

Kullanımı:

ZEKATIM programı ile zekatınızı hesaplamadan önce ilk yapmanız gereken şey “Değerler Tablosundaki” döviz ve altın / gümüş kurlarını güncellemek olmalı. Zira bu değerler güncellenmezse, hesaplama ile doğru sonuca ulaşamazsınız. Daha sonra sayfadaki sarı kutulara gerekli bilgileri girdiğinizde, zekat miktarınız otomatik olarak hesaplanacaktır.

WinRAR: İndireceğiniz sıkıştırılmış RAR dosyasını açmak için bilgisayarınızda WinRAR dosya sıkıştırma programı kurulu olması gerekiyor.

EXCEL: Zekatım dosyasını açabilmeniz ve kullanabilmeniz için bilgisayarınızda Excel hesap tablosu programının yüklü olması gerekiyor. Eğer bilgisayarınızda Microsoft Excel programı yoksa, aşağıdaki ücretsiz olan başka bir Ofis alternatifini kullanabilirsiniz. EuroNur’un hazırladığı programı indirmek için: http://bit.ly/2sApeu8

Etiketler: zekat, zekat programı, zekatım, euronur
Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hakimiyet yeniden milletin olacak

    Çukurca'da askeri konvoya terör saldırısı

    Dünya Kupası'nda dünün sonuçları, günün programı

    Metabolizmanızı uykuyla düzeltin

    Bilgisayara birden çok işletim sistemi nasıl kurulur?

    “Bu emanetleri gelecek nesillere bırakmalıyız”

    Zulüm bitmiyor: 6 bin Filistinli İsrail hapishanelerinde

    Bakın o toplantıda kimler vardı

    Kazanan Millet İttifakı olacak

    Demirel'le özel görüşme notları (12 Nisan 2009) - 'Dini devletin tasallutundan kurtarmalı'

    Demokratik olmayan bu siyaset, mutlaka değişmeli

    Kara rekor... Her üç mahkûmdan biri öğrenci...

    Dünya alarm veriyor

    Cezaevi mi eza evi mi?

    İsveç'te silahlı saldırı

    Hayvan ithalatında rekor artış

    Akıllara, kalplere, gönüllere sığmadı

    Filistinli bir çocuk daha şehit oldu...

    İlk kez kullanıldı; üç kez penaltı kararına katkı sağladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya mücadele etmeseydi...
    Genel

    Hakimiyet yeniden milletin olacak
    Genel

    Bakın o toplantıda kimler vardı
    Ahmet BATTAL

    Yüksek Seçim Kurulu ile görüşmek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaset bozmasın
    Genel

    Kazanan Millet İttifakı olacak
    Faruk ÇAKIR

    Jolie’nin gördüğünü dünya görmüyor mu?
    Cevher İLHAN

    “Borç alan emir alıyor”sa…
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyaset sihirbazları - 2
    Genel

    Demokratik olmayan bu siyaset, mutlaka değişmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.