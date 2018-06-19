Zekat Programı

Zekat, İslam´ın 5 temel esaslarından birini teşkil eder.

ZEKATIM – Zekat Hesaplama Programı ile, altın, gümüş, para, bono, tahvil ve hisse senedi, ticari mal varlıklarınız, borç ve alacaklarınız hatta geçmiş yıllara ait varsa zekat borçlarınız gibi verileri girerek bir tıklama ile anında üzerinize düşen zekâtınızı hesaplayabilirsiniz.

ZEKATIM programı 4 para birimini bir arada hesaplama imkânı sunuyor. Verilerinizi ihtiyacınıza göre TL (Türk Lirası), USD (Amerikan Doları), GBP (İngiliz Sterlini) veya EUR (Euro) olarak programa girebilirsiniz.

ZEKATIM programı girdiğiniz bilgileri 3 ayrı Altın nisabına göre hesaplıyor ve verilecek zekât miktarını Gram Altın, Cumhuriyet Altını, Türk Lirası, Dolar, Sterlin ve Euro´ya göre gösteriyor. Döviz, Altın ve Gümüş çevirme tablosu zekat hesaplamanız da size ayrıca kolaylık sunuyor.

ZEKATIM – Zekat Hesaplama Programı, Microsoft´un Ofis yazılımından biri olan EXCEL´de hazırlanmıştır. O sebeple ZEKATIM´ı açabilmeniz ve kullanabilmeniz için bilgisayarınızda EXCEL programının yüklü olması gerekiyor. Eğer bilgisayarınızda Microsoft Excel programı yoksa, aşağıdaki ücretsiz Office alternatiflerinden birisini kullanabilirsiniz.

Kullanımı:

ZEKATIM programı ile zekatınızı hesaplamadan önce ilk yapmanız gereken şey “Değerler Tablosundaki” döviz ve altın / gümüş kurlarını güncellemek olmalı. Zira bu değerler güncellenmezse, hesaplama ile doğru sonuca ulaşamazsınız. Daha sonra sayfadaki sarı kutulara gerekli bilgileri girdiğinizde, zekat miktarınız otomatik olarak hesaplanacaktır.

WinRAR: İndireceğiniz sıkıştırılmış RAR dosyasını açmak için bilgisayarınızda WinRAR dosya sıkıştırma programı kurulu olması gerekiyor.

EXCEL: Zekatım dosyasını açabilmeniz ve kullanabilmeniz için bilgisayarınızda Excel hesap tablosu programının yüklü olması gerekiyor. Eğer bilgisayarınızda Microsoft Excel programı yoksa, aşağıdaki ücretsiz olan başka bir Ofis alternatifini kullanabilirsiniz. EuroNur’un hazırladığı programı indirmek için: http://bit.ly/2sApeu8