"Berzah" kelimesinin lügat karşılığı: 1- İki şey arasındaki aralık, mesafe. 2- İki devri birbirinden ayıran veya İki kıt'ayı bağlayan dar toprak parçası. 3- Sıkıntılı yer. 4- Perde. 5- Ruhların kıyamete kadar bekleyeceği, dünya ile ahiret arasındaki yer. (Yeni Asya Neşriyat/Lügat: 137)

Lügat karşılığı verilen berzah kavramına Risale-i Nur penceresiyle bakmaya çalışalım. Az önce de beyan ettiğimiz üzere berzah dünya ve ahiret arasındaki yere denmektedir ve berzah âlemi mü'minler için dünyanın zahmet ve meşakkatinin olmadığı ve bir nevi istirahat ve seyahat yeri ve adeta Cennetin bekleme salonudur. Risale-i Nur'dageçen kısımlar:

“Yüzde doksan dokuz ahbabın mecma'ı olan âlem-i berzaha bir visal kapısıdır.'' (Mektubat: 381)

''Allah yolunda tüketilen ömür berzahta munis, ışık saçan birer manzara olur.'' (Sözler: 49)

Bu manalar ışığında anlıyoruz ki bizim için karanlıklı, zulümatlı görünen ölüm, berzah gibi konuları Risale-i Nur aydınlatıyor, bize ölümü sevdiriyor. Kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek girmemize yardımcı oluyor.