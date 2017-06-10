Konuşma san’atı

Sosyal bir varlık olan insanoğlu, hayatta kalabilmek için; diğer insanların yardımına ihtiyacı vardır.

O insana oturacağı evi yapan ustalar, yiyeceği gıdaları satan bakkal ve kasap, giyeceği elbiseleri diken terzi, ayakkabıları yapan kunduracı olmasaydı; bu insanların hali nice olurdu?

İnsan çocukluk çağını bir defa arkada bıraktı mı kendisine bir meslek seçer. Bu meslek hayatında, amirleriyle olsun, iş arkadaşlarıyla olsun bir takım ilişkiler kurar. Eğer ticaret ve sanayi alanında kabiliyeti varsa bir işe girişir. İşte o zaman alış veriş yapacağı kimselere, yardımlaşacağı adamlara ve müşterilere ihtiyacı olacaktır. Hayatın şartları ağırdır. Bu ağır şartlarda insan diğer insanlarla sürekli olarak münasebet kurmaya mecburdur. İşte bu münasebetleri bizler, konuşma sayesinde sağlamaktayız. Konuşmak insan için yemek içmek kadar lüzumlu bir ihtiyaçtır. İnsan istese de istemese de vaktinin mühim bir bölümünü konuşmaya ayırmaktadır. Diğer insanlarla iyi ilişkiler kurmaya yardım eden, bu konuşma özelliğinden, acaba kaç kişi yeterince istifade edebilmektedir.

Doğrusunu söylemek gerekirse, pek az kimse, konuşmayı bir vasıta olarak kullanmak hususunda üstünlük göstermektedir. Güzel konuşan bir kimse çevresinde büyük tesir bırakır. Çevresindeki, kişiler bu tesirden, kendilerini kurtaramazlar. Hoş sohbet bir insan, kendisini sevdirir. Böyle kişi kalplere kadar uzanan yolları bulur. Kendini sevdirmesini gayet güzel becerir. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz (asm): “Kişi dilinin altında gizlidir.” diye ferman etmiştir. Hakikaten insan, ne çekerse, dilinden çeker. Üslûb-u beyan, ayniyle insandır. İnsan, daima güler yüzlü, tatlı dilli ve hoş sohbet olmalıdır. Bazı insanlar, değerli kimseler olmalarına rağmen, ne zaman ağızlarını açsalar kendi kendilerine zarar vermiş olurlar. Konuşurlar, fakat onların sözlerine aldırış eden olmaz. Çünkü, tatlı dilli güler yüzlü değillerdir. Güzel ve etkili konuşmak bir san’attır. Konuşmak her adamın harcı değildir. Yerinde ve adamına göre söz söylemek güzel bir san’attır. Düzgün cümleler kurarak, ölçülü, dengeli ve güler yüzle konuşmak çok güzel bir san’attır.

Hayatta, ölçülü ve tesirli konuşanlar başarılı olurlar.