Akl-ı selim

Akıl eğer vicdandan uzaksa aldatılmak kaçınılmazdır.

İnsan aldanır; hem aldatan hem de aldanan sonuçta aldatılmıştır. Eğer bir kere olursa bu aldanmaktır; sonrasında ahmaklıktır. Peygamber Efendimiz (asm): Mü’min aynı delikten iki defa ısırılmaz buyurmuştur. Yani mü’min ahmak olamaz.

Maurica Donnay: “Öylesine zeki insanlar vardır ki, ahmaklık ettikleri zaman dahi herkesten çok daha başarılı olurlar...” dediğinde, bunun bir acıklı sonu olacağını tahmin etmek zor olmasa gerek. Böyleleri sözün şehvetlisi, propagandanın esiri; yani cerbeze müptelalarıdır. Bediüzzaman’ın ahirzamanla ilgili en önemli uyarılarından biri buradadır.

Şimdi buna “hakikat sonrası” deniyor. Hiper gerçeklik, çoklu gerçeklik, Üstad’ın kurguculuk olarak gördüğü farklı zaman ve mekanlardakileri bir yer ve anda olmuş gibi anlatmak ile.. farklı sistemler farklı sonuçlar verebiliyor. Sistemi değiştirmekle gerçeklik değişebiliyor. İnsan beyni kendine böyle hikâyeler anlatıyor. Hayaller besleniyor. Bunlar sonra gerçekler olmaya başlıyor...

Ünlü oyun yazarı Achard, aynı acıyı diğer yüzünden gösteriyor:

“Tek başına zeki olmaktansa, herkesle birlikte aldanıp gitmek çok daha iyidir...” Bu da ahmaklığın organize edilebilir biçimi oluyor. Popülizm burada hayat sürüyor.

Thiaudiere’e göre sonuçta büyük resim şudur: “Ahmaklık kendini göstermek için ön sıraya geçmiş. Zekâ ise görmek için arka sıraya yerleşmiş.”

Laurence Hansen-Love, Libération’daki yazısında, “hakikat sonrası” süreci anlatırken hakikatin artık umut ya da öfke uyandırmadığından söz ediyor. Bu yüzden popülerlik için hakikat yerine hikâyeler satmayı tercih ediyorlar. “Popülistler yalancıdırlar”. Bunu nasıl yapıyorlar? Bir hikaye anlatarak:

Dolayısıyla burada yalan söylemenin; sadece yanlış bilgi vermek olmadığını –ki her zaman tespit edilemez bu–; yanlış bilgiyi, bunun yanlış olduğunu bile bile, aldatma niyetiyle, bir avantaj ya da bir kazanç sağlama, öncelikle iktidara erişme ya da orada tutunma maksadıyla yaymak olduğunu iyi belirlemek gerekir.

Özgürlüklerin en başında, diyordu Georges Orwell, “iki kere iki dört eder” diyebilme özgürlüğü gelir. Hakikatin böyle bir özgürlükten mahrum edilmesi dünyanın aldatılmak kıskacında yeni acılarla baş başa kalması demektir. Bu istilâdan kurtaracak bir akla ihtiyaç var. Hıristiyan ve Yahudilik âleminin verecek bir cevapları yoktur. (Papa’nın açıklamaları bunu açıkça gösteriyor; Yahudilerin çoğunluğu ise zaten sorunun bir parçası durumundadır) Cevap ancak İslâm dairesi içindedir. Hakikatin tecelli edeceği birleşme akıl ile vicdan arasında ancak sağlanabilir. O da “akl-ı selim”dir.

“Eğer istersen istikbal içine gir, bak! Hakikatlerin meydanında hikmetin taht-ı nezaret ve murakabesinde teslis içinde tevhidi arayanlar, safsata ederek asıl tevhid-i mahz ve itikad-ı kâmil ve akl-ı selim kabul ettiği akide-i hak ile mücehhez ve seyf-i bürhan ile mütekallid olanlarla mübareze ve muharebe ederse; nasıl birden mağlub ve münhezim oluyor... “ (Muhakemât)

Evet böyle diyor Üstad. İslâm tevhid, itikad ve akl-ı selimi hakikat meydanında rakipsizdir. İstikbal içine girmiş olan bizler için imandaki “bürhan” müthiş bir kuvvettir. Bir zaman İngiliz Anglikan Kilisesi’nin İslâmiyetle ilgili sorduğu bir suale Bediüzzaman’ın verdiği kısa cevap şöyleydi:

(İslâmiyet) “Fikir ve hayata ne vermiş?”

Dedim: “Fikre tevhid, hayata istikamet. -Sözler -

Bu kadar. Hıristiyan düşüncesini esir alan tevhiddir. Teslim-i silâh buradan başlayacaktır. Bu müthiş hakikat akl-ı selimin kaynağıdır.

Aynı yaklaşımı gösteren ilginç bir anekdot daha:

Amerikalı feylesof Carlyle -Alman edib-i şehîri Goethe’den naklen- Kur’ân’ın hakaikına dikkat ettikten sonra, “Acaba İslâmiyet içinde âlem-i medeniyetin tekemmülü mümkün müdür?” diye sormuştur. Yine bu suale cevaben demiştir ki: “Evet muhakkikler, şimdi o daireden istifade ediyorlar.”

Yine Carlyle demiştir ki: “Hakaik-i Kur’ân’iye, tulû’ ettiği zaman ateş gibi bütün dinleri yuttu. Zâten bu onun hakkı idi. Çünki Nasara ve Yahudilerin hurafelerinden birşey çıkmadı.” -İşarat-ül İ’caz -

“Kur’ân’ın üslûb-u hakîmanesine yemin ederim ki”, diyor Üstad, “Nasara’yı ve emsalini havalandırarak dalâlet derelerine atan, yalnız aklı azl ve bürhanı tard ve ruhbanı taklid etmektir.”

Yani sürekli aldatıldılar. İslâmın düşünceye getirdiği genişlik ise şu sebepledir:

“Hem de İslâmiyeti daima tecelli ve inbisat-ı efkâr nisbetinde hakaiki inkişaf ettiren, yalnız İslâmiyetin hakikat üzerinde olan teessüs ve bürhan ile takallüdü ve akıl ile meşvereti ve taht-ı hakikat üstünde bulunması ve ezelden ebede müteselsil olan hikmetin desatirine mutabakat ve muhakâtıdır. Acaba görülmüyor: Âyâtın ekser fevatih ve havatiminde nev’-i beşeri vicdana havale ve aklın istişaresine hamlettiriyor.” (Muhakemat)

Kur’ân düşünmeyi emreden ayetleriyle neticeyi “vicdana havale” ile “aklın istişaresine” yükletiyor. İşte akl-ı selim.

“Tevhid-i efkâr ve istikâmet” ile her şeye ve her anda ve mekânda bütün bakabilir ve tümünü görebilirsiniz. Bunun dışında aklın başka bir ideal noktası yoktur ve olamaz.

“Düşünüyorum, o halde varım” sözü Batı’nın “varlığı ve hayatı” akıl kaynaklı ve sadece akılla mümkün olduğunu varsayar. Hayat parçadan gelir ve akıl, hayatı sebep sonuç döngüsü ile parçalar arası ilişkiye bağlar.. Ancak bu akıl sonuçta bir amaç arar. Kendisine şunu sorar: Peki ama neden ve nereye kadar? İşte bu soru aklın düğmesini kapatır ve alanını karartır. Hayat akıldan gelmiştir ve akıl şimdi hayatı yok etmekten başka bir yol olmadığını söyler. Yani kendi sebebi vücudunu kendi yok etmekten başka bir sonucu kendisinde bulamaz.

Bu yüzden Tolstoy “İtiraflarım” da bilim ve felsefeden sormuştu: “Ben Kimim?” , “Niçin yaşıyorum?” ya da “Ne yapmalıyım?” sorularına yanıt bulabilmesi için ilk önce şu soruya yanıt vermelidir: “O bütün nedir?” (ki o, bütünü tanımamaktadır, sadece kısacık bir zaman diliminde bütünün küçücük bir parçasını tanımıştır). Ki bu yüzden Hıristiyan düşüncesinde hayat “... gerçekle yalan en iyi kalite ipliklerle iç içe dokunmuştu...”

Bu yüzden Hıristiyan düşüncesi aldatılmaktan öte bir yol bulamamıştır. Yani, “hakikat sonrası” onlar için kaçınılmaz bir sondur. (Tolstoy da, inançsızlık acısından kurtuluşu benzer bir yolla denemişti. Sonunda o yolda ölmüştü.)

İşte sen gel, ahmaklığın ve cehaletin en aşağı derecesinde, en yüksek akıllı kendini zanneden adamları, gör; ve dalâlet, insanı ne kadar maskara ve süfli ve echel yaptığını bil; ibret al! -(Asa-yı Musa)

Peki, bu durumda “aldatmaz ve aldanmaz” vicdan sahibi İslâmın aklı (akl-ı selim) nasıl meydan alacaktır?