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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Aldatılmak veya...

CANER KUTLU
20 Aralık 2016, Salı
Allah’ı ve mü’minleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki sırf kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar. Bakara/9

Doğruluktan ayrılmayınız! Çünkü, doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de Cennete kavuşturur. Hadîs-i şerîf

Cemil Meriç, “Tanzimat’tan bu yana Türk aydınının alın yazısı iki kelimede düğümleniyordu: Aldanmak ve aldatmak” diyor ve şu soruyu soruyordu: Bu lânet çemberinden nasıl kurtulacağız?

“Dünyayı iyi bilirsen aldanmazsın, âhireti iyi bilirsen aldatmazsın” demişler. Akıl varsa hayal kırıklığı yoktur. Aldatmak ve de aldanmak birer akıl (ve de inanç) problemidir. Doğruluk ikisinden de temizlenmeyi ifade eder. Bu dahi akıl ve kalp işidir. Her davanın akılları (Bediüzzaman bunlara “zekâ tarlaları” der), gösterdikleri doğruluk oranında muvaffak olmuşlardır.

70’li yılların ortalarıdır.. “Garip üçlüsü”nden biri olan Melih Cevdet Anday’ın (diğerleri Orhan Veli ve Oktay Rifat) yanına iki genç gelip, “biz marksist, sosyalist olmak istiyoruz,” derler. Anday, bir kaç şey söyleyip gönderdikten sonra yanındakilere dönerek: “Ben onları yarım saatte sosyalist yaparım ama akıllı yapamam,” diye açıklıyor. 

Bir keresinde de, hükûmeti protesto için imza istediklerinde vermiyor; “çünkü, bunlara zamanında destek vermiştim,” diyor. “Ama bilemezdin” dediklerinde ise, “insan bilmek zorundadır,” diye cevap veriyor. 

Onun “çürük” adlı şiirinde söylediği “kokuyor” nakaratı da bir duyarlılığı ifade ediyordur. Yanlış kullanılan (veya kullanılmayan) her şey (meselâ akıl ve kalp) çürür ve çürüyen de kokar. 

Bediüzzaman da: “ Âlim olan mazur değildir” diyor Muhakemat’ında. Ona göre toplumdaki söz konusu “çürük”ler özellikle: “...müstebidler, cahil mutaassıblar, dinde hassas, muhakeme-i akliyede noksan olanlar...” gibi sıralanabilir. 

Ancak Üstad’ın karşı çözümü var: “Bütün kuvvetimle derim ki: Terakkimiz, ancak milliyetimiz olan İslâmiyetin terakkisiyle ve hakaik-i şeriatın tecellisiyledir. Yoksa “Yürüyüşünü terk etti, başkasının yürüyüşünü öğrenmedi” diye olan darb-ı mesele mâsadak olacağız”.

Üstad’ın bu önerisi aynı zamanda evrensel bir çözümü içerir. Şöyle:  İslâmiyet ise insaniyet-i kübra ve şeriat ise medeniyet-i fuzla (en faziletli medeniyet) olduğundan; âlem-i İslâmiyet, medine-i fâzıla-i Eflatuniye olmağa sezadır. (B.Cevab Veriyor ) 

Cemil Meriç’in de, aldanmak ve aldatmak problemine kendi yaşamında bulduğu çözüm de şudur: “Gerçeği görmek, hatayı sonuna kadar yaşamakla mümkün. Yığın Avrupalılaşırken aydınlar Türkleşmeli. Ve çalışmağa başladım. Spinoza kırk dört yaşında ölmüş, Nietzsche kırk dört yaşında delirmiş. Ben yolumu kırk dört yaşından sonra buldum.”

İngiliz filozof, matematikçi, tarihçi Bertrand Russel, Batılı egemenlerin şarkısını söylemeyi reddettiği için Muhammed Ali’yi cân-ı gönülden kutlar ve “aykırılığın bedeli” olan çile yıllarında ona mektuplarıyla sürur vermeye çalışırken: İnançlarım için asla ölmem, çünkü yanılıyor olabilirim, demişti.

Eğer yanılma ya da aldanma ihtimaliniz varsa, elbette bu bir inanç olarak tanımlanamaz. Müslüman için imanın altı şartı dışındakiler bu kısımdandır. Hele en sorunlu olanı bir kula (insana) inanmaktadır. İnsanların sorgulanmayan bu tür inançları onları sapkınlığa da götürebilir. İşte Mesih ve Mehdi meseleleri... Bediüzzaman’ın nazarları şahsından uzak tutmaktaki ısrarını burada aramak lâzım... 

Bediüzzaman’a göre: “Bu zamanda ehl-i İslâmın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalâletle kalblerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare-i yegânesi nurdur, nur göstermektir ki, kalbler ıslah olsun, imanlar kurtulsun.”  (Lem’alar) 

İslâmların muzafferiyetinden mesrur olduğu İstiklâl harbinden sonra Bediüzzaman, bu inkılabın temelleri sağlam gerek diyor. Bunun için en çok iman ve namaz üzerinde çalışmaya yöneltiyor. Hakiki imanın ve doğrulanmış inançların, ibadetin ve namazın bu zamanlarda temel olması ile Meriç’in sorduğu, aldanmak ve aldatmaktan kurtulmak mümkündür. Çünkü:  Evet, hak aldatmaz, hakikatbîn aldanmaz. Hak olan mesleği hileden müstağnidir. Hakikatbînin gözüne hayalin ne haddi var ki, hakikat görünsün aldatsın.  (Sözler) 

Nihayet, Yahya b. Muaz (rh) demiştir ki: “Bana göre, aldanmanın en büyüğü, nasıl olsa affedilirim ümidiyle, pişman olmaksızın günahlara devam etmek, itaat etmeksizin Allah’a yakın olmayı ummak, Cehennem tohumundan cennet ekini beklemek, isyanlarla itaat edenlerin yurdunu talep etmek, amelsiz mükâfat beklemek ve bir taraftan ifrata kaçıp haddini aşarken, bir taraftan da Allah’tan (cc) bir şeyler temenni etmektir.”

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Yorumlar

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  • demokrat

    20.12.2016 22:34:28

    bu yazıyı önce okumadım...sonra yine okumadım.gece ileri bir saatte okudum,bir daha okudum;döndüm bir daha...bu imzayı kutluyorum.zaten bu gazeteyi bunca yıldır bu sürprizleri ve güzellikleri için okuyorum.tebrikler sayın kalem sahibi,içten teşekkürler...

  • Garib Doğu

    20.12.2016 13:12:59

    Bu yazı sıradan bir yazı değil. Değişik ve alışılmışın dışında...Ve fevkâlade önemli. Böyle yazılar basında pek çıkmaz. Bu benim için ilk sayılır. Ve çok önemsiyorum. Risale-i Nur Külliyatında aldanmamak için ciddi, mükemmel ,kaz ve ihtarlar yapılmıştır. Maalesef çoğu zaman bu ihtar ve ikazlar dinlenilmediği içindir ki aldanma ve aldatmalar çok vuku buluyor. Toplumdaki kaosların ve keşmekeşliklerin en büyük nedeni bu.Onun için bu konuda çok tahşidat yapmak gerekiyor. Cemil meriç'e göre yaklaşık iki asırlık bir aydınlar sorunudur. ''Aldanmak ve Aldatmak''...Yani toplumun baş belası...Tarih boyunca bu sorun olmuş. Hâlâ de devam ediyor. Makalede geçen şu satırlarda dikkat çekici.Dünyayı iyi bilirsen aldanmazsın,ahireti bilirsen aldatmazsın.'' Bediüzzaman: Âlim olan mazur değildir.Toplumdaki çürükler: Müstebidler,cahil mutaassıplar,dinde hassas,muhakeme-i akliyede mutaassıp olanlardır.diyor. Bu fevkâlade önemli konuyu yazdığı için; Caner Kutlu'yu can-ı gönülden tebrik ediyorum.

Risale-i Nur Külliyatı

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CEVŞEN

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