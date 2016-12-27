Aldatılmanın iki yüzü

Aldatmak veya aldanmak bir “sıradanlığın trajedisi” olmasın? Genel bakış öyle söylüyor. Diğer taraftan, “seçkincilik” de aynı tuzaklarda hayat savaşı veriyor.

Peki, aldatan nedir?

“Akıl kurnaz olmaz” görüşündeydi Çetin Altan: Kurnazlık “doğru olmayan”ı “doğru” imiş gibi göstererek, kendi çıkarı için “doğrunun peşinde olan aklı” yanıltma çabalarının tümüdür. Belirli bir süreç içinde kendi kendisiyle çelişkilere düşüp iflas etmeye mahkumdur.”

“Müslüman zeki olur” buyurmuştur Allah Resulü (asm). Zeki, doğru ile yanlışı, hak ile bâtılı ayıran demektir. Müslüman “sıradan” olamaz. Bizi aldatan ise bizden değildir. Çünkü, Hz. Ali der, hak yer yüzeyinden büyüktür. Bediüzzaman’a göre de cevap kısadır:

“S- Herşeyden evvel bize lâzım olan nedir?

C- Doğruluk.

S- Daha?

C- Yalan söylememek.

S- Sonra?

C- Sıdk, ihlas, sadakat, sebat, tesanüd.

S- Yalnız?

C- Evet!

S- Neden?

C- Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu bürhan kâfi değil midir ki; hayatımızın bekası, imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır.” -Münazarat -

“Kurnazlık zekâya çok benzese de zekâdan nefret eder. Bu sinsice kurnaz, tabiatı gereği, faşizm, zekâya ve insan zekâsının yatırımı olan san’ata ve edebiyata düşmandır. (Suat Hayri Küçük). Kurnaz adamdan hak ve adaletle birlikte elbette nezaket ve zarafet de beklenemez. Medeniyetin asıl düşmanları bunlardır. Şu halde faşizm’i: Toplumsal bedenin kafasız bir gövdeye dönüştürülmesi olarak görmek gerekecektir. “Hatta bir kısım ehl-i tahkik İmam-ı Ali’nin (R.A.) dediği gibi demişler ki: Onların Deccal’ı Süfyan’dır. İslâmlar içinde çıkacak, aldatmakla iş görecek”. -Şualar -

Bozmak ve tahrip aklın neticesi olamaz. Çünkü, aklın bir unsuru da vicdandır. Bediüzzaman’ın “aklın nuru” ve “vicdanın ziyası”nı, ışığın iki türü olarak, iki kanattan her biri şeklinde göstermesi, bir bütünün ayrılmaz ve biri olmadan diğeri de olmaz bir asıldan olmasındandır. Yani akıl başka vicdan başka değildir. Ayrı düşünüldüğünde akıllı olanlar hile ve şüphe içinde çürüyor. Vicdanı tekil görenler de saf mutaassıplar olup çıkıyor. Daha çok “vicdan sahipleri” aldanıyor, sadece “aklını kullananlar” aldatıyorlar. Kurnazlar ve yobazlar böylece ürüyor; kutuplaşıyorlar. Doğruluktan ayrılıyor ve ayrışıyorlar. Üstad söylüyor:

“Herkesin bir fikri var. İşte sulh-u umumî, aff-ı umumî ve ref’-i imtiyaz lâzım. Tâ ki biri bir imtiyaz ile, başkasına haşerat nazarıyla bakmakla nifak çıkmasın. Fahr olmasın, derim: Biz ki hakikî Müslümanız. Aldanırız, fakat aldatmayız. Bir hayat için, yalana tenezzül etmeyiz.”

Bediüzzaman’a göre sadâkat davaya olur; değişmeyen inançlar (peygamberler dışında) şahsa değil hakkadır. Kişi ve sözleri sürekli bir mihenkten geçerek kabule karîn olabilir.

“Çünkü: Hiçbir müfsid ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür. Evet, kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor.”

Evet, propaganda... Hattâ, diyor Üstad:

“Hattâ benim sözümü de, ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyle ise her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mihenge vurunuz. Eğer altun çıktı ise kalbde saklayınız. Bakır çıktı ise çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, bana reddediniz gönderiniz.”-Münazarat -

Bu ifadeleri Bediüzzaman’ın tevazuuna yoruyoruz değil mi? (Çünkü, “... en büyük hileyi hilesizlikte bulan pervasız, alâkasız bir insan” dır). Hayır, değil:

S- Neden hüsn-ü zannımıza sû’-i zan edersin? Eski padişahlar ve eski hükûmetler seni haktan çeviremedi. Jön Türkler sizi kendilerine râm ve müdaheneci edemediler. Zira seni hapis ettiler, asacaklardı; sen tezellül etmedin. Merdane çıktın. Hem sana büyük maaş vereceklerdi; kabul etmedin. Demek sen onların tarafdarlığı için demiyorsun. Demek hak tarafdarısın...

”C- Evet hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira, hakkın hatırı âlîdir. Hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir. Fakat şu hüsn-ü zannınızı kabul etmem. Zira bir müfside, bir dessasa hüsn-ü zan edebilirsiniz. Delil ve akibete bakınız.”

Delil ve akıbete kimler bakabilir? Elbette âlimler değil mi? “Hayır,” diyor Üstad, devamla:

“S- Nasıl anlayacağız? Biz cahiliz, sizin gibi ehl-i ilmi taklid ederiz.

“C- Çendan cahilsiniz, fakat âkılsınız. Hanginizle zebib, yani üzümü paylaşsam, zekâvetiyle bana hile edebilir. Demek cehliniz özür değil... “ (Peygamber Efendimiz’in (asm) “Müslüman zeki olur”unu hatırlatıyor)

Bu halde aldanmamanın formülü tekrar edilmeli:

“İşte müştebih ağaçları gösteren, semereleridir. Öyle ise, benim ve onların fikirlerimizin neticelerine bakınız. İşte birisinde istirahat ve itaattır. Ötekisinde ihtilaf ve zarar saklanmıştır.” Münazarat

Niye? Çünkü:

“Haklı adam, insaflı olur; bir dirhem hakkını, istirahat-ı umumînin yüz dirhem menfaatine feda eder. Haksız ise ekseriyetle enaniyetli olur, feda etmez, gürültü çoğalır.” Şualar

Bediüzzaman’a göre Müslüman toplumları için medeniyet noktasındaki yol ayrımı burasıdır:

“Hem de ihtiyaç denilen medeniyetin pederi ve terakkiyatın müessisi olan üstad-ı ihtiyaç, sillesini kaldırmış, size hükmediyor ki, ya hayat-ı hürriyetinizi bu sahrâ-yı vahşette yağmacılara vereceksiniz veyahut meydan-ı medeniyette fen ve san’at balonuna, şimendiferine binerek istikbali istikbal ve o ecnebî ellerine geçen o emval-i müttefikayı istirdad ederek kâbe-i kemâlâta koşacaksınız.”

Son olarak, İbn-i Hacer, Münebbihat’ından:

Ahnef b. Kays’a;

“Kula verilen en hayırlı şey nedir?” diye sorulduğunda “Allah vergisi bir akıl” dedi. “Bu yoksa?”, “Güzel bir ahlâk”, “Bu yoksa?” “Uyumlu bir arkadaş”, “Bu yoksa?”, “Rabıtalı bir kalp”, “Bu yoksa?”, “Uzun bir sükût”, “Bu yoksa?”, “Acil bir ölüm!” cevabını verdi.