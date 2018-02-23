Evrenselleşmek, Medenîleşmek, Cemaatleşmek... -12

Kaçkar dağlarında taşa yaslanmış şekilde Kur’ân okuyan bir genç çobanın fotoğrafı mı daha etkileyicidir (Sami Güner koleksiyonunda böyle bir fotoğraf vardır); yoksa Londra’da bir üniversite bahçesinde çimler üzerinde Kur’ân okuyan bir genç mi? Buradan bir Kur’ân ve Müslüman yorumu çıkarılacağı gibi bir medeniyet tasavvuru da üretilebilir.

Ya da, medeniyetin Müslüman zihninde neyi hatırlatıyor olması geçmişi mi, geleceği mi, bugünü mü?

Batı için, sözgelimi, medeniyet bugündür. Dün değildir, yarın da olmayacaktır. Eğer yarın için bir medeniyet tasavvuru varsa bu Müslüman zihnindedir. Evet iki fotoğraf da bugüne ait ancak biri geçmiş biri geleceğe yönelik resimleri işliyor. Fotoğrafın böyle becerileri inkâr edilemez. O hâlde Müslüman zihni medeniyeti “kadim medeniyet” gözüyle okumasına karşı “geleceğin medeniyeti” gözünü de açık tutmak zorunluluğu barizdir... Bunun içinde Müslüman zihni geleceğe yöneldiğinde meselâ Batı aklı gibi ütopyayı ya da distopyayı değil, ahirzaman manzaraları arasından “her bir şeyin sonrası, ardı” olan haşirler silsilesini ve büyük haşrin ardından gelecek ahiret âlemlerini “satırlar halinde, mündemiç” olarak görecektir. Müslümanın bugün için problemi bu gördükleri ile elindeki “enstrümanları” birleştirerek bir füzyon etkisi, mezcin tecellilerini gösterip “talebenin him- metini pervaz ettirmek” olan buluşa erişmektir. Bunun için belki de Üniversite bahçesindeki öğrenci büyük işler yapabilir.

Doğu-Batı dergisinde “Topyekûn Şiddet” konusu; Belirsizlik, Çelişki, Çaresizlik, Korku, Sözde İnanç ve İdeolojiler, Doğadan Canlılardan Nefret ve sonucunda Küresel Şiddet olarak, bir silsile şeklinde işleniyor. Sonunda: “Ve topyekûn şiddet… Artık yaşam iddiasını sürdürmek isteyen her varlık bunun da bir bedeli olacağını baştan kabul ederek küresel çapta bir şiddetin mevcudiyetine çoktan boyun eğmiştir. Hiç kimse bir adım ötede ne ile karşılaşacağını veya yarın dünyanın nasıl bir hâl alacağını tahmin edemez. Uygarlık sağduyusunu yitirmiştir. Küresel sistem korku ve çaresizlik ortamında yalnızca sert müdahalelerle günü kurtarmayı hedeflemektedir.” deniyor.

Bediüzzaman’ın “ruh-u gaddar” dediği bir “organizma”nın varlığı açıkça kendini gösteriyor. Filozof Frédéric Gros tarafından 2000’li yılların ortalarında geliştirilen “şiddet hali” kavramı bu organizmanın artık iyice katlanılmaz bir noktasını ifade ediyor. Böylece Augustinus’ten beri filozofların üzerinde durdukları, geçmiş, gelecek ve şimdiki an olarak algılanan zamandaki devamlılık kırılmaktadır. Hamit Bozarslan Doğu Batı’da durumu incelerken İbn-i Haldun’dan Marx ve Engels’e buna karşın Walter Benjamin ve Sebastian Haffner’in de aralarında olduğu ente- lektüellere daha sonraki dönemde Hannah Arendt’e göre “Medine” şiddet ilişkisini irdeliyor. Sonuçta: “Medine, devamlılığını sağlamak için, aslında çelişkili, fakat birbiriyle bağlantılı, her ikisi de şiddeti dışlayan ikili bir siyasî prensibe dayanmalıdır: Kimliğini, sınırlarını, temsil ve hükûmet sistemini tanımlamak için uzlaşma (konsensus) ve iç ihtilâflarını meşrû- laştırmayı, müzakere etmeyi, çözümlemeyi ve gerekirse kurum- sallaştırmayı mümkün kılan uyuşmazlık (disensus).

Bozarslan’ın dikkat çektiği zamanında Cornelius Castoriadis’in de önerdiği gibi, “anlamsızlık” (a-sens) (daha derinde algısızlık tavrının ortaya çıkışı) “toplumun anlamı için bir tehdit oluşturmakta” ve “sosyal mânâlar binasını sarsma” riskini taşımaktadır. Bu şartlarda (yani algısızlık ve hissizlik ortamında) gaddarlık da, her seferinde daha keşif, tahayyülleri felç edici bir üst-gaddarlık gerektiren bir değiş-tokuş sistemi haline gelmektedir. Marie-Française Baslez’in söylediği gibi, böyle bir sistemde, “gerçekte cellât ve mağdur birer özne olarak ortaya çıkmaktan çok gizli birer enstrüman olarak gaddarlığı kullanan siyasî bir boyun eğmenin konumları” şeklinde tezahür etmektedirler, diyor. Sonuçta iktidarın bir ilke ve etkin bir organı olarak korunması, ama Medine’nin metodik bir şekilde imha edilmesinin aracı haline gelmesidir.

Bediüzzaman: “Sen ey ruh-u gaddar! Felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiâtını mehâsin zannederek beşeri sefâhete ve dalâlete sevk eden ruh-u habîs! Sen mehâsin-i medeniyet ve fünun-u nâfiadan (faydalı fenlerden) başka olan mâlâyâni ve muzır felsefeyi ve muzır ve sefih medeniyeti elinde tutarsın. Sen sağ elinle sakîm ve dalâletli bir felsefeyi ve sol elinle sefih ve muzır bir medeniyeti tutup dâvâ edersin ki, “Beşerin saadeti bu ikisiyledir.” Senin bu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin ve yiyecek! Ey küfür ve küfrânı dağıtıp neşreden bedbaht ruh! Acaba, hem ruhunda, hem vicdanında, hem aklında, hem kalbinde dehşetli musîbetlerle musîbetzede olmuş ve azâba düşmüş bir adamın, cismiyle zâhirî bir surette, aldatıcı bir ziynet ve servet içinde bulunmasıyla saadeti mümkün olabilir mi? Ona mes’ud denilebilir mi?” (Lem’alar) diye bu organizmanın şifrelerini çözüyordu aslında.

Dolayısıyla, “Jean Baudrillard’ın teklif ettiği gibi, şiddet, “ölüm”ü Medine’den ihraç etmemekte, tam aksine Medine’yi, yoğun bir şekilde reklâm edilen katliâmların tiyatrosuna dönüştürmektedir.

Şiddet sarmalından kurtulabilen, ruh-u gaddarı öldürebilen bir zihin yapısı ancak yeniden bir medeniyet üretebilir. Bunun için Müslümanların bir barış iklimine ve coğrafyasına ihtiyaçları vardır. Yani, bugün savaş atmosferini soluyan Doğudan çok Batı coğrafî olarak İslâm’ın ruhuna daha muztardır. Batı, savaşını Doğu’da yapıyor, ancak kendi coğrafyası asıl “medenî berzah”ı ifade ediyor. Batı’da Müslümanlar için devasa medeniyet havzaları açık bir konumda. Ruhlar ve akıllar “zekâ tarlaları” “ruh mekânları” tarihte hiç olmadığı kadar aç ve muhtaç şekilde bekliyor. Yani Doğu’daki savaş siyasetin “fake” göstermesi... Asıl açık bölge Batı’nın ta kendisi! Bediüzzaman bu “tarihi” bir mü’min “feraseti” ile görmüştü.

Siyaset canibinde zannolunan Nur’un iman ve din ihyası ile parlayacağını söylemişti:

“İhya-yı din, ihya-yı millettir. Hayat-ı din, nur-u hayattır. Ümmet şeriata temessükü nisbetinde terakki, tesahülü nisbetinde tedennisi hakaik-i tarihiyedendir.”(Sünûhat) O halde bu anlayış dünyaya yayılmalıdır.