"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Bediüzzaman, hürriyet ve Yeni Asya

Cemil Said Demirdöğmez
01 Aralık 2017, Cuma
“Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” diyen Bediüzzaman’ın neden hürriyete bu kadar önem verdiğini şu son zamanlarda daha iyi anlıyor, tecrübelerimizle teyit ediyoruz.

Bediüzzaman Said Nursî, birçok kez tutuklanmış, mahkeme mahkeme dolaştırılmış, memleket hapishanelerinde işkencelere maruz kalmış. Haksız yere eziyetler, delilsiz suç isnatları, yalnızca ‘yapabilir’ denilerek sürgünlere gönderilmiş ve bütün bunlara rağmen dâvâsından, dâvâsını anlatmaktan, hürriyetten vazgeçmemiş. Zindanlara konulmuş, zindanlar ona Medrese-i Yusufiye olmuş. Sürgüne yollanmış, sürgünler ona yeni hizmet alanları olmuş. O her nerede olursa olsun dâvâsını birilerine anlatma derdine düşmüş. Talebelerine de bu şekilde yapmalarını söylemiş ve bu sayede iman hizmeti her yere yayılmış, binlerce insanın imanının kurtulmasına vesile olmuş. Bütün bunlar bir yana, Bediüzzaman’ın bu kadar tarassut altında kendini hür olarak görmesi bize neyi göstermektedir? Bediüzzaman bir an bile yalnız bırakılmamış, ömrü boyunca gözetim altında tutulmuş ve ona rağmen “Ben  de hürüm, selâmet-i Vatan için bir fikrim var” diyerek fikrini her nerede olursa olsun beyan etmiş ve bunu yapmaktan da asla çekinmemiştir. 

Şimdi ise aynı görevi, yani bu önemli vazifeyi Yeni Asya Gazetesi bu dönemde, ‘Risale-i Nur’un Medyadaki Dili’ olarak devam ettiriyor. Ve dışa dönük olarak bu dâvâyı omuzlarında hissederek, kimseden birşey beklemeden, daima hürriyeti, özgürlüğü, haksızlığa karşı gelmeyi, yanlış yargıyı, anti-hukuk sistemini Risale-i Nur ışığında ortaya koyuyor. Böylesine sıkıntılı bir ortamda böyle önemli bir vazifeyi yerine getiren Yeni Asya her dönemde olduğu gibi kötü eleştirilere, hoş olmayan sözlere, haksız eleştirilere maruz kalıyor. 

Böyle bir ortamda Yeni Asya gibi büyük bir görevi üstlenen gazeteyi, Üstad Bediüzzaman’ın medyadaki dili olmayı kendine farz bilen bir camiayı, cesaretinden dolayı tebrik etmek, takdirle alkışlamak, ona destek olmak varken, kötülemek niye? Soruyorum!

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    276. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adaletsizlik psikolojimizi bozdu
    📷

    Priştine’de ABD hayranlığı

    Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma

    Avrupa’da Müslüman nüfus yükseliyor

    Millî kalecinin duâsı ‘adalet’

    Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında bir açıklama da Bahçeli'den

    Zarrab - Ahmedinejad bağlantısı

    FİFTY-FİFTY teklif etti

    1990'dan bu yana ilk kez gözlemlendi

    Eski Danıştay görevlilerine operasyon

    Afrin'e sınır olan Kilis'e askeri sevkiyat

    Avrupa Parlamentosu'ndan Suudi Arabistan ile ilgili flaş karar

    ''Şimdi bir adımımız kaldı, bir adım''

    Başbakan Yardımcısı Işık'tan 'Reza Zarrab' açıklaması

    180 komando, El-Bab'a uğurlandı...

    Londra'nın Müslüman Başkanı Han'dan Trump'a: Paylaşımını sil ve özür dile

    Gram altın 170 lira mı olacak?

    'Hiçbir tereddüt göstermeden oralara gireriz'

    'İntihar' bölge medyasında geniş yer buldu

    AİHM'den CHP'nin ''referandum'' başvurusu hakkında karar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’le oluşan vahim tablo
    Genel

    Adaletsizlik psikolojimizi bozdu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Doksan yıl sonra Osmanlıca’ya bakış
    Faruk ÇAKIR

    Adalet üretmeyen sistem
    Şemseddin ÇAKIR

    Âhirzaman hadiseleri ile ilgili hadislerin mânâları
    📷
    Genel

    Priştine’de ABD hayranlığı
    Genel

    Hanımlar tesanüd için buluştu
    Ali FERŞADOĞLU

    Tabiattaki altın oran
    Cemil Said Demirdöğmez

    Bediüzzaman, hürriyet ve Yeni Asya
    Şükrü BULUT

    Kastamonu’dan Emirdağ’a

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.