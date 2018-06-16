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16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Bir gençlik görüyorum

Cemil Said Demirdöğmez
16 Haziran 2018, Cumartesi 00:44
Ahirzamanın dalgalı anaforunda sarsılmamaya özen gösteren gençlere bir müjde niteliği taşıyan Risale-i Nur hakikatleri, nerede olursak olalım bizi inayet-i İlahiyeye mazhar ediyor.

Her geçen gün biraz daha karamsarlaşan manevi havanın içinde yer alan gençlerimiz, Risale-i Nur’lar sayesinde kendini bu derin ve karanlık sulardan muhafaza ediyor. 

Günden güne müşahede ettiğimiz görüntüler bizi gayet hoşnut ediyor. Gençlerin maneviyatı yüksek olan ortamlara dahil oluşunu seyretmek, onlarında bu sürece katıldığını görmek gerçekten zor ve bir o kadar da büyük kuvvete ihtiyaç olduğunu bize gösteriyor. Nedeni ise, her türlü günahın bu zaman da artık işlene işlene sanki meşrulaştırılması, utanma duygusunun azalması hatta yok sayılması ve haram helal demeden yiyip içilmesi.

Artık bu zamanda da iki çeşit insan var;

1- Bulunduğu ortama zamanla ayak uyduranlar,

2- Bulunduğu ortama çeki düzen verip kendini kaptırmayanlar.

Bulunduğu ortama ayak uyduran insanlar günümüzde oldukça fazla ve gidişat hiç de iyi görünmemekle birlikte vahşileşen bir topluma doğru gidiyoruz.

Bulunduğu ortama göre şekil almayıp hatta orayı da içindeki o manevi havasıyla temizlemeye gayret eden insanlar ise Risale-i Nur talebeleridir.

Bundan dolayı Bu zamanda gençlere çok iş düşüyor. Kuran’nın nuruyla bürünmüş gençlerin diğer sapkın ve ne yaptığını bilmeyen insanlarımıza yol göstermeleri ve onlara Risale-i Nur ışığında girilecek güzel bir kapı açmaları gerekiyor. 

Ramazan gibi güzel ve nazenin bir havada, bu nurlu ayda sanki hiç Ramazanın varlığından haberi yokmuş gibi davrananları gördükçe bu söylediklerimiz gerçekten önem arzediyor. 

Siyasi akımın bu kadar zararından, masum insanlara eziyetinden, suçsuz yere mahkumiyetinden büyük bir tevbe ile Allah’a sığınmak gerekiyor. Ayette, “Zalimlere meyletmeyin yoksa Cehennem ateşi size de dokunur” denilmiş. Zalimlere meyletmemek için Kuran’ın çizdiği sınırlar dairesinde hareket edilmeli, düşünülmeli.

Gençlerimiz arasında da sık sık rastladığımız, “dinde hassas muvazene-i akliye de noksan” düsturu malesef imani konuları çok okuyan ancak içtimai konularda geri kalan arkadaşlarımızı kötü şekilde etkiliyor. Ve yaşadığımız hatta yaşamak zorunda olduğumuz şu sosyal hayatımızda o arkadaşlarımız zorlanıyor. Risale-i Nur’u bol bol okuyan gençlere tavsiyemiz,

“Herşeyde meşveret edilmeli, sanal gruplara kendilerini kaptırmamalı. Yaşanan onca tecrübeden sonra ayrılığa, fitneye, birilerinin boyunduruğu altına girmemeli.

O bahtiyar gençler ki, hayatlarını Risale-i Nur dairesinde geçirip ona göre hareket ediyorlar.

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