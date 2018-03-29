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29 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bir kongrenin ardından

Cemil Said Demirdöğmez
29 Mart 2018, Perşembe 00:08
25 Mart Pazar günü Risale-i Nur Kongresi’nin 13. sü gerçekleştirildi.

Yoğun bir kalabalık vardı. Panelin başlamasından iki saat öncesinde yoğunluk başlamıştı. Görülmeye değer bir sahneydi. Anadolu’nun dört bir yanından okurlarımızın akın ettiği program saat 14.00’da başladı ve her dakikası dolu icra edildi.

İstanbul’un manevî havası değişti birden. Akademisyenlerimizin bir gün önce Cumartesi günü yaptığı masa çalışmalarının ardından deklare ettikleri tebliğleri, Av. Kadir Akbaş’ın moderatörlüğünde geçen konuşmalar, Atilla Yılmaz’ın güzel yorumuyla şiir dinletisi, dev ekranlarda gösterime sunulan sinevizyonun oldukça etkili olduğunu söylemeliyim. Buna ilâve olarak bir de salon girişinde kitap stantları vardı. Pazarlama ekibimizin çalışmalarıyla birlikte ziyaretçilere kitaplar tanıtıldı. 

Bir de gençler vardı ki, asıl dikkatleri çeken onlar oldu. Salonun her yerinde bir genç yardımcı olmak amacıyla program boyunca hazır beklediler ve Nur Talebesine yakışır bir şekilde ne ihtiyaç varsa o anda hemen yerine getirdiler. Manevî havanın temizliğine sebep olmasını sağlayacağını ümit ettiğimiz programımıza gelen okurlarımıza teşekkür ediyoruz, her zaman böyle organizasyonlara katılmalarını bekliyoruz. 

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