Hizmette taviz olmaz

“Hergün derse mi gidilir? Hergün kitap mı okunur? Her namazdan sonra tesbihat mı yapılır? Bu hizmetin zaten içindeyiz günde bir-iki sayfa da okusak yeterli olmaz mı?...” diye devam eden bahaneler, mazeretler, şikâyetler v.s

Bitmeyen mazeretlerden oluşan bir düzine tembellik belirtileri.

Farkında olmadan hizmet içinde kusurlarımız olmaktadır. Bunlardan kurtulmanın çaresi ise Risale-i Nur okumalarının sürekliliğindedir. Nur talebesi uyanık olmalı. Nerede ne yapacağını iyi bilmeli. Oturup kalkmasını, düşünüp konuşmasını, sadırdan değil satırdan ispat ile beyanda bulunmasını, kırmadan söylemeyi, kötü tabirleri kullanmamayı, okuduğu kitaplara göre hareket etmeyi bilmeli. Çünkü bizler arada bir uğranan şehir kütüphanesinden üye olunup alınan sıradan kitaplar okumuyoruz. Yemek gibi her öğün muhtaç olduğumuz hakikatleri kalbimize, aklımıza, ruhumuza nakleden iman hakikatlerini okuyoruz.

Bu arada Risale-i Nurlara sadakatimizin neticesi olarak derslere, sohbetlere dahil oluyoruz.

Ders ortamı başka birşeye benzemiyor. Şahsi okumalarımızdan aldığımız enerjiyi derslere giderek ikiye katlıyoruz. Bu büyük bir hizmettir. Derslerde olduğu kadar dışarıda da bir Nur Talebesi olduğumuzu unutmayarak tavizsiz bir çizgide ilerlemeyi hedeflememiz gerekiyor.

Bu çizgiden taviz vermemeliyiz. Dikkatli olmalıyız.

Üstadın bile, “şuan Gavsı Azam gelse Said davandan biraz taviz ver, talebelerin artacak, eserlerin tüm dünyada neşredilecek dese ben yine davamdan dönmem” diyorsa bize ne oluyor ki en ufak bir rüzgârda sarsılma belirtileri gösteriyoruz. Allah muhafaza etsin böyle bir duruma düşmekten.

Ve Üstad yine; “Risale-i Nur dairesine yakın bulunanlar içine girmezse tehlike ihtimali kavidir” buyurarak bu hizmetin ne kadar hassas mizanlar ve ölçüler üzerine oturtulduğunu ortaya koyuyor.

“Ve benimle gelen pişman olmaz. Benimle gelen eğer pişman olursa ruz-ı mahşerde sırtımın yükü olsun” diyerek insanlığı kurtuluşa çağırıyor.

Bu hizmette yanlış olmaz.

Pişmanlık duyulmaz.

Allah bizi bu hizmetten ayırmasın..