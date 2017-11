İstanbul kitap fuarının ardından

4-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen İstanbul 36. Uluslararası Tüyap Kitap Fuarı sona erdi.

Yeni Asya yine Eskişehir ve Van fuarlarında olduğu gibi yerini aldı. Ortasında büyükçe Üstad Bediüzzaman’ın posterinin olduğu standıyla dikkatleri üzerine çekti ve bir yıldız gibi parladı. Tüyap fuar salonu diğer illerde bulunan fuar alanlarına nispeten oldukça büyük ve 14 adet salona sahipti.

Yeni Asya fuarda 12. Salonun arkasında olmasına rağmen standın büyüklüğü ve renkliliğiyle arkada olduğunu pek belli ettirmedi. Dört tarafı kitaplarla çevrili standımızın, en dikkat çeken kitapları ise kırmızı kapaklı yaldızlı Risale-i Nur’lar oldu. Yeni Asya’nın fuarda olmasının asıl amacı zaten Risale-i Nur’ların tanıtımını yapmak, okumak isteyenlere okutmak, anlamadığı konularda anlatmaktır. Bir seyyar dersane hizmetini gören standımız aslına bakarsanız, gelip siz de göreceksiniz ki aynen bu şekilde hizmet ediyor. Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dilidir diye boşa söylenmiyor ve her alanda teyit edilip tasdikleniyor.

Tüyap Kitap Fuarı, İstanbul’da Beylikdüzü’nde uç bir yerde olmasına rağmen, insanların, bilhassa kitapseverlerin katılımı çok fazlaydı. Her standın neredeyse her gün, kendi yazarı gelip kitaplarını imzalıyor bu şekilde dikkat çekiyordu. Yeni Asya olarak bizim de her gün bir yazarımız gelip kitaplarını imzaladı ve gelen insanlarla sohbet etti. Stand boyları aynı olmasına rağmen bizim standımız diğer stantlara nazaran daha büyük ve devasa görünüyordu. Nedeni ise; diğer stantlarda büyük uzun kule dediğimiz reklam panosunun üzerine kitap reklamı konulması veya yazarların resminin yapıştırılmasıdır. Bizim standın büyüklüğü ise, üzerinde Üstadın posterinin olması ve sadece o resim bulunması yanına herhangi bir dikkati dağıtacak hiç bir kitap veya yazar resmi konulmamasıdır. Hatta bazı yerlerde bunlardan rahatsız olanlar olmuştur. Bu rahatsızlıklarını dile getirmiş ve bizden de müsbet manada cevap almışlardır.

Büyük bir tanıtıma sebep olan İstanbul Tüyap Kitap Fuarı, fuarların ne kadar önemli olduğunu bir defa daha gösterdi. Yazarımız Latif Salihoğlu’nun deyimiyle; “bu fuarlar birer Sakarya Meydan Muharebesidir.”

Sırada 25 Kasım’da olan Mersin CNR Kitap Fuarı var. Orada da aynı şekilde, aynı standımızla bulunacağız. Fuarlar maddi bir çıkar elde etmek için yapılan ve kâr markajlı işletilen yerler değildir. O düşünceyle gelen her kim olursa olsun istediğini alamayıp oradan ayrılması mümkün değildir. Fuarın amacı reklamdır. Biliyorsunuz ki reklamlar da öyle ucuz şeyler değillerdir. Ancak pahalı olmasına rağmen yapılması gerekir ve yapılıyor. Yeni Asya’da tüm maddi fedakârlıklara katlanarak, insanlara Risale-i Nur’u nasıl anlatabiliriz, nasıl gösteririz? Derdini kendine dert edinerek bu yola çıkmış ve ne pahasına olursa olsun, bu maddi açıdan fazla bir getirisi olmayan ancak manevi olarak fütuhata sebebiyet veren fuarlara, büyük ve masraflı yapımıyla dikkat çeken standına, Üstad Bediüzzaman’ın büyükçe posterini koyarak katılıyor ve Risale-i Nur’u ülkemizin dört bir yanına bu şekilde duyurmaya ve anlatmaya gidiyor.