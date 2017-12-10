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10 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Mersin Kitap Fuarı’nın ardından

Cemil Said Demirdöğmez
10 Aralık 2017, Pazar
Eskişehir, Van, Tokat ve İstanbul derken, hizmet sırası Mersin’e gelmişti.

Mersin Kitap Fuarı, geçtiğimiz Pazar günü sona erdi. Buradaki kitap fuarı da, öncekiler gibi oldukça yoğundu. 

İnsanların Yeni Asya standına bakışı dikkatimizi çekti. Çok etkilenmişe benziyorlardı. Çünkü böyle bir ortamda, Üstad’ın posterini asıp Risaleleri halka açık bir şekilde sergilemek hiç kolay bir iş değildi.

Memleketimiz olan Mersin’e geldiğimizde ise beklentimiz daha da yükseldi. Cumartesi fuarın başlamasıyla, diğer hafta Pazar günü sona ermesine kadar yaptığımız hizmetler, bilhassa satışlar rekor seviyesindeydi. Yazarlarımız her gün standımıza geliyor, kitaplarını imzalıyor ve fotoğraf çektiriyorlardı. Artı olarak, fuarın ilk günü, Mersin’de İttihad programı düzenlendi. O gün imza için gelen Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz ve yazarlarımızdan M. Latif Salihoğlu, o günün akşamında Yeni Asya Vakfı’nda konuşma yaptılar. 

Günler ilerledikçe insanlar fuara daha da ilgi gösteriyor, istedikleri her türlü kitabı normal fiyatının altında alma imkânı buluyorlardı. 

Fuara birçok yayınevi katılmıştı. Hepsi, rengârenk parıldayan kitaplarını sergiliyorlardı. Yeni Asya standında ise, kırmızı kitaplar dikkat çekiyordu. Standımızın önünden geçen herkes, Risalelere mutlaka dokunmak istiyordu. Örnek olsun diye, büyük bir itina ile standın üzerine sıralanmış Risalelerden birkaçını açık bir şekilde bırakıyorduk. Çoğu kişi, hiç ilgisi olmasa bile gelip az da olsa okuyup geçiyordu. Dört tarafı da kitaplarla çevrili olan standımız hiç boş kalmadı. 

Standımızdaki Mersin Yeni Asya’nın genç okurları  insanlarla ilgileniyor, ‘hizmete benimde katkım olsun’ diye yarışıyorlardı. Dokuz gün boyunca hiç bıkmadan fuara gelip, standımızda bize yardımcı olan gençleri buradan bir kez daha tebrik ediyoruz. Böyle güzel hizmetler her zaman olsun istiyoruz. Bunun için de gençlerimizin, şevk ve gayretlerini arttırmak için onlara destek olmalıyız. 

Mersin’de güzel ve bereketli geçen bir fuarın ardından, Mersin Yeni Asya okuyucularını ve gençlerimizi tebrik ediyor, hizmetlerinin devamını diliyoruz. 

Ayrıca fuar boyunca standda bizimle beraber hizmet eden, gazete dağıtan, kitap satan: Emre Demirdöğmez, Ali Zübeyir Demirdöğmez, Murat Yıldız, Veysel Karahan, Harun Caymaz ve Sertaç Lüser’i hizmetlerinden dolayı tebrik ediyor, Allah hizmetlerini kabul buyursun diyoruz.

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