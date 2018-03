Risale-i Nur’un medyadaki sözcüsü ‘Yeni Asya’

21 Şubat 1970 yılında, Risale-i Nur’un medyadaki dili olmak amacıyla çıkan Yeni Asya Gazetesi, o günden günümüze kadar aynı çizgide devam etmektedir.

Amacı, Kur’ân hakikatlerini insanlara ulaştırmak, imanlarını kurtarmak yolunda onlara yol göstermek olmuştur. Bunun sebebi ise, Bediüzzaman Hazretleri “Volkan gibi cerâid-i diniye (dinî gazeteler) ile nesâyih-i diniyeyi, o mütehassis ve müteheyyic vicdanlara yağdırmak istiyoruz” der.

Böylece “ceraid-i diniye”lere “nesâyih-i diniye (dini nasihat)” noktasında müsbet bakar. Çünkü dinî gazeteler mütehassis ve müteheyyic vicdanlarda tesirli nasihatçi vazifesini görür. Bediüzzaman da bu vesileyle dinî gazetelerle nesâyih-i diniye vazifesini deruhte etmiştir. Ve Bediüzzaman müellifi olduğu Kur’ân tefsiri Risale-i Nur’da dediği; “Matbuat âlemi ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim” sözü ile ve Bediüzzaman’ın tesbitlerini insanlara ulaştırmak amacıyla Yeni Asya kurulmuştur. Ayrıca Bediüzzaman’ın yakın talebesi olan Zübeyir Gündüzalp; “Lahana yaprağı kadar da olsa bir gazetemiz bulunsun, zira diğer gazeteler Nurcuların mahkemeye çıkarıldığını yazıyor, beraat ettiğini yazmıyor” diyerek, Yeni Asya’nın çıkmasına öncülük etmiştir. ‘İttihad’ adıyla kurulan haftalık bir gazeteden sonra, günlük olarak Yeni Asya çıkarılmaya başlanmıştır. O tarihten bugüne kadar aynı çizgide süregelen yayın hayatında Yeni Asya, her şeye Risale-i Nur odaklı bakarak yayınlamaktadır. Yeni Asya Gazetesi’ni okuduğunuz zaman zaten bunu anlayacağınızdan eminim. Bugüne kadarki tutumuyla dikkatleri hep üzerine çekmiş olan Yeni Asya, her türlü zorluğa rağmen ayakta durabilmeyi başarmıştır. 21 Şubat 1970 tarihinden 21 Şubat 2018 tarihine kadar aynı çizgide olan ve haber ve yazıları ile Risale-i Nur odaklı çalışan Yeni Asya, kıyamete kadar da aynı çizgide bu şekilde devam edecektir. Söylediklerimiz delilsiz iddia değildir. İsteyen her gün Yeni Asya Gazetemizi okuyup görebilirler.