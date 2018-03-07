“Dünya manevî bir buhran geçiriyor” diyen Bediüzzaman’ı günümüzde yaşanan olaylar teyit ediyor.

Bilhassa ülkemizde yaşanan acı ve sıkıntı dolu hukuksuzluk süreci ve Müslüman âleminin sessizliği... Bütün bunlar, realist düşünecek olursak, tamamen sessizliğimizden kaynaklanan birtakım musîbetlerdir.

Bu olaylar İslâmı susturmaya çalışan, Müslümanların elinden, bilhassa Müslüman gençlerin elinden ve zihninden Kur’ân’ı atmak ve onları bir takım yanlış ideolojilere maruz bırakmak amacıyla uygulanan bilinçli planlardır. Bu yanlışlara karşı çözüm, Bediüzzaman’ın tabiriyle ‘uyanmak’ olacaktır. Bediüzzaman, “Uyanınız! Âlem-i İslâm’ın fecr-i sadığında gaflette bulunmak, katiyen akıl kârı değil” diyerek İslâm âlemini uyanışa, bu suskunluğu bozmaya dâvet eder. Bir yandan da Müslümanların başına gelen bu olayların tembellikten kaynaklandığını hatırlatır.

Bu hadiseler karşısında bir Müslümanın tutumu elbette haksızlığa karşı hakkı haykırmak, tahribe karşı tamire çalışmak olacaktır. Bütün bunları yaparken de şahsî menfaatler bir yana, umumun menfaatini düşünerek hareket etmek uygun olacaktır.

Bizler ne yazık ki, İslâm âlemi olarak bugüne kadar şahsî menfaatlerimiz uğruna, ruhumuzda taşıdığımız dinden bile vazgeçecek duruma geldiğimizden böyle bir tuzağa düşmüşüz. Ancak Müslümanlar maalesef kendileri için, insanlık için nazil olan Kur’ân’ı okumayıp, batılı tasvir edici kitapları okuduğundan, günümüzde yaşanan hadiseler pek de ehemmiyet kazanmıyor. ‘Batılı tasvir, safi zihinleri idlâl eder’ diyen Bediüzzaman’ın bu sözünü de günümüzde yaşanan hadiseler teyit etmiş oluyor.