Yeni Asya gerçekleri

1970’ten günümüze kadar süregelen, yalnızca bir gazete midir Yeni Asya? Yoksa Kur’ân tefsiri olan, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak bugüne kadar yalnızca müsbet hareket etmiş bir hizmet ekolü müdür?

Yeni Asya gazetesi, müsbet manada hizmet tarzını benimsemiş, gündemi Risale-i Nur açısıyla yorumlayarak yayınlanan, her türlü baskıya rağmen çizgisinden taviz vermeyen bir gazetedir. Yeni Asya yalnızca sıradan bir gazete olsaydı şayet, her iktidar değişiminde kendisini bu kirli havuzun içine atacak ve havuz medyası olacaktı.

Eğer Yeni Asya’nın bugüne kadar amacı Risale-i Nur olmasaydı, zaten başı böyle dik ve kendinden emin bir şekilde duramayacak ve baskılardan darbeler alacaktı. Ama kuruluşundan bugüne kadar, bütün sıkıntılara, baskılara, darbelere rağmen hiç eğilmemiş bir Yeni Asya görüyoruz karşımızda.

Asıl dikkat çeken kısmı ise, kuruluşunda fikir ve yazıları nasılsa şimdi de aynı, hiç değişmeksizin fikir ve yazılara sahip. Yeni Asya’nın bir takım realiteleri vardır. Bu realiteler, adalet, hukuk ve müsbet hareket anlayışıdır. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin talebelerinden Zübeyir Gündüzalp’in; “Bir lahana yaprağı kadar da olsa bir gazetemiz olmalı” demesi üzerine böyle bir gayret içine girilmiş ve olgun bir gazete ortaya çıkmıştır. Yeni Asya’yı bir yazıda anlatmak kolay değildir.

Yeni Asya taviz vermeksizin haklı çizgisinde devam etmekte ve haksızlığa boyun eğmeyip kendini göstermektedir.