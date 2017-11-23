Yeni Asya ve gençlik

Yeni Asya, ülkemizin ve basınımızın medar-ı iftiharı, Risale-i Nur’un ve Üstad Bediüzzaman’ın sesi, soluğu yegâne bir gazetedir.

Yeni Asya Gazetesi mütevazı binasının her biriminde tam bir şevk, ihlâs, uhuvvet, muhabbet ve tesanüd hâkim durumda. Yeni Asya, âdeta ittihad-ı İslâm idealinin temelini oluşturmuş, hem de hak ve hakikatin gür sesinin yükseldiği merkez hizmetini üstlenmiş.

Evet, Yeni Asya, tüm engellere, fitne ve fesat hareketlerine, harici ve dâhili hücumlara karşı kırk sekiz yıldır ayakta. Bunun sırrı, bildiğim kadarıyla, meşveret ve şûrâ sistemine dayalı Risale-i Nur hizmetidir; Risale-i Nur’un ve Üstad Bediüzzaman’ın sesi olmasıdır. Bir genç olarak Yeni Asya’da olmak, önemli bir ayrıcalıktır. Bilhassa, Risale-i Nur Talebesi olarak Yeni Asya’da Risale-i Nur’a çalışmak, yani kudsî dâvâ olan imana hizmeti, hizmetin merkezinde yapmak, en büyük faziletlerin başında gelmektedir. Çünkü “Risale-i Nur Talebelerinin hakikî ve en mühim vazifesi neşir hizmetidir.”1 demektedir Üstad Bediüzzaman.

Kapısını ve sayfalarını gençlere açan yegâne gazete Yeni Asya, yeni hamlelerle ve faaliyetlerle gençlere büyük önem vermekte ve her daim çağrı yapmaktadır. “Daha güzel bir Yeni Asya için neler yapılabilir” başlığıyla, gençlerin dinamik bilgi ve fikirlerine başvurmakta, bu sayede genç yeteneklerin gelişmesini sağlamaktadır. Yeni Asya, hem “Gazetecilik Seminerleri” “Gençlik Buluşmaları” gibi gençleri önceleyen programlarla takdire şayan hizmetlere vesile olmaktadır. Yeni Asya’nın hedefi, gençleri dindar, demokrat, milletine, vatanına ve insanlığa faydalı, Risale-i Nur şuuru ve terbiyesiyle yetiştirmektir.

Bu sebeple, bir genç olarak Yeni Asya’da olmak ayrıcalıktır, farklılıktır.

Gençler adına, Yeni Asya ile iftihar ediyor, gençlere bu denli önem vermesinden dolayı can-u gönülden tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yaşasın Yeni Asya!..



Dipnot: 1- Kastamonu Lâhikası s. 280.