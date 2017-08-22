Yerinde saymak

Gerçekten ilerliyor muyuz yoksa yerimizde mi sayıyoruz? Sorduk mu bu soruyu hiç kendimize?

Herşey öyle hızla gelişiyor ki! Bilhassa teknoloji bu konuda yerini kimseye bırakmıyor. Piyasaya son sürülen bir cep telefonunu elimize aldığımız anda bir üst modeli çıkmış oluyor. Devamlı bir ilerlemeden bahsediyoruz. Peki gerçekte kim ilerliyor. Dünya zaten dönüyor. Biz yine yürüyoruz veya koşuyoruz. Ama bakıyorum da yanımızdaki şeyler bizi geride bırakıyor gibi. Elimizde olan bir cihazı severek kalbimizde saklamak, yatarken yanımıza koyarak onsuz uyuyamamak, her an çalacak, bildirim gelecek düşüncesiyle aklımızda bulundurmak. Yani kısacası küçük elde tutulabilir bir telefon ama diğer taraftan bedenimizi istila etmiş bir âlet söz konusu.

Buna bakacağız derken duruyoruz bir yerde ona dalıyoruz. O ilerliyor ama biz malesef ona bakmakla yerimizde sayıyoruz. Bu yazıyı yazarken bile satırlar ilerliyor cümle hatta paragraf oluyor ama ben hâlâ oturup ekrana bakmakla meşgulum. Oturmak diyorum. Bir adım bile atamamak. Bir anda dünyayı görüntülediğin bir cihaz seni kendi dünyasına hapsediyor, seni senden uzaklaştırıyor. O anda bir adım atamıyorsun. Yani sorunlu ve sıkıntılı bir durumla başbaşayız. Önceden “Havaya bakıp yürüme” sözü, şimdi “önüne bakarak yürümek” sözüne yerine bırakmış durumda. İşte hayat kısalırken bir yandan bizde kısalmak istemiyorsak, her şeyin en iyisini elde etmek istiyorsak, gerçekten yaşamak istiyorsak, artık önümüze bakıp bir adım atma zamanı. Başarabiliriz biliyorum. Ama teknolojiyi takip etmeyi elden bırakmayalım. Yani ortayı bulalım. Aşırıcılığa kaçmadan...

