Tam demokrat “İsmet Sezgin”

88 yıllık ömrünün 50 yılını demokrat misyon içinde, milletine hizmetle geçiren İsmet Sezgin her fani gibi Hakk’ın rahmetine kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin.

Genç yaşında siyaset hayatına Aydın’a Demokrat Partili belediye başkanı olarak başlayıp, ülkenin en çalkantılı dönemlerde önemli bakanlıklarda bulunmuş ve kritik kararlara imza atmıştır.

1960 darbesinde tutukluluk hali sona erdikten sonra, kurulan Adalet Partisi’nde Aydın milletvekili olarak meclise girer ve 1965’den itibaren merhum Süleyman Demirel ile beraber siyaset yapar.

Demirel ile yakın dost olur da Üstadı, Risale-i Nurları ve Yeni Asya’yı tanımamış olması düşünülemez. Bunu zaman zaman yeri geldiğinde konuşmalarında ihsas ederdi.

Merhumla aktif olarak tanışıklığımız 1976 yılında Adalet Partisi Aydın gençlik kollarına girdiğimde başladı. O yıllarda Demirel’i yıpratmak için sürdürülen “mason” dedikodularının tamamen yalan olduğunu anlatır, aynı kitlelerin rahmetli Adnan Menderes’e de benzer iftiralar attıklarını söylerdi.

Bir hatıram: Tahminen 1989-90 yıllarında yapılan DYP’nin ara seçimler ve akabinde mahalli seçim başarılarından sonra Aydın’a yaptığı bir ziyaret günü, tevafuken aynı günde Yeni Asya’da bir yazar abimizin İsmet Sezgin’in demokratlığı ve yaptığı hizmetleri ile ilgili bir köşe yazısı çıkar.

Kalabalık bir vatandaş topluluğunun önünde hakkında çıkan bu yazıyı kendisine gösterdim, dikkatle okudu, okurken yüzündeki tebessüm ile yazıyı tasdik edercesine başını sallayarak bana “tebrik ederim, bu hakikatleri herkes yazamaz” diyerek ayağa kalktı.

Oradaki vatandaşlara hitaben elindeki Yeni Asya’yı göstererek şunları söyledi: “Bu Yeni Asya gazetesi kadar Demokratlara karşılıksız destek veren başka bir gazete gösteremezsiniz. Bunun okuyucuları da bizlerden tam demokrasi ve hürriyetten başka hiçbir talepleri olmamıştır. Bu gazeteyi ve okuyucularını her zaman dinleyin.”

Merhum; herkesin anlamakta zorluk çektiği veya ancak yıllar sonra anlaşılabilen 1971 muhtırasını anlatırken de yine “siyasal İslâmcılar” tarafından merhum Demirel’e yakıştırılan “şapkasını aldı kaçtı” diyenlerin siyasetten ve demokrasiden hiç anlamadıklarını söyler, onlara Demirel‘in “en kötü demokrasi, en iyi ihtilâlden iyidir” veciz sözüyle karşılık verirdi.

Yine herkesin kafasını karıştıran bir başka olay da Doğru Yol Partisi varken 28 Şubattan sonra kurulan Demokrat Türkiye Partisi için de geçerli. Bu olayda da yine demokrasi için, meclisin varlığı ve meclisin açık olması için DTP’nin kurulmasına izin verilmiştir.

O günlerde olayın dışında olmasına rağmen sayın Nahit Menteşe’ye; “sayın Demirel ve sayın Sezgin neden böyle yapıyorlar” diye sorduğumda “Böyle yapmasalardı ihtilâl olacaktı” demişti.

Evet siyasî kariyerlerine, geçmişte söylediklerine ters gibi görünen ve kendi şahsiyetlerinin yıpranmasını hiç düşünmeden alınan bu kararlar sonucunda, demokrasi, hürriyet, sandık, meclis gibi değerlerin mevcut ve daim olması onların siyasî hayatlarından daha önemli idi.

Evet demokrasinin ulu çınarı olan “İsmet Abi’miz” de, bu fani hayata veda etti. Allah, memleketimizde “Demokrat”ları çoğaltsın inşallah. Amin.