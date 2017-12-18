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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Yerli Malı Haftası (mı)?

18 Aralık 2017, Pazartesi
Evet yanlış okumadınız. Yerli Malı Haftası, çocuğu veya torunu veya kendisi ilkokul eğitimi ile az-çok ilgisi olanlar Aralık ayının ortalarına geldiğimizde bu haftayı duyarlar. Duyarlar duymasına da ağızlarından çıkan ilk söz “Yahu memlekette yerli malı kaldı mı ki böyle haftalar düzenleniyor” diye hayıflandıklarını duyarız.

1923’te yapılan iktisat kongresinde yerli mallarının özendirilmesi için alınan karar, ta 1946’da yerli malı haftası olarak kutlanmaya başlanır. 70 yıldır özendirilen yerli malları haftalarını yaklaşık 55 yılına bizzat şahit olmuşumdur. 

İlkokul çağlarında iken yerli malı kutlamalarında evlerimizden (güya nasıl yerli malı ise), çerez, fındık, fıstık veya meyve getirilir, kutlama yapılır.

Bugün bakıyorum, çocuklar hala çerez, fındık, fıstık ile yerli malı haftası kutluyorlar. Yani sizin anlayacağınız 55 yıldan bu yana bir arpa boyu yol gidememişiz. Elbette bu içler acısı bir durum.

Nasıl yol alacağız ki; “Kaplumbağa hacca gitmek için yola çıkar, ona derler ki ‘sen bu hızınla Kabe’ye varamazsın.’ O da şöyle cevap verir: ‘Varırım varmasına da yoldaki yaramazlar beni devamlı ters çevirmeseler.’” 

Çocuklarımıza böyle günlerde fındık, fıstık yedirmek yerine dev yerli tesislerimizi gezdirsek, gezdirirken de “İşte çocuklar bunlar yüzde yüz yerli mühendis büyüklerinizin eserleri, siz de çok çalışın bunlardan daha iyisini yapın” diyerek onları şevk ve gayret versek daha iyi olmaz mı? “Elbette daha iyi olur” dediğinizi duyuyorum.

Fakat heyhat! Hiçbir ülkeye nasip olmayan verimli topraklar ve su, ormanlarımız, yer altı zenginliklerimiz olmasına rağmen neden hala fındık-fıstık yiyoruz.?

Evvela kaplumbağayı ters çeviren yaramazları ve onlar gibi düşünenleri ıslah etmemiz lazım. Yani milletin iradesi ile iktidara gelenleri, ihtilaller ile değil yine milletin oyu ile değişmesi fikrini galip kılmamız gerek.

Önce tam demokrasi, sonra hürriyet ve hür düşünce, çok çalışmak, sonra o özlenen kalkınmanın geldiğini görürüz. Hürriyet olmadan kalkınma olmaz.

Bediüzzaman’ın “İman ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. İşte asr-ı saadet...” sözü veciz bir şekilde konumuzu açıklık getiriyor.

Kuruluşunun yüzüncü yılına yaklaştığımız Cumhuriyet idaremizde, okullarımızda okuttuğumuz “İlke ve inkilaplar” derslerinden bu güne kadar bir sonuç alınamayacağı anlaşılmıştır. 

O halde, iflas eden bu sistemin yerine, vicdan hürriyeti, demokrasi ve çok çalışarak ilerlemiş ülkelere yetişmek, hatta onları geçmek potansiyeline sahip olduğumuz fikri aşılanmalı.

İşte o zaman, fındık-fıstık yeme yerine, sınıflarımızda ülkenin geleceğine yönelik projeler üretir ve bunları tartışıyor oluruz. Ve “yerli malı haftası”nı da amacına uygun olarak kutlarız.

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