“AKP iktidarı ile Atatürkçülüğün ömrü uzatılıyor”

Vakıa şu ki, daha partilerinin kuruluş aşamasında AKP adına halka “muhâfazakâr demokratlık” ve hatta “dindarlık” mesajları verilirken, başta Amerika ve İngiltere’deki lobilere sürekli “değiştikleri” iletilerek “destek arayışları” sürerken, “modernleşmede en büyük liderimiz Atatürk’tür” diye “modernleşme” perdesinde “dünyevileşme programı”na teşne oldunduğunun teminatı verildi.

Yine AKP’nin kamuoyu anketleri yaptırdığı kuruluşlardan Pollmark’ın patronlarından Yrd. Doç. Dr. Ertan Aydın, “Atatürk’le başlayan demokrasi projesinin tamamlayıcısı olma misyonunu bugün Erdoğan hareketi üstlenmiş gözüküyor” değerlendirmesi bunun tesbiydi. (Sabah, 21.1.11)

Keza daha AKP iktidarının ilk yıllarında, İsrailli diplomat ve akademisyen ve Dışişleri eski Müsteşarı Alon Liel’in, “Demo İslâm: İslâmın Yeni Yüzü” adlı kitabında, övgüler yağdırdığı Erdoğan’ın partisinin “ucûbe sentez”le “Erdoğanizm’i Kemalizm’in güncelleşmiş bir versiyonu” olarak “Kemalizmi İslâmla barıştıracağı” tanımlaması bu gerçeğin öngörüsüydü.

Neticede, AKP için “sivil Kemalistler” tâbirini kullanan Prof. Dr. Şerif Mardin’in, “Kemalizmin Batıya bakan yüzünü yaşatan ve Kemalizm’in başarısı olan AKP, sivil Kemalizmin savunucusu haline gelerek, Kemalizmin gereklerini yerine getiriyor...” çarpıcı tahlili vaziyeti özetliyor. (gazeteler, 24.4.10)

İktidarla “dünya nimetleri”ne dadanıp “artık lüks yaşama” peşindeki “mücahitlerin müteahhit olması”yla AKP ile “Kemalizm’i İslâm’la barıştırma projesi” gerçekleştiriliyor.

“MODERNİTE” PERDESİNDE “DİNİ “DÜNYEVİLEŞTİRME”!

Ne yazık ki on altı yıllık iktidar sürecinde defalarca AKP adına “Atatürk’ü ve devrimleri”ni rehber alan “dünyevîleştirme” çizgisi pervâsızca vurgulanırken, bu kumpasla, “din nâmına siyaset”le AKP üzerinden seküler kültürün ve “dünyevileşme”nin Müslüman karakterli Türkiye’de “Kemalizm vesâyeti” bu kez “sivillik” perdesinde devam ettirilmek isteniyor.

Hûlâsa, yıllar önce Foreign Affairs dergisindeki yorumla, “Kapitalizmin mantığı”yla 12 Eylül darbesi ve Özal’la başlayan “neo-liberal” politikalarla “kimlikler üzerinde siyaset” ve “kimliksizleşme” ile ülkenin çimentosu dağıtılarak toplum kamplaştırıp kutuplaştırılırken, ‘Türkiye’de öldü-ölecek durumundaki Kemalizm’, iktidardaki AKP tarafından yaşatılıp ömrü uzatılmaya çalışılıyor.”

Kimi AKP’li yorumcuların bunun “tefessüh ve varlık sebebini inkâr” olduğu ikazlarına rağmen…