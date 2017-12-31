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31 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Anarşi ve kaos doğurur

Cevher İLHAN
31 Aralık 2017, Pazar
OHAL ilânından bu yana geçen 17 ayda, millî irâdenin temsilcisi Meclis’te sadece 5’i görüşülüp yasalaşan 30 KHK ile 369 yasanın 1125 maddesinde yapılan değişikliklerle demokratik hukuk devleti ifnâ edilip hukuk dışı bir “OHAL mevzuatı” oluşturuldu.

Hiçbir yargı kararına dayanmadan kamu çalışanlarına, STK’lara, gazetecilere, akademisyenlere, medyaya, iş dünyasına, şirketlere ve belediyelere hukuksuz emrivakiler dayatıldı.

Bu cümleden olarak KHK ile sivil kişilerin “teröre müdahale” gerekçesiyle yapacakları her türlü eylemden “sorumsuz” tutulmaları tam bir vahamet. Hukukçuların tesbitiyle “Türkiye’ye kurulmuş büyük bir tuzak.”

“Darbeci” ya da “darbeye destek” algısıyla kaba kuvvet ve saldırının “yasal” gösterilmesinin hiçbir demokratik hukuk devletinde olmayacağını nazara veren hukukçular, bu durumun Türkiye’yi “silâhını kapan” fanatikleri “hedef” gösterilen vatandaşlara saldırmaya cüretlendireceği ve kardeş kavgasını körükleyeceği endişesini iletiyorlar.

YAZILI KHK’YA “SÖZLÜ SINIRLAMA” GARABETİ

Zira bu durum, “kamu gücünün, güvenlik güçlerinin, askerin, polisin yetersiz kaldığı ve kalacağı” anlamının yanı sıra, devletin meşrû güçlerinin dışında kendilerini “devlet” yerine koyan şımarık ve had bilmez “fanatik çeteler”i doğurur. İçte ve dışta menhus mihrakların “suçlu” ilân ettiklerini sözde “yargılayıp” infaz ettirecekleri bir kargaşa türetir.

Bunun içindir ki, 11. Cumhurbaşkanı Gül, “Hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir” eleştiri ve uyarısında bulunuyor. İktidar medyasında bile, KHK’ların hukuk sistemini artık zehirlediği belirtiliyor. “Hükümet, Bahçeli’nin hamaset dolu, ayrıştırıcı üslûbuna değil, sağduyuya, ortak akıl ve hukuka kulak vermeli” çağrıları yapılıyor.

Tepeden tâlimatlarla apar topar çıkarılan KHK’ların, hukuk sistemini, adâlet terâzisini, toplumsal barışı, Meclis’in kanun yapma hasiyetini ve ortak adâlet duygusunu bozduğu ikazları yapılıyor. Yazılı KHK’lara “sözlü sınırlama” garabetinin hiçbir teminatının olmadığı vurgulanıyor.

OHAL’le demokratik hayatın ciddî ve hayatî tehdit ve tehlike altında olduğu, on binlerce mağdurun yanlışların düzeltilip mağduriyetlerin giderileceği “rehabilitasyon dönemi”ni sabırla bekledikleri kaydediliyor.

DURUMDAN VAZİFE ÇIKARTIR

Ne var ki, Umut Vakfı’nın raporuyla, hâlen yüzde 85’i ruhsatsız 25 milyon şahsî ateşli silâhlar işlenen ve her yıl dört binden fazla vatandaşın can verdiği cinâyetlerle olayların yüzde 27 artış gösterdiği Türkiye’de, kadük hale getirilmiş “Silâh Kanun Tasarısı”nda cezâların ağırlaştırılıp, para cezâsına çevrilmeyip ertelenmemesi, silâhlanmanın zorlaştırılması lâzımken, son KHK’yla bu silâhların daha da pervâsızca ve sorumsuzca kullanılacağı kaotik ortam oluşturuluyor. (Hürriyet, 7.10 2017)

Ve Meclis yılbaşı tatiline sokulup, işlenmiş suçların yanısıra işleneceklere de peşinen bir nevi “af” ve cezâî sorumsuzluk algısının sonuçları kestirilemeyecek şiddet dalgasını alevlendireceği endişelerine kulak verilmiyor.

Oysa bu durum hukuk devletini tamamen ortadan kaldırır, ülkede dehşet, anarşi ve kaos doğurur. “15 Temmuz’un devamı’na karşı” ya da “terörle mücadele” diye birilerine “suç işleme” hakkı verir. Meşruiyetleri kendilerinden mervi “çeteler”in türemesine, “silâhlı milis güç” yeltenmelerine yol açar.

Gezi dönemi Başbakanının “evlerinde zor tutuyorum!” dediği, kendilerini devletin meşrû güçleri yerine koyan grupları sokağa düşürüp “durumdan vazife çıkarmaları”na ortam hazırlar.

Bundandır ki, bu tür KHK’lardan başlanarak Meclis’i devre dışı bırakan KHK’ların âcilen iptal edilmesi, demokratik hukuk devletini berhava eden OHAL’ın kaldırılması ve hızla normalleşme sürecine geçilmesi gerekiyor.

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