Ankara, AB’ye odaklanmalı

AB’nin Ankara’ya ilettiği bütün belgelerde demokratik hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi öngörülüyor.

Bunların başında medya gözlem raporlarına göre, hâlen 122 gazeteci ve medya çalışanının tutuklu ve hükümlü olmasıyla, onlarca gazetenin, radyonun, televizyonun, yayınevinin kapatılmasıyla ifâde hürriyetinin kısıtlandığı tesbiti yer alıyor.

Keza resmî verilerle, OHAL KHK’larıyla iddianâmesiz, savunmasız yargısız infazla 111 bini bulan kamu görevlisinin ihrâcı, 50 bin kişinin tutuklanması, vatandaşların bin bir emekle kurdukları yüzlerce özel okul, yurt, hastane, sağlık kuruluşu ve vakfın kapatılması; on bini aşkın işyerinin - firmanın kapısına kilit vurulması da.

HÂLÂ AB KARŞITLIĞI İTİYADI…

AB İlerleme Raporlarında ekonomide yapısal reformların uygulamayışıyla bağlantılı yolsuzlukla mücadeledeki başarısızlık, Sayıştay denetçi raporlarının Meclis’ten kaçırılmasında görüldüğü gibi denetim mekanizmalarının işletilmemesi, iktidarı eleştirmek bir yana “yeterince destek vermeyen” iş adamlarının “muhalif” olarak yaftalanıp teftişlerle, vergi daireleriyle, mahkemelerle baskılara mâruz bırakılması da nazara verilmişti.

Yine beş bine varan hâkim ve savcıdan beşte birinin (beş bine yakın) görevden alınmasının, yüksek yargının yapısı ve niteliğinin tepeden değiştirilmesinin yargının genel işleyişini etkileyip bağımsızlık ve tarafsızlığını ciddî derecede zedelediği uyarıları yapılmıştı.

Ankara’nın öncelikle bunlara odaklanması gerekiyor.

Bu noktada, Varna zirvesinde AB Komisyonu Başkanı Juncker’in açıkça “Türkiye’nin AB müzâkerelerin devamının garantörü olduğu” teminâtını teyidi önemli. (AA, 26.3.18)

Ne var ki Ankara’nın hâlâ popülist söylemlerle AB’nin ‘hak ihlâlleri’ tesbitlerine meydan okuması düşündürücü.

Bundandır ki Ankara’dakiler, daha evvel, “Ey AB!” diye meydan okuyan, “AB yoluna, biz yolumuza!” restini çeken Cumhurbaşkanı’nın, en son Varna’da “Bugün de AB üyeliği stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor” deyip AB ülkelerine “Gelin, ortak coğrafyamız olan Balkanlar’da istikrar ve refahın sağlanması yönünde birlikte çalışalım; güçlü, müreffeh ve istikrar âbidesi Avrupa’yı hep birlikte inşa edelim” çağrısında bulunduğu günde AB ile diyalog ve müzâkere zeminini tahrip eden tepkilerden kaçınmalı.

SÖYLEME VE TEMENNİYLE KALMAMALI

Ankara, bir defa daha karşılıklı kışkırtmalarla Türkiye’yi sinsi bir şekilde AB’den koparmaya çalışan komplolara artık gelmemeli, yine agresif söylemlere dönmemeli. Türkiye’nin yarım asrı aşkındır emek verdiği AB hedefinden koparılmasına izin vermemeli.

Varna toplantısı, bir milât olmalı; AB projesini hebâ edecek çıkışlar bir tarafa bıra- kılmalı. AB ile açılan yeni diyalog zemini fırsatı aklıselimle değerlendirmeli. Güven bunalımı aşılmalı.

Bu bağlamda, ilânının gerekleri dışında istimaliyle Meclis’i devre dışı bıraktırıp etki- sizleştiren, temel hak ve özgürlüklerin kelepçelenmesinde kullanılan OHAL âcilen kaldırılmalı. Öncelikle AB’nin de eleştirdiği temsilde adâleti, eşit şartlarda âdil yarışı ve seçim güvenliğini tehlikeye sokan emrivakilerden vazgeçillmeli; “uyum yasaları”yla se- çim ve siyasî partiler sistemi demokratikleştirilmeli.

Ve AB’ye taahhüd edilen demokrasi ve hukuk reformlarında ilerleme sağlanıp, AB içindeki Türkiye dostlarının eli güçlendirilmeli.

Özetle, Ankara, söyleme ve temenniyle kalmayıp, demok- ratik hak ve hürriyetlerde netice alıcı adımlar atmalı.