"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE - YIL: 49

Ankara’nın “stratejik hata”da ısrarı!

Cevher İLHAN
21 Şubat 2019, Perşembe
Münih Güvenlik Konferansı’nın son “strateji mi trajedi mi?” oturumunda ABD’nin Suriye’den çekilmesi ve İdlib’in radikal güçlerden arındırılması Türkiye’nin “güvenli bölge” talebi ve tartışıldı.

Öncelikle Millî Savunma Bakanı, “Türkiye’nin sınırında ‘terör koridoru’na izin vermeyiz” ifâdesiyle “güvenli/tampon bölge”nin Türkiye’nin kontrolünde olmasını gereğini iletirken, en son Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansına katılanlara “Krizin ilk yıllarında gündeme getirdiğim Suriye sınırında oluşturulacak ‘güvenli bölge’ formülü, Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri için en pratik çözüm yoludur” diyen ve “Türkiye’nin yeni bir göç dalgasını artık tek başına göğüsleyemeyeceğini” vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Bu formülün işlerliği, ‘güvenli bölge’nin, Türkiye’nin kontrolünde olması, diğer ülkelerin ise bize maddî lojistik destek sağlamalarına bağlıdır” diye konuşması, Ankara’nın “güvenli/tampon bölge” beklentisini ortaya koyuyor. (gazeteler, 19.2.19)

Cumhurbaşkanı, “Güvenli bölge’ formülünü çok yakında sahada uygulamaya koyacağız. Geçtiğimiz hafta bu meseleyi Soçi’de Sayın Putin ve Sayın Ruhani ile de ayrıntılı bir biçimde ele aldık” diyor; lâkin “siyasi çözüm”ü esas alan “Astana süreci”nin iki garantör bölge ülkesi Rusya ve İran, Ankara’nın “Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliği” çerçevesinde Ankara’nın bu konuyu Şam’la müzâkere etmesini öneriyor.

“ÖNCE, SURİYE HÜKÛMETİYLE KONUŞUN”

Diğer yandan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in “Bölgede güçlerimizi bulundurmaya devam edeceğiz. Şam yönetiminin yeniden Suriye’nin kuzeyine gelmesini istemiyoruz; bu bölgede Türkiye’nin yanısıra PYD/YPG’nin ağırlıklı olduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) güvenlik kaygılarını gidermek istiyoruz” dayatması ABD ve emperyal işbirlikçilerinin “güvenli/ tampon bölge” projesini ele veriyor.

Keza Sözkonusu Münih Konferasında Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeleri “saatli bomba”ya benzeten Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab’ın “Suriye hükûmetinin topraklarının bir bölümünün bir komşu ülkenin kontrolü altında olmasını kabul etmemesi halinde büyük sorunlar çıkabileceği ve bir dayatmanın sorunu daha da derinleştireceği” ikazında bulunuyor.

Yine Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anladıklarını aktaran Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebul Geyt’in “güvenli bölge”de ABD’nin Avrupalı askerlerin konuşlanması teklifinin de yanlışlığını nazara verip, “Türk askerlerinin güvenli bölgede görev almaması Türkiye için daha iyi olacaktır” deyip, tek çârenin “Adana mutâbakatı” çerçevesinde Türkiye’nin Suriye hükûmeti ile işbirliğini etkinleştirmesi olduğunu kaydetmesi, Suriye’de çözümün temel parametrelerini okutturuyor.

Özetle, Cumhurbaşkanı’nın “Biz kurarız, biz koruruz” dediği “güvenli bölge” ile daha geçen ay 250 TIR’lık yeni silâh sevkiyatı yaptığı işbirlikçisi taşeron örgütü PYD/YPG’nin güdümündeki “kantonlar”la kontrolünü isteyen ABD’nin “güvenli bölge” projesi arasında büyük fark bulunuyor.

“GÜVENLİ BÖLGE” ECNEBİ TUZAĞI

Görünen o ki, Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen’in tesbitiyle, “Suriye’nin kuzeyinde ABD desteğindeki PYD/YPG potansiyel tehdidine karşı Türkiye, savaşın başlaması ile Esad rejimine ayaklanan güçleri silâhlandırdığı, desteklediği ve kullandığı güçlere yeni Suriye’de bir yer bulmada kendisini sorumlu hissetmekte; belki de bu güçlerin varlığı nedeni ile Şam’la doğrudan işbirliğine gidememe; başlangıçta yapılan stratejik hata, bu konuda Türkiye’nin elini kolunu bağlamakta…”

Bundandır ki Ankara, “Astana süreci”nde attığı imzaya rağmen hâlâ Şam’la açık diyaloga yanaşmaması büyük bir handikap olarak duruyor.

Hulâsa, tam bir bilmeceye dönüşen “güvenli/tampon bölge”, Irak’ın kuzeyinin “güvenli bölge” ile Irak’tan koparılmasında olduğu gibi Suriye’nin kuzeyinin de Suriye’den koparılmasıyla küresel güçlerin Suriye’nin bölünüp parçalanmasını tetikleyen bir “ecnebi tuzağı.”

Ankara, “stratejik hata”da ısrar etmemeli; “güvenli bölge” tuzağına düşmemeli…

Okunma Sayısı: 944
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarımı plansızlık vurdu

    Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Adayı Burhanettin Kocamaz oldu

    Bölge halkı endişeli: ''Tarlaya korkudan yaklaşamamış''

    Bangladeş'teki yangında ağır bilanço: En az 69 kişi öldü!

    Şimdi de Mersin... 5 katlı bir bina çöktü!

    İstanbul Valiliği: Afet riski en yüksek alanlar 3 ay içerisinde Bakanlığa sunulacak

    Filistinliler bugün de Harem-i Şerif'te nöbet tuttu

    Hukuk herkese lâzım

    Türkiye'nin ihtiyacı: Hukuk, demokrasi, insan hakları
    📷

    Tavizsiz istikrar çizgisinde 50. yıl
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Hakim savcı adaylığı mülakatına 70 puan şartı

    Marmara Bölgesinde deprem meydana geldi

    İsrail savaş uçağından Gazze sınırına hava saldırısı

    Abe'den Trump'a kayıp Japon vatandaşları talebi

    Venezuela'nın Kosta Rika'daki Büyükelçiliği muhalefetin eline geçti

    İçişleri Bakanı Soylu: Önemli olan dünyayı göç konusunda sorumluluğa çağırmak

    Polatlı Sakarya Kışlası'nda mühimmat patlaması

    Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

    Hulusi Akar ve Yaşar Güler ABD'ye gidecek

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Ahmet BATTAL

    Doğru mu Sayın Diyanet İşleri Başkanı?
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın “stratejik hata”da ısrarı!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    50. yıl
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    📷
    Genel

    Tavizsiz istikrar çizgisinde 50. yıl
    Risale-i Nur'dan

    Matbuat diliyle konuşmak zamanı
    Genel

    Daima hakkın yanında, haksızlığın karşısında
    Süleyman KÖSMENE

    Yarım yüzyıllık bir asalet: Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.