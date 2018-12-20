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20 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Ankara, “Suriye’yi parçalama oyunu”na gelmemeli

Cevher İLHAN
20 Aralık 2018, Perşembe
Yıllardır Kandil’e silâh-mühimmat ve her türlüğü lojistik desteği veren ABD’nin garip bir şekilde üç PKK elebaşına “ödül” koymasının ardından şimdi de “Türkiye ile işbirliği”den dem vuruluyor.

Bu arada “Amerikan Senatosu’nun Yemen’de Suudilere verdiği askerî desteği kestiği, Gülen’i iâde edeceği, Erdoğan’ın istediği tarzda Veliaht prensi Kaşıkçı cinâyetinden sorumlu tuttuğu ve Temsilciler Meclisi’nin Arakanlı Müslümanlara soykırımı kabul ettiği” haberleri uçuruluyor.

Çarpıklık şu ki, Münbiç’te PYD/YPG’lieri koruyup kollayan ABD, Kuzey Irak Peşmerge komutanları ile 23 bin TIR ağır silâh ve mühimmat desteği sağladığı PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG komutanlarını Suriye’nin kuzeyinde gizli toplantıda bir araya getiriyor. Suriyeli Peşmergelerin Suriye’nin kuzeyine dönüşüne çalışıyor. (AA, 17.12.18)

Cumhurbaşkanı, “500 kilometrelik sınır hattı boyunca ABD askerlerine zarar vermeyecek şekilde Suriye topraklarında operasyonlara her an başlayabiliriz” derken, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in, YPG’nin IŞİD ile mücadele ettiğini ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna herhangi bir harekâtının “kötü bir fikir” olduğunu söylemesi çarpıklığı ele veriyor.

“BİRLEŞİK SURİYE DEVLETİ” PARAVANINDA

Gerçek şu ki, Washington merkezli Atlantik Konseyi’nde “ABD’nin Suriye politikasının geleceği” kapsamında ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendiren Jeffrey’in, iki hafta önce Türkiye’de üç gün boyunca yaptığı temaslara atıfta bulunarak, bir yandan “Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz ve Türklerle kapsamlı bir şekilde bunları konuşuyoruz” deyip, “İsrail’in Hizbullah’ı, Suudilerin Husileri kendilerine tehdit olarak gördüğü gibi onlar da (Türkiye de) PYD’yi en azından kendileri için potansiyel bir tehdit olarak görüyorlar. Türklerle bu konuda çalışıyoruz” yakıştırmasında bulunması; diğer yandan “YPG, Suriye siyasal oluşumunun bir parçası olmalı” çıkışı ABD’nin “Suriye stratejisi”ni açığa çıkarıyor. (gazeteler, 18.12.18)

Bu durum, ABD’nin silâh ve mühimmat sevkıyatının yanısıra son dönemde yoğunlaşan siyasi destek ziyaretleri yaptığı YPG/PKK’yi müzâkere masasına taşıma stratejisiyle kendi emellerinde kullandığı maşa örgütler üzerinden Suriye’nin geleceğini hazırlama stratejisini bir defa daha deşifre ediyor. (Milliyet, 28.3.18)

Her ne kadar ABD’nin Suriye temsilcisi, YPG’ye “IŞİD ile mücadele’ için destek verdiklerini söylese de, bu perdede Suriye’nin bölünüp parçalanmasıyla ülkenin kuzeyinde sözkonusu taşeron örgüte kendi güdümünde “devlet kurdurma” komplosunu açığa çıkarıyor.

Özetle, Bediüzzaman’ın “âlem-i İslâma ve merkez-i hilâfete bir suikast” olarak takbih ettiği “gaddarâne Sevr Muâhedesi”yle Ortadoğu’da Müslüman ülkeleri taksim eden İngiliz-Fransız mâmulü menhus “Sykes-Picot tefrika plânı” güncelleniyor.

Amerikan yönetimlerinin “kaos danışmanı” Kissinger’in “kaos stratejisi”yle, Fas’tan Afganistan’a 22 İslâm ülkesini bölüp parçalama hedefli “genişletilmiş büyük Ortadoğu projesi (BOP)” versiyonuyla Rant Corporation’a çalışan Amerikan Dışişleri Konseyi (CFR) kıdemli üyesi Philip Gordon’un plânıyla, Suriye’nin de bölünmesi senaryoları sahneleniyor.

“SYKES-PİCOT”, “SEVR”, “BOP” VE “GORDON PLÂNI”YLA

Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nda Suriye danışmanı olarak görev yapan Yarbay Richard Outzen’in, Washington’daki Ortadoğu Enstitüsü’nün düzenlediği 9. Geleneksel Türkiye Konferansında, “ABD’nin Türkiye ile ortak Suriye çözümü”nü “Suriye’nin kuzeydoğusunda Kürtler, Hıristiyanlar, Türkmenler, Araplar yaşıyor. PYD/YPG büyük oranda Kürtlerin temsilcisi” ifâdesiyle “federatif sistem” paravanında duyurduğu “birleşik Suriye devleti” tezi de, “tefrika projesi”nin ifşası. (Amerika’nın Sesi, 16.12.18)

Ve ne yazık ki Ankara, hâlâ direttiği akıbetsiz yanlış politikalarla, Fırat’ın doğusuna askerî harekâtla YPG/PKK’nın işgalindeki alanda “koridor devlet”e alan ve ortam oluşturulup “ecnebi müdahalesine zemin hazırlanması” kumpasına getiriliyor. İsrail Savunma eski Bakanı Moşe Yaalon’un, Washington Woodrow Wilson Merkezi’nde, “Suriye’nin bütünlüğü federalizmle, yani ‘Alevistan’, ‘Kürdistan’, ‘Dürzistan’la bölünmeli” önerisi uygulanıyor. (AA, 16.3.16)

Amerikalı danışmanın, “İster inanın, ister inanmayın günün sonunda Ankara’yla Washington’un ‘Suriye politikası uzun dönemde aynı ve Suriye’de aynı şeyi istiyorlar” ifâdesi bunun açık ikrarı.

Türkiye, Suriye’yi parçalama peşindeki ABD ve emperyal işgal ortaklarına asla güvenmemeli; komplosuna gelmemeli. Nihayetinde neticesiz kalan askerî operasyonlar yerine “Astana süreci” ekseninde Suriye’nin ve bütün bölgenin barış ve istikrarına çabalamalı.

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