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2 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Askerî operasyon soruları

Cevher İLHAN
02 Kasım 2018, Cuma
Her seçim öncesinde iktidarın klasiği haline gelen, “terör örgütünün tepesine biniyoruz, bineceğiz” türü hamasi söylemlerle, sınır ötesi harekât ve askeri operasyonlara yenileri ekleniyor.

Geçen ay İstanbul’daki Suriye Zirvesinde, “Afrin’i özgürleştirdiğimiz gibi Münbiç’i, Aynel Arab’ı (Kobani), Telabyad’ı da özgürleştireceğiz” diyen Cumhurbaşkanı’nın, mahalli seçimlere beş ay kala partisinin grup toplantısında Menbiç’ten Fırat’ın doğusuna askeri operasyon yapılacağı çıkışının ardından Suruç’un karşısındaki Aynel Arab’daki PYD/YPG mevzilerine yapılan obüs topçu ateşi bunun işâreti.

Bilindiği gibi Irak’ın kuzeyine yıllardır devam eden yüzlerce hava harekâtının netice vermediği, başta Genelkurmay eski Başkanlarından Başbuğ olmak üzere bizzat süreci bizzat yürüten yetkililerce ikrar edilmişti.

Terörü türeten bataklık kurutulmadıkça, terör örgütlerine katılım ortadan kaldırılmadıkça ve en önemlisi dağa çıkışlar sona erdirilmedikçe, dağı taşı bombalamanın ötesine geçmeyen “sınır ötesi harekâtlar”la terör örgütlerinin tasfiye edilmediği, defalarca “teröristlerin imha edildiği” duyurularının ardından terör örgütünün yeninden binlerce militan devşirip azgınlaşarak terör eylemlerini sürdürdüğü belirtilmişti.

Ne var ki, bu gerçeğe rağmen hâlâ  “terörle mücadeledeki başarı”yı “imha edilen ya da etkisizleştirilen terörist sayısı”yla ölçme yanlışı tekrarlanırken, Türkiye’nin yanıbaşındaki terör örgütlerinin tasfiyesi için yine akıbetsiz sınır ötesi harekâtlara başvuruluyor!

SINIR ÖTESİ HAREKÂTLARIN AKIBETİ

Sormak lâzım; 911 kilometre karelik Suriye sınırının Fırat’ın batısında kalan 361 kilometrelik sınırın altında kalan alanda terör örgütleri tasfiye edildi mi ki, şimdi 550 kilometrelik Fırat’ın doğusunda askeri operasyonlara yöneliniyor? Mevzii - lokal harekâtların bir netice vermediği ortada iken belli bazı bölgelere yapılan harekâtlar, terör örgütünün tasfiyesinde ne kadar etkili olacak?  

Sahi, Kuzey Irak’a olduğu gibi sadece belli bazı terör yuvalarını hedef alan kısmî - lokal bombardıman ve hava harekâtlarıyla mı kalınacak; yoksa Fırat’ın doğusundaki yüzlerce kilometrelik geniş alana askeri operasyon mu düzenlenecek?

Gelinen süreçte, Milli Savunma Bakanı, Fırat’ın doğusuna da askeri operasyon sinyalini veriyor. Peki, ülke topraklarının yüzde 30’unu, su kaynaklarının yüzde 50’sini, petrol-enerji rezervlerinin yüzde 80’ini oluşturan, ABD’nin YPG’yi binlerce TIR dolusu ağır silâhla silâhlandırıp “ordu” kurdurduğu Fırat’ın doğusundaki stratejik bölgeye askerî operasyon hangi müsbet sonucu verecek?

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ TASFİYE EDECEK Mİ?

Gerçekten, Ankara’nın “Esad’ı devirsin” diye ısrarla Suriye’ye çağırdığı ABD’nin ağır silâh ve mühimmatla donattığı, onlarca üs kurarak sahip çıktığı ve sivilleri “kalkan” yapan 70 bin YPG militanı nasıl etkisiz hale getirilip Türkiye’ye tehdit olmaktan çıkarılacak ve “etkisizleştirilecek”?

Kısacası, bu tür harekât ve operasyonlar iddia edildiği gibi Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarını kaldırıp bölgeyi ıslah edecek mi?

600 bin insanın katledildiği, on iki milyon insanın evini - yurdunu terk edip sığınmacı durumuna düştüğü Suriye’de iç savaşı sona erdirip büyük oranda ateşkesi getiren, ülkenin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini esas alan, Şam yönetimiyle bütün meşru muhalefet kesimlerinin katılacağı, her mezhepten ve her etnikten Suriyeliyi kucaklayacak âdil, sürdürülebilir demokratik siyasi çözümü hedefleyen ve Türkiye’nin garantör ülke olarak imza attığı “Astana - Soçi süreci”nin başarısına çalışmak yerine, neden vartalarla ve tehlikelerle dolu, ne getireceği ve kaç şehide mal olacağı bilinmeyen mâceralara neden gerek duyuluyor? Bunun mâkul ve mukni açıklaması var mı?

Sonra, ABD’nin kontrolündeki bölgede bu harekât ABD ile bir gizli anlaşma ile yapılıyorsa bunun karşılında ne veriliyor? Bu da muamma; bilinmiyor…

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