"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

“Bağımsız yargı” vaadleri!

Cevher İLHAN
26 Mayıs 2018, Cumartesi
TESBİT

OHAL altında “olağanüstü baskın seçim” sath-ı mâilinde siyasî iktidardan sık sık “adâlet” ve “yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı” vaatleri duyuluyor.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 56. kuruluşunda, “Yürütme daha güçlü, yasama daha itibarlı ve yargı daha bağımız olacak” diyen Cumhurbaşkanı, en son partisinin “seçim beyannâmesi” açıklamasında, “Hedefimiz, daha bağımsız yargı” vaadini tekrarladı.

Bu söylem, sanki “yargı bağımsızlığı’ var da ‘daha bağımsız olacak!” algısını oluşturmaya yönelik basit bir propaganda olarak kayıtlara geçerken, yakın tarihlerde başta Cumhurbaşkanı ve hükûmet sözcülerinin “AYM kararlarına saygı duymuyoruz” çıkışlarını hatırlattı.

Bilindiği gibi, Ocak ayında AYM’nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın tutuklamalarına dair “hak ihlâli” kararının yerel mahkemelerce dinlenilmemesine karşı, Adalet eski bakanı hükûmet sözcüsü, Twitter’de “Anayasa Mahkemesi, Anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmıştır” diye tavır koymuştu. 

Doğrusu, yargıya güvenin dibe vurduğu, hukukun siyasi çıkarlara fedâ edildiği vartada, OHAL KHK’larıyla, yüz binleri MİT raporlarıyla tek kelime savunmaları alınmadan kamu hizmetinden ihrâcı, “terör yanlısı” damgalanmasıyla özel sektörde çalışmaları dahi engellenen varken “yargının bağımsızlığı” vaadinin hiçbir kıymeti kalmıyor.

Vakıa şu ki, “yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı” için öncelikle, sorgusuz, sualsiz, “istihbarat raporları”yla görevlerinden ihrâç edilen yüz binlerce kamu görevlisinin âcilen görevlerine iâdesi gerekir. Aralarında 17 bini kadın ve bine yakın bebek bulunan 77 bin vatandaşın yargısız infazla tutuklanması fecaatini savunanların “bağımsız yargı” vaadleri pek inandırıcı olmuyor.

GARABET

“İsrail’e ihracat düşük”se neden iptal etmedi?

AKP iktidarında Ankara’dakiler, Kudüs’ün İsrail’in başşehri dayatmasını protesto edenlere karşı yapılan katliâmı yine “kuru kınama ve lânetlemelerle” geçiştirdiler. Ana muhalefetin ‘Mavi Marmara Anlaşması’nın iptaline dair verdiği önerge Meclis’te AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi. Aynı zamanda Türkiye’nin İsrail ve ABD ile dış ticaretinin rekor hızla büyüdüğü bir defa daha ortaya çıktı.

Bu konuda CHP’li Umut Oran’ın “Türkiye - İsrail toplam dış ticareti, 2002 yılında 1,4 milyar dolar olan hacmi, AKP döneminde rekor hızla büyüyerek 2013 yılında 5 milyar doları aştı, 2014’te 5,8 milyar dolarla rekor kırdı, 2017 yılı itibariyle de 5 milyar dolara yakın bir düzeyde gerçekleşti. İsrail ile ticaret 2002-2017 döneminde yüzde 249,4 büyüdü” tesbiti dikkat çekici. (gazeteler, 16.5.18)

Garabet, İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel’in Türkiye’den “tarım ürünlerinin ithalatını dondurduğu” Tweetiyle ortaya çıktı.

Ancak asıl garabet, “Ülkemizin İsrail gibi küçük bir ülkenin ‘ithalatı dondurması’ndan çekinmesi asla düşünülemez. Bu tür tehditlere pabuç bırakmayacağımızı İsrail’in bilmesi gerekiyor” karşılığında bulunan Tarım ve Hayvancılık Bakanı’nın, “Hiçbir ekonomik kaygı, bizim Kudüs ve Filistinlilerin haklı dâvâsını savunmamızın önüne geçemez” tepkisiyle “almıyorsan alma” havasını vermesiydi.

Gerçekten; madem “Türkiye’nin tarımsal ihracatında İsrail’in payı düşük”; neden İsrailli Bakan’dan önce Tarım Bakanı bu “düşük paylı ihracat”ı iptal etmedi? Niçin AKP hükûmeti, bu önemsiz ticarî işbirliklerinden bir tek “anlaşma”yı dahi askıya almaya yanaşmadı? Neden İsraillilerin “bu tür tehditleri”ne pabuç bıraktı, bırakıldı? 

KISACA

“Tweetle af teklifi” soruları

Partisinin grubunda “baskın seçim”i Türkiye’nin gündemine sokan Bahçeli’nin Twitterde orta attığı, ardından medya üzerinden sürdürdüğü “af çıkışı” tartışmaları devam ediyor.

İngiltere yolunda “af gündemimizde yok” diyen Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükûmet sözcülerinin pek yanaşmadığı “öneriyi” Bahçeli’nin niçin yaptığı hâlâ konuşuluyor.

Muhalefet sözcüleri, “toplumsal ve siyasî mutâbakat yok, hiçbir partiyle temas yok. Ve hatta Genel Kurul’da MHP’nin grup önerisi bile yok, peki bu Tweetin amacı neydi?” sorularını soruyorlar.

Sormak lâzım, durup dururken niçin cezâevlerindeki on binlerce “kader kurbanı” ve âileleri beklentiye sokuldu? Anlamak mümkün değil…

HAFTANIN SÖZÜ

“Kitlelerin vicdanında rahatsızlık”

“Darbe hıyanetine direkt ve aktif olarak katılmış olan asker, polis gibi silâhlı güçler ve yargı mensupları, yüksek bürokrat ve onları desteklemiş olan para babaları hâriç, darbede aktif olarak parmağı bulunmayan, taraftar durumdaki kimselerden on binlerin yoğun bir tutuklama kampanyasına muhatap olmalarının, F.G. ve cemaatine hiç sempati duymamış olan kitlelerin vicdanında bile bir rahatsızlık meydana getirdiği unutulmamalıdır. Bu konuda seçim atmosferinde kamu vicdanına merhem olacak şekilde bir daha düşünülmelidir.”

Selahaddin E. Çakırgil (Star, 13.5.18)

Okunma Sayısı: 3584
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Cemal

    26.5.2018 11:18:22

    Benide sorgusuz sualsiz isimden edenleri kesinlikle afetmem edemem hain ilan edildik itibarimizla oynandi unutamam el kahhar a havale ettim hepsini coluk cogum perisan oldu bu gunlere kolay gelmedim kimsenin hakkini yemedim bunun hesabini Allahim sorsun yapanlardan

  • Erman

    26.5.2018 07:20:58

    Eğip bükmeden yazan ender insanlardansınız Allah ebeden razı olsun

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Tarihi görüşmenin günü netleşti

Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

Ne kadar demokrasi, o kadar para

Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

Minaresi tahtadan...

Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

‘Adalet yoksa zulüm vardır’

Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

'10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

''Bence Trump, yanlış düşünüyor''

Aksa'ya giden zorlu 'namaz' yolculuğu...

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

2002’nin 2018 izdüşümü
M. Latif SALİHOĞLU

‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
Genel

Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
Genel

Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
Serdar Ahlatcı

Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
Cevher İLHAN

“ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
Faruk ÇAKIR

Ekmek yok, silâh verelim!
Süleyman KÖSMENE

Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
İbrahim ERSOYLU

Diyanet, cemaat ve tarikatlar

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.