Barış ve çözüm “Adana mutâbakatı”nda

Türkiye’ye tehditler savuran Trump’ın “Suriye’den çekilme” taktiğiyle “Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kurulması” sürprizine Ankara’dakilerin “zaten bizim önerimizdi” diye atlamalarının akabinde olup bitenler, yine ABD’nin “havuç-sopa teorisi”yle açıklanıyor.

Bu durum, 1991’de ABD’nin BM’ye dayattığı tasarıyla Amerikalıların komutasında İngiltere, Fransa ve Türkiye’den oluşan Çekiç Güç paravanında Suriye’nin kuzeyinde önce “uçuş yasağı” getirilen “güvenli bölge” tefrikasının tekrarı oluyor.

1992’de görüştüğü Cumhurbaşkanı Özal’ın “tampon bölge”ye dair “Bush’la birebir görüşmekteyim; bu geçici bir durum, en fazla 6 ay devam edecek ve Irak eski haline dönecektir” sözünü aktaran Cüneyt Mengü’nün de dikkat çektiği gibi, 13 yıl devam eden ve Irak’ın kuzeyinin Irak’tan koparılmasına ortam oluşturan “güvenli bölge’ uygulamasından 27 yıl sonra Suriye’nin kuzeyinde de aynı “oyun” oynanıyor. (cuneyt.mengu@mercanonline.com, 27.1.19)

ANKARA’DAKİLER YİNE YANILTILIYOR…

Tesbit şu ki, bölgeye musallat olan küresel güçler, bu kez “uçuşa yasak güvenli - tampon bölge” paravanında Ankara’dakileri yanıltıyor.

Düşülen vartada “Erdoğan’la Trump’un Suriye’de ‘güvenli bölge’de mutâbık kaldığı” duyuruluyor; ama Ankara’nın en üst düzeyde “güvenli bölge’ Türkiye’nin kontrolünde ve korumasında olmalı” açıklamalarına rağmen, Suriye’yi ve bölge ülkelerini ufaltma emelindeki emperyal işgalcilerin Şam ile Ankara’nın “proje”de rol almasını istemedikleri ortada. Bunun için her türlü katakulliye başvuruluyor.

Bu açıdan AKP iktidarının yedi senedir inadına akıbetsiz “Suriye politikası”na saplantısına karşı en son Soçi’de, “BM’nin ‘güvenli bölge’ kararı olmadığını ve Suriye hükûmetinden bir dâvet yapılmadığı”nı nazara veren Putin’in, “Türkiye’nin Suriye Arap Devleti ile terörle ortak mücadele ve Türkiye’nin güney sınırının güvenliğini” kapsayan, iki komşu ülke arasında iyi ilişkilerin tesisini önceleyen tarihî belge “Adana mutâbakatı” teklifiyle “Astana süreci” garantörleri Rusya ve İran’ın yanı sıra Arap Birliği’nin “mutabâkatı etkinleştirilme” çağrısı fevkalâde önemli. (gazeteler, 23-25.1.19)

Gerçek şu ki iktidardakilerin müthiş bir vefâsızlıkla tek kelime atıfta bulunulmadıkları merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad arasında 20 Ekim 1998’de Adana’da imzalanan sözkonusu “mutâbakat”la iki ülkenin topraklarında birbirlerine yönelik terör örgütlerine müsaade etmemeleri, birlikte “terör örgütleri”ni belirlemeleri karşılıklı taahhüd edilmiş.

Bu “mutâbakat”a dayanılarak MGK’da verilen “devlet kararı”yla Kara Kuvvetleri Komutanı sınır ili Hatay’a giderek Suriye yönetimini uyarmış; bunun üzerine telâşa kapılıp Türkiye’ye gelen Mısır Devlet Başkanı Mübarek’e Cumhurbaşkanı Demirel -daha önce Baba Esad’a verdiği- Öcalan’ın adresini vermiş; derhal Şam’a uğrayan Mübarek, Ankara’nın ciddî tepki mesajını iletmiş; başarılı diplomasi, uluslar arası alanda kararlı ve tutarlı politikalarla, Şam yönetimine baskıyla Öcalan’ın Suriye’den çıkarılması sağlanmıştı.

Yine AKP iktidarında bu “mutâbakat”la, Suriye ile ekonomik ve güvenlik işbirliklerinin geliştirilmesiyle oluşan müsbet ortamda 2009’da iki ülke arasında vizelerin kaldırılması ve Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi, 2010’da imzalanıp 2011’de TBMM’de kabul edilen anlaşma ile Türkiye ve Suriye’nin “terörle birlikte mücadele” kapsamı geliştirilmişti.

Devamında, iki ülkenin ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yapmasına varan sıcak ilişkiler, Erdoğan ile oğul Esad arasında karşılıklı özel âile ziyaretleriyle derinleşen yakınlaşmalar hep mevzubahis “Adana mutâbakatı” üzerine bina edilmişti.

İFTİRAK İFSADI FİTNESİNİN PÜSKÜRTÜLMESİ

Özetle Ankara’nın “Suriye’ye müdahale imkânını veriyor” demagojileriyle bu “güvenlik işbirliği mekanizması”nı çarpıtmadan “Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını hissettirebileceği önemli bir anlaşma” olan “Adana mutâbakatı”na samimiyetle sahip çıkıp işletmesi artık bir zarûret halini almıştır.

Zira terörle mücadelede ve emperyallerin küresel hegemonya ve çıkarları uğruna “Âlem-i İslâma suikast olan gaddarâne Sevr Muahedesi”nin versiyonu Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ile İsrail’in Ortadoğu’daki egemenliği hesâbına Suriye’nin de kuzeyden parçalanması komplosu ve bölgedeki baş taşeronu PYD/YPG uhdesindeki “koridor devlet” projesinin tasfiyesi buna bağlı.

Ankara’dakiler, artık oyuna gelmemeli; Türkiye’yi, BM’de temsil edilen komşu ülkenin topraklarını işgal eden “savaş cephesi ve işgal ülkesi” durumuna düşüren Suriye’ye muhataralı askerî operasyonlarla beynelmilel hiçbir hukukî temeli olmayan neticesiz “Amerikan projesi ‘güvenli bölge” kumpaslarına katılmak yerine, Şam’la güçlü diyalog ve işbirliğine gitmeli.

Hülâsa, İslâm coğrafyasını çeşitli tahriklerle karıştırarak ve kışkırtarak Müslümanları birbirine kırdıran “fitne stratejileri”ne karşı, bin yıldır beraber yaşayan, aynı inanç, tarih ve kültürü paylaşan; Bediüzzaman’ın tefsiriyle “komşu, kardeş ve birbirine muhtaç milletler”in kardeşliği ekseninde Suriye’nin barışı, bütünlüğü ve birliğinin, bölgenin sulh, selâmet ve istikrarıyla “parmak karıştıran” hâricî ifsad şebekelerinin ifsad ve fitnelerinin püskürtülmesinin yegâne çâresi “Adana mutâbakatı”nda.