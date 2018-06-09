“Bedelli vaadi” de seçim sonrasına

GÜNDEM

Her fırsatta “kesinlikle olmayacak” denilen “erken seçim”in “baskın seçim” olarak dayatılmasında olduğu gibi, “kesinlikle gündemimizde yok” denilen “bedelli askerlik” konusunda “mesajlar” verilmeye başlandı.

Van’da bir yerel kanalda konuşan Başbakan, “bedelli askerliğin seçimlerden sonra gündemlerine geleceği”ni söyleyerek seçmene umut pompalandı.

İşin gerçeğine bakılırsa, AKP’nin en son yaptığı strateji toplantısında bedelli askerlik masaya yatırılmış ve “seçim sonrası”na tarih verilerek kitleler “beklenti”ye sokulmuştur. (ANKA, 6.6.18)

Vakıa şu ki, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması, “millet ittifakı”nın ve muhalefetin Meclis’te çoğunluğu sağlayacağının alâmetlerinin iyice belirlenmesi karşısında zora giren “iktidar cephesi”, bu sıkışmışlığa karşı her yola başvuruyor. “Genel affı” ortaya atıyor, “beldelli askerlik” vaad ediyor, “OHAL kalkabilir” sinyalini çakılıyor.

SORMAK LÂZIM

“Terörist!” yaftası

Son günlerin siyasetin en hararetli tartışmalarının başında, HDP Eş Başkanı Selâhaddin Demirtaş’ın adaylığı geliyor. Erdoğan ve Bahçeli, “Teröristten cumhurbaşkanı olur mu?” diye soruyorlar. Oysa başvuruları kabul eden Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Demirtaş’ın da adaylığını onaylamış.

Zira hâlen tutuklu olan bu adayın, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre cumhurbaşkanı adayı olmasının şartlarını yerine getirdiğine hükmetmiş.

Sormak lâzım; kimin “terörist” olduğuna, mahkemeler karar verdiğine göre, seçim meydanlarında bir muhalefet partisi başkanını eleştirmenin çok ötesinde “teröristtir” yaftası haksızlık olmaz mı?

TESBİT

Bütün endekslerde düşüş!

Nisan’da Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) 2018 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye iki basamak gerileyerek 180 ülke arasında 157’nci sırada yer almıştı.

Yine Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) gelir düzeyi, sağlık, güvenlik ve iskân / barınma gibi alanlarda hazırladığı “Daha İyi Yaşam Endeksi”nde Türkiye en son sırada yer almıştı. “Ekonomik Özgürlük Endeksi’nde Türkiye’nin 178 ülke arasında 64. sırada kalması, “insanî gelişmişliğin” bir başka ölçümü olmuştu. En son Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından her yıl yayınlanan Küresel Barış Endeksi’nde de Türkiye, 163 ülke arasında 149. sırada kalıyor. Buna göre, geçen yıl 146. sırada yer alan Türkiye, 2015’de 138. sırada yer alan Türkiye’nin gerilediği ortaya çıkıyor. (Bianet, 8.6.18)

Ve bu tesbitler, milyonlarca insanın “yoksulluk sınırı”nın altında kaldığı Türkiye’nin “insanî fakirlik endeksi”ni ve ülkenin insan gelişiminde ortalama gelişmesini de ele veriyor.

SÖZÜN ÖZÜ

“Ahvâl-i siyasiye, yalandan, hîleden, şeytanî fikirlerden hâli değildir. “

Bediüzzaman (Mesnevî-i Nuriye, 78)

YORUMSUZ

“Anayasaya göre…”

“Anayasaya göre, ben hepsinin (bütün paşaların) paşasıyım! Ben başkomutanım…”

Recep Tayyip Erdoğan (Cumhurbaşkanı)