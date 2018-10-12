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12 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

“Birkaç aylık fiyat indirimi”

Cevher İLHAN
12 Ekim 2018, Cuma

TESBİT

Ekonomistler, üretim, yatırım ve istihdam kanalları açılmadığı sürece son açıklanan “Enflasyonla mücadele programı”nın pansuman tedbir olarak kalacağını bildiriyorlar.

“İstediğiniz kadar iyi paket yapın, istediğiniz ekonomistleri, şirketleri çağırın, köklü olmayan tedbirler, enflasyonu azaltmak bir yana arttırır” tesbitinde bulunuyorlar. Ürettiğinden fazla harcamanın yapıldığı, sattığından fazla ithalin sürdüğü vetirede hayat pahalılığının dizginlenmesinin çok zor olduğunu ve bu “çözüm”ün sürdürülemez olduğunu ikaz ediyorlar.

Bunun içindir ki, birkaç aylık fiyat indirimlerinin sâdece sorunu ötelemek olduğunu, ardından süre bitiminde fiyatların yeniden yükseleceğini ve hatta karaborsa olabileceğini uyarıyorlar.

Her şeye yüzde 50 ile yüzde 100 zam yapıldığı ortamda, birkaç aylık yüzde 10 fiyat indiriminin tek başına yetmeyeceğini, yeni bir enflasyonist baskı oluşmaması için kurlarda düşüş ve dengelenme sağlanması gerektiğini belirtiyorlar.

VAZİYET

Önce devlet “paket”e uymalı

Gerçek şu ki, en üst düzeyde “Yastığının altında doları - avrosu olan bozdurup TL’ye çevirsin, bu bir millî ve yerli mücadeledir” diye “TL kampanyası” başlatılırken, devletin onlarca milyar dolarlık ihâleleri dövizle yapması, vatandaşlar nezdinde inandırıcılığını kaybettiriyor.

Şu hale bakın; Avrasya Tüneli ile Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprülerinden günlük 243 bin aracın geçeceği, 10, 22 ve 24 yıllık işletme haklarıyla taahhüd edilmiş. Hâlen bu köprülerden geçen araç sayısı 86 bin civarında olmasına karşı aradaki fark olan 157 bin aracın geçiş bedeli dolar üzerinden ödeniyor. Keza 3. Havalimanı ihâlesini alan firmaların 25 yıl boyunca yolcu başına 20 euro alması anlaşmaya bağlanmış.

Bunun içindir ki, önce iktidarın, açıkladığı “paketler”in gereğini yerine getirmesinin önemi vurgulanıyor. 

Diğer yandan devletin lüks ve israfa son vermesi; lüks makam arabası, lüks uçak ve bina kiralama hastalığından kurtulması gerekiyor.

Aksi halde, açılan “paketler”in neticesiz kalacağı kaydediliyor.

KISACA

“Üç ay zam yok”muş…

Bir yandan “ekonomik kriz - mriz yok” denilirken, diğer yandan “yeni ekonomi programı” ile “enflasyonla topyekûn mücadele programı”nın açıklanması garabeti sergileniyor.

Ve elektriğe ve doğalgaza son üç aydır peşpeşe meskenlerde yüzde 9 zamla yüzde 30’a, sanayide yüzde 18 zamla yüzde 55’e varan zamlar yapılırken, Bakan, “Yıl sonuna kadar doğalgaz ve elektriğe zam yok” diyor. “Yıl sonu” dediği iki ay, Kasım ve Aralık.

Demek, üç ayda elektriğe ve doğalgaza yapılan fahiş zamların ardından iki ay aradan sonra tam da kış ortasında yeniden zamlar gelecek!

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