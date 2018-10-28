Borç batağı ve batık kredi

TESBİT

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aylık verilerine göre, kredi hacmi düşerken batık kredi miktarı hızla artıyor. Geçen yıl Ağustos ayında takipteki kredi oranı 62.911 milyar dolar civarında olurken bu yıl -16 Ekim itibarıyla- 82. 2 milyara fırlamış; yılbaşından bu yana 18.2 milyar TL artmış.

Diğer yandan “Merkez Bankası Ekim ayı beklenti anketi”ne göre, 2018 yılı enflasyon beklentisi yüzde 19.61’den yüzde 24.22’ye yükselirken, büyüme beklentisi, yüzde 3.4’ten yüzde 3.2’ye; 2019 büyüme beklentisi ise yüzde 2.7’den yüzde 1.9’a gerilemiş. (gazeteler, 23.10.18)

Bu tesbit, ekonomistlerin sık sık uyardıkları gibi, yatırım, üretim ve istihdamdan yoksun, ranta ve inşaata dayanan kısır ekonomik politikaların ağır bedelinin önümüzdeki dönemde piyasalara daha ağır bir biçimde yansıyacağının açık sinyallerini çakıyor.

Ve bu süreçte yüzlerce şirket ve işyeri peşpeşe kapanırken, konkordato ilân eden firma sayısı üç bini aşıp mahkemelere yapılan taleplerle bunun yedi bine ulaşacağı belirtilirken, Türkiye’nin “borç batağı” rakamları, siyasî iktidarın en üst düzeyde “yok” dediği “kriz-mriz”in vahim tezâhürü oluyor.



GÜNDEM

Bu ne bütçe, bu ne yüksek faiz!

Cumhurbaşkanlığı’nın Meclis’e sunduğu, 960 milyar 976 milyon TL olarak hesâplanan ve peşinen 80 milyar 616 milyon milyar açık veren 2019 yılı Bütçesinde 117.3 milyar faiz ödemesi öngörülüyor.

Her fırsatta yüksek faizlere karşı olduğunu tekrarlayan Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla teklif edilen ilk bütçede, Türkiye’nin bir yılda ödeyeceği faizin 117.3 milyar lira olması garabeti, ağır ekonomik krizle işe başlayan “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi”nin bir başka başarısızlığını ele veriyor.

Bilindiği gibi, Ocak ayında yüzde 8 olan ve son krizle birlikte yüzde 17.25’e yükselen faizler, Eylül ayında bir defada 6.25 puan artışla yüzde 24’e çıkmış; bunun üzerine, daha önce her fırsatta “faize karşı olduğu”nu yineleyen Cumhurbaşkanı, “Faiz konusundaki hassasiyetim aynıdır; Merkez Bankası bağımsız ya, o kendi kararını kendi alır” diye “ekonomiyi, ticareti ve toplum ahlâkını dejenere ettiği”nden şikâyet ettiği faizlerin kat kat artışını Merkez Bankası’na yüklemişti.

Buna mukabil Hazine ve Maliye Bakanı, faiz kendilerine göre “artık bir zorunluluk hale geldiğini” belirtip, “Merkez Bankası gerekli adımı attı” ifâdesiyle tarihinin en yüksek faiz politikasının uygulanmasına bir nevi “örtülü olur” vermişti.

Görünen o ki, halka karşı “faiz karşıtlığı”ndan dem vurulmasının aksine, siyasî iktidarın “yüksek faiz politikası” devam ediyor. Ve “yeni sistem”in ilk bütçesindeki fahiş faiz, “bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” dedirtiyor; ya da “bu ne bütçe, bu ne yüksek faiz!”



VAZİYET

Sığır ithaline dayalı hayvancılık!

Son dönemde, Türkiye’nin gerçek gündemi karambola getiriliyor. Bir zamanların “tarım ve hayvancılık ülkesi” Türkiye’de hayvancılığın ithalata bağlanması bunlardan biri.

Öncelikle, Ziraat Mühendisleri Odası’nın yayımladığı “2018 Hayvancılık Raporu” Türkiye’nin hayvancılıkta düştüğü vaziyeti ele veriyor. (Millî Gazete, 19.8.18)

Hayvan ithalatının yapıldığı ülkelerin tek tek ele alınıp son birkaç yıl içinde yurt dışından ithal edilen canlı ve cansız hayvan bilgilerine detaylı bir şekilde yer verilen raporda, hükûmetin yıllardır dayattığı yanlış tarım politikalarının, çiftçilikleri ortadan kaldırdığına, tarımı şirketleştirip köyden şehre göçü tetiklediğine ve hayvan ithalatının câzip hale getirdiğine dikkat çekiliyor.

Yine rapora göre, dünyanın dört bir tarafından 172 milyon 73 bin 801 kilogram et ithal eden Türkiye, 2017’de 896 bin ithal sığır için 1 milyar 159 milyon 875 bin 96 dolar ödemiş.

İşin ilginç yanı, başta Güney Amerika ülkelerinden Brezilya ve Uruguay olmak üzere Litvanya’dan Belçika ve Danimarka’ya 26 ülkeden sığır ithal eden Türkiye, son yedi aylık sürede 677 milyon 296 bin 951 dolar mâliyetle 566 bin 391 baş sığır ithal ederken, yine başta ABD olmak üzere birçok ülkeden sığır ithalatını arttırmış.

SÖZÜN ÖZÜ

“Havuzu kurutup, hazîneyi boşalttılar”

“İşte -o iki kısım- reisler, bilerek veya bilmeyerek o havuzun ve hazînenin etrâfında delik melik açtılar, mâye-i bekâyı (milletin bekâsının esaslarını) ve madde-i hayatı (hayatı meydana getiren unsurları) çektiler, havuzu kurutup hazîneyi boş bıraktılar. Böyle gitse, devlet milyarlar borç altında kalıp düşecek.”

Bediüzzaman, (Münâzarât, 96)