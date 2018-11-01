Ankara’nın neticesiz “Suriye politikası”ndaki çelişkili kırılganlık devam ediyor.

Bir taraftan “Menbiç mutâbakatı”na uymadığından yakınılan ABD ile işbirliğinden dem vurulurken, diğer taraftan ABD’nin musallat ettiği PYD/YPG’nin yerleştiği Fırat’ın doğusu’na askeri operasyondan söz ediliyor.

Bilindiği gibi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 4 Haziran’da Amerikalı mevkidaşı Pompeo ile yaptıkları Fırat’ın batısındaki Menbiç’e çöreklenmiş militanların bir ay içinde şehirden tasfiyesi anlaşmasına ABD’nin verdiği söze uymadığından defalarca yakındı. Cumhurbaşkanı da Amerikalıların “Menbiç anlaşması”yla belirlenen “yol haritası”na riâyet etmediklerinden şikâyet edip “ABD, Menbiç anlaşmasının süresi dolmasına karşın uymamış ve uygulamamıştır. Şimdi de Münbiç’te kanallar açıyorlar. 90 günlük takvime kesinlikle uymadılar, YPG bölgeyi terk etmedi” dedi. Menbiç için de “Biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz” tehdidini savurdu. (DHA, 12,13.1018)

Ancak özellikle Cumhurbaşkanı’nın daha önce “Ver papazı, al papazı!” takası teklifinde bulunduğu ve “Ben bu makamda olduğum sürece o teröristi serbest bırakmayacağız!” restini çektiği Amerikalı rahip Brunson’ın, değiştirilen savcının soruşturmayı genişletmeyeceği, yeni delil ve tanık istemeyeceği açıklamasıyla, “gizli tanıklar”ın “öyle demek istemedim”, “hâkim beni yanlış anlamış” çarklı tekzipleriyle muallel jet yargılamayla apar topar tahliye edilip “yurt dışı yasağı”nın kaldırılmasıyla girilen vetirede Menbiç’te ABD ile işbirliği garabeti girdabına girildi…

ASKERİ OPERASYON ÇIKMAZI

Bu hususta, daha önce “Hedefimiz, teröristlerin elindeki ağır silâhların toplanması, PYD/YPG/PKK’nın Münbiç’ten çıkarılmasıdır” diyen Milli Savunma Bakanı’nın (AA. 9.10.18), tam da Cumhurbaşkanı’nın “Menbiç yakınması”nda bulunduğu gün, YPG’nin şehri boşaltıp boşaltmadığına dair hiçbir bilgi verilmeden ABD ile devriye eğitimi sürecinin tamamlandığını bildirip, “Münbiç’te ABD ile devriyeye çıkacağız, sonraki hedefimiz Fırat’ın doğusu” ifâdesi dikkat çekici. (AA. 30.10118)

Daha düne kadar Ankara’dakilerin ABD’nin silâhlandırıp ordu kurdurduğu YPG militanlarının Menbiç’ten çıkmayıp Amerikan askerleri gözetiminde şehrin etrafına “savunma için” hendek kazmalarından şikâyet ettiği, hatta Cumhurbaşkanı’nın “Bu ne demektir biliyor musunuz? Evet, biz mezarı hazırladık; gelin, defin merasimini yapın!” restiyle askeri müdahale işâretini verdiği Menbiç’te şimdi “ABD ile işbirliği”nden bahsediliyor.

Ve daha Menbiç’ten PYD/YPG militanları tasfiye edilmeden, Fırat’ın batısındaki operasyonların sonucu alınmadan bu kez ABD’nin en az 70 bin militanı silâhlandırıp ordu kurdurduğu Fırat’ın doğusuna askeri operasyondan dem vurma garabeti sergileniyor.

Keza daha evvel “Çok yakında Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz!” sözüyle bu bölgeye askerî operasyonun sinyallerini veren Cumhurbaşkanı’nın, partisinin grup toplantısında “Fırat’ın doğusu konusunda hazırlıkları tamamladık. Yakında etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz” çıkışı bu konuda ciddî istifhamlara sebebiyet veriyor.

ŞAM ÜZERİNDEN SAĞLIKLI DİYALOGLA

Ankara, bölgede kargaşa ve kaosu ateşleyecek, Türkiye’yi “cephe ve savaş ülkesi” durumuna düşürecek ve eninde sonunda çıkacağı topraklara akıbetsiz askerî harekâtlardan sakınmalı.

“Astana - Soçi barış süreci”ne imza attığı bölge ülkeleriyle birlikte, ülkenin kuzeyindeki Suriye vatandaşı Kürt gruplarla Şam üzerinden sağlıklı diyalog zemini oluşturmalı. Ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasî birliği içinde istikrarını ve bölge barışını tahkim etmeli. Küresel emperyal güçlerin oyunlarına gelmemeli.

Yedi buçuk yıldır süren iç savaşın bütünüyle sona ermesine, ülkenin uluslararası ifsad şebekelerinin maşası terör örgütlerinden temizlenmesine, bölgede barış ve istikrarın teminine çalışmalı.

Aksi halde, askeri operasyonlar, bölgeyi küresel mihrakların “ecnebi emperyal projeleri”ne daha da teşne hale getirir. Müslüman komşuda ateşkesi bozacak vahim yanlışlarla Suriye’yi küresel mihrakların etnik - mezhebî iftiraklarla, iç savaş ve çatışmalarla bölünüp parçalamaya mâruz bırakır.

Türkiye’yi içinden çıkamayacağı türbülansın içine çeker…