"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Daha baştan deklare edilmişti

Cevher İLHAN
14 Kasım 2017, Salı
Son dönemde iktidar cânibinde daha da açığa çıkan ve 10 Kasım’a doğru tırmanan “Atatürkçülük meyli”, Cumhurbaşkanı’nın 2019 seçimlerinde yüzde bir de olsa “Atatürkçü oylar”ın devşirilmesi ve “Atatürkçülüğü de kimseye bırakmama” politik hamlesiyle teviline çalışılsa da işin içyüzünün daha da derinlere dayandığı her haliyle ortada.

Cumhurbaşkanı’nın, “Milletimizin M. Kemal Atatürk’le en küçük sorunu, hiçbir sıkıntısı yok” sözünün anlamlı irdeleniyor. (ahaber, 10.11.17

Keza “Atatürk’ü, anmakla kalmayıp anlamaya da çalışmalıyız” diyerek, “Atatürk’ü Marksist, faşist çevrelerin tekeline mi bırakacağız, CHP gibi amorf bir partinin Atatürk’ü milletten kaçırmasına rızâ göstermeyeceğiz” diye “Atatürk’ü kimseye bırakmayan” çıkışı tartışılıyor. 

“YENİLİKÇİ HAREKET”İN PROFİLİ “ANITKABİR VE KOCATEPE” VİZYONU!

Dikkat çekici olan, 10 Kasım törenlerinde, imam hatip okullarının dahi “Atatürk koreografisi”ne yönlendirilmeleri, bazı AKP teşkilâtlarının bindirilmiş kıtalarla düzenlediği “bedâva Anıtkabir seferleri” karşısında “AKP’ye iliştirilmiş” bazı mahfillerin “hayrette” kalmaları.  

Parti adına verilen mesajlarda topyekûn “Atatürkçülük hassasiyetleri”nin pompalanmasınden, Cumhurbaşkanının “resmî protokol ve programlar”ın dışındaki “anmalar”da “Atatürk’ün sevdiği şarkılar”a eşlik etmesinden inkisâr-ı hayale varan yorumlarla yakınmaları…

AKP’ye yakın mihraklarda, bütün bunların Cumhurbaşkanı’nın bilgisi ve hatta “tâlimatıyla yapıldığı”nın belirtilmesi bu husustaki istifhamları arttırıyor. 

Oysa “AKP’nin Atatürkçülüğü” yeni değil, daha baştan açıkça ifâde edilmişti. 

Vakıa şu ki, daha partilerinin kuruluş aşamasında Erdoğan ve “yenilikçi” arkadaşları, “yeni ve yenilikçi hareketleri”nin profil ve vizyonunu “Anıtkabir ve Kocatepe Camii” olarak çizip tanımlamışlardı. 

AKP’nin kurucularından asker kökenli Konya Milletvekili Hüseyin Arı, Ankara’yı tepeden gören Tes-İş Sendikası’nın teras katındaki toplantıda, Anıtkabir’i ve Kocatepe Camii’ni işâret ederek, “Bakın, önce Anıtkabir, arkasında da Kocatepe görünüyor. Her ikisi de bizim değerlerimiz, her ikisine de birlikte sahip çıkmalıyız” demiş; Erdoğan ve A. Gül de ‘Çok doğru, işte bizim asıl yapmak istediğimiz de bu” tasdikiyle Arı’yı onaylamışlardı. (Hürriyet, 13.7.2001)

“ATATÜRK’ÜN İZİNDEYİZ, HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR” İKRARI

Yine o günlerde Bilim Koleji’nin “Bahar Şenliği”ne katılan Erdoğan, kendi tâbiriyle “Atatürk’ün doğrularını bir araya getirdikleri”ni söylemiş, Milliyet gazetesini ziyaretinde, “M. Kemal’in de ‘yenilikçi’ olduğu” söylemiyle “Atatürk’le hedeflerinin örtüştüğünü ve Atatürk’ün izinde olduklarını” tekrarlamıştı. (Milliyet, 2.7. 2001)

Bu bakımdan, 100 bin Atatürk posteri dağıtan AKP İzmir İl Başkanı’nın “Atatürk posterini vatansever halkımıza ulaştırmanın, evlerin ve işyerlerinin balkon ve duvarlarında görmenin mutluluğunu yaşıyoruz” övgüsüyle “Atatürk’ün gelecek için ortaya koyduğu perspektifi hayatın her alanında rehber telâkki ediyoruz” demeci bu gerçeğin bir başka ifâdesi. (gazeteler, 10.11.17) 

AKP’nin kuruluş safhasında Erdoğan’ın danışman grubunca hazırlanan “Türkiye projesi”nde “M. Kemal ve arkadaşları radikal ve yenilikçiydiler” atfıyla verilen “Atatürkçülük mesajları” da.

Okunma Sayısı: 528
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    259. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eski Yaver önceki ifadelerini reddetti: Bana bir şey içirdiler

    IMF'den Türkiye'ye: Ekonomik büyüme gelecek yıl yavaşlayacak

    Erdoğan şaşırttı: Ben de yeni öğrendim

    MB açıkladı: İşte yıl sonu dolar tahmini

    İran'ı sarsan depremde 328 kişi öldü

    AKP yoksuldan aldığını zengine veriyor

    107 bin ağaç daha kesilecek!

    Irak'a ulaşan ilk yardım ekibi Türk Kızılayı oldu

    Türkiye ‘Bize entrika kuruyorlar’ diye mızmızlanıyor, ağlama, sen de önlemini al

    Cari açık beklenenden yüksek çıktı

    İlk yardım konvoyu yola çıktı

    Ey yüzde 50 artı 1, nelere kadirmişsin

    Metrobüs turnikesinin önünde bekliyorlar! Aylık kazançları 5 bin lira

    Uzungöl'de yıkılacak tesisler belirlendi

    İnsanlığın yüz karası

    Erdoğan futbola da el attı

    7,3’lük deprem Türkiye’de de hissedildi

    Başbakan: Biz 11 Eylül’le ilgili kanıt mı sorduk?

    Yavru ayıları ballı ekmekle besliyor

    İslam ülkelerinin küresel ekonomideki rolü artıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kemalist cendere ilânihaye taşınamaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Atatürkçülük çatlağı derinleşiyor
    Risale-i Nur'dan

    Ya suçumuzu gösteriniz, ya serbestiyet veriniz
    Cevher İLHAN

    Daha baştan deklare edilmişti
    Orhan GÜLER

    “Siyasal İslâm iflâs etmiş, gemi karaya oturmuştur artık!”
    Ahmet BATTAL

    Hayal ışıklarının kırılması
    Süleyman KÖSMENE

    Eli kalem tutan gençlere çağrı
    Faruk ÇAKIR

    Depremden korkma, ihmalden kork
    Genel

    Yeni Asya bayrağını gençler dalgalandıracak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.