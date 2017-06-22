"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

“Darbe girişimi”ni araştırma raporu (2)

Cevher İLHAN
22 Haziran 2017, Perşembe
15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonunun 643 sayfalık raporunun Meclis’teki bütün muhalefet partileri ve hatta bazı iktidar mensuplarınca eleştirilmesi daha baştan raporun içeriğini tartışmalı hale getirdi.

Eleştirilerin başında, sürecin kritik isimlerinin başında gelen MİT Müsteşarının çağrılıp ifâdesinin alınmaması üzerine ancak altı ay sonra komisyona gönderilen “MİT yazısı”nda “darbe girişimi”ne dair hiçbir yeni bilginin olmaması; sadece “darbe girişimi” gününe ilişkin bilinenlerle yetinilip, “darbe günü MİT mensupları üzerine düşeni yapmıştır” savunmasıyla işin geçiştirilmesi geliyor. 

Keza Genelkurmay Başkanı’nın gönderdiği metinde de istifhamların giderilmeyip “darbe girişimi” günü ve gecesinin karanlıkta bırakıldığı belirtiliyor. 

Bütün bu soruların muallakta bırakılıp cevap verilmemesi; özellikle “rapor”un yazıldığı süreçte komisyon üyelerine bilgi verilmeyip yazım faaliyetine üyelerin dahil edilmemesi; komisyon üyelerinin raporun içeriğinden bütün kamuoyuyla beraber haberdar olmaları, “rapor”u muallel durumuna düşürüyor.

NEDEN TEDBİR ALINMADI?

Aslında ana muhalefetin “rapor şerhi”nde de yer aldığı gibi, MİT Müsteşarlığının 22 Mayıs 2017 tarihli yazısında, MİT’in daha önce dış makamlarla paylaşılan notlarda “darbe girişimi”ni bildirdiği, ancak Silâhlı Kuvvetler bünyesinde istihbarat toplayamadığından darbe girişiminin tarihi konusunda net bir istihbarata önceden ulaşılamadığı ihbarı, darbenin bilindiğinin ve beklendiğinin bildirilmesi, bu vetirede temel kırılganlık ve zaafiyet olarak kayıtlara geçiyor. 

“Genelkurmay Başkanı’nın tüm kuvvet komutanlıklarına 18:30’da hareket merkezleri aracılığıyla ilettiği emirler saat 19:26’da adreslerine ulaşmıştır. Bu emirlere rağmen TSK’nın komuta kademesinin önemli bir kısmı düğünlere katılmış ve düğünlerde derdest edilerek enterne edilmiştir. Bu durum izâh edilememektedir” cümleleri de istifhamları derinleştiriyor. 

Gerçekten, muhalefetin “darbe girişimi”nin perde arkasının neden yeterince araştırılmadığına ve önlenemediğine dair açıkça sorduğu gibi, darbe girişimi sürecinde AKP içinde de komisyona gelip ifadeleri verilmesi istenen Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı neden bütün ısrarlara rağmen komisyona çağrılmadı? “Darbe girişimi”yle ilgili bilgiler Cumhurbaşkanı ve Başbakandan saklandı mı? Eğer saklandıysa Akar ve Fidan neden hâlâ “görevde? 

Yine derdest edilen kuvvet komutanlarından Genelkurmay Başkanı ve MİT müsteşarı bilgi sakladı mı? Adil Öksüz kimdir, neden serbest bırakıldı? Darbenin siyasî ayağı kimlerden oluşuyor? Darbe başarılı olsaydı Cumhurbaşkanı kim olacaktı?” 

ÇARPICI “İHMALLER ZİNCİRİ”

Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın bu hareket başladıktan sonra “darbeyi eniştemden öğrendim” ve “eşten dosttan öğrendim” demeleri nazara verilerek, “sanki hiç bilmedikleri ve beklemedikleri şok edici bir gelişmeyle karşılaşmış gibi davrandıkları”na dikkat çekilmesi çarpıcı. 

Bu açıdan, “şerh”te “Elde edilen bilgi ve belgelerle “öngörülen darbe girişimi 15 Temmuz günü öğleden sonra 14:20 itibariyle öğrenilmiş, ancak yukarıda belirtilen bilgi ve bulgular ışığında gerekli bilgilendirmelerin yapılmadığı ve etkin önlemler alınmadığı anlaşılmış, ihmaller zinciri sonucunda 15 Temmuz hâin kalkışması önlenmeyen darbe girişimi olarak tarihe geçmiştir” tesbiti kayda değer. 

Hülâsa, 5 ayda 31 uzmanla hazırlanan, iktidar cenahını bile tatmin etmeyen, bazı AKP’li üyelerin ifâdelerinin sansürlendiğinden şikâyet edip tepki gösterdiği “rapor”un “Darbe Komisyonu’nun raporu değil, AKP’li komisyon üyelerinin raporu” olduğu kanaatine varılıyor; komisyon Başkanı Petek’in “içi boş raporu” olarak nitelendiriliyor. 

Okunma Sayısı: 462
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    114. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'nin gündemine oturan zehirlenme olayı hakkında flaş gelişme!

    Yurt genelinde Kadir Gecesi coşkusu: Cemaatler camilere sığmadı...

    BM'ye göre 2050'de dünya ve Türkiye nüfusu

    Bediüzzaman Mevlidine ilgi büyüktü

    “Cezaevlerinin kültür seviyesi epey arttı”

    Vicdanları yok mu?

    Dünyanın gözü ‘Adalet Yürüyüşü’nde

    Haklıysanız yürürsünüz, dağlar taşlar aşarsınız

    Bir ömürden hayırlı bir gece: Kadir Gecesi

    Almanya İncirlik kararını onayladı

    Başbakan: Ya adam gibi faiz oranı belirleyin, yoksa...

    Macron iftarda

    Mescid-i Aksa’yı korumak görevimiz

    Kapanan şirket sayısında patlama

    Trabzon'da 9 noktada heyelan musibeti!

    Altan'dan 73 sayfalık bir savunma: Üniversite hocasıydım, KHK ile atıldım

    Ilıcak: 2013’e kadar Erdoğan’ı destekledim

    'Ergenekon' davasında yeni gelişme

    Kılıçdaroğlu'ndan "Kavurmacı'' değerlendirmesi

    Resmi Gazete'de yayınlanan Valiler Kararnamesinde dikkat çeken ayrıntı

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    “Cezaevlerinin kültür seviyesi epey arttı”
    Genel

    KHK mağdurlarıyla iftarda buluştuk
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzluklar silsilesi
    Genel

    Türkiye'nin gündemine oturan zehirlenme olayı hakkında flaş gelişme!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tillo’da bir Erzurumlu: İbrahim Hakkı
    Genel

    Haklıysanız yürürsünüz, dağlar taşlar aşarsınız
    Genel

    Önemli gelişme: 6 subay ve astsubay gözaltına aldı
    H. Muharrem OKUR

    Bu kitabı okumanız için çok sebep var
    Genel

    Dünyanın gözü ‘Adalet Yürüyüşü’nde
    Genel

    Vicdanları yok mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.