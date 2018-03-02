"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Demokrasi işbirliği

Cevher İLHAN
02 Mart 2018, Cuma
“Seçim ittifakı” paravanında, 16 Nisan 2017 “anayasa değişikliği” referandumuyla denge ve denetim mekanizmalarını yok eden “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi”yle Meclis’in yetkilerinin gasbedildiği, kuvvetler ayrılığını yerle bir eden, “tek şahıs egemenliği”yle otoriterliğe dönüşen süreçte, demokrasinin tahribi daha da derinleştiriliyor.

12 Eylül’den kalan ve hiçbir demokratik ülkede olmayan “demokrasi ayıbı” yüzde 10 seçim barajı, valilerin tâlimatıyla sandıkların taşınması, seçim çevresi ve sandıkların birleştirilmesi ve karıştırılması karmaşasıyla, sistem sahteciliğe teşne hale getiriliyor. 

Ayrıca muhataralı “artık oylar”la peşinen şâibeli hale getirilen “seçim ittifakı”yla seçim ve sandık güvenliği tümüyle ortadan kaldırılıyor.  

Kamuoyunda tartışılmadan, hukukçuların, üniversitelerin, sivil toplumun görüşü alınmadan, hatta parti genel başkanları tarafından görevlendirilen birkaç kişinin dışında çoğu milletvekillerinin haberi olmadan, kapalı kapılar arkasında kotarılıp karambola getirilen ve apar topar komisyonlarda ve Meclis’te müzâkere edilmeden “saray koalisyonu”nun “teklif”iyle, zaten can çekişen demokrasinin canına okunuyor. 

Anketlere göre 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yüzde 38 - 43 aralığında kalan AKP’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1’i bulmak, yüzde 3’lere inen MHP’ye barajı aştırmak gibi siyasi rant hesaplarıyla kotarılan “saray ittifakı” oyununun dışında kalanların “gayr-ı millîlik”le ve hatta “hâinlik”le suçlanmasıyla toplumu kamplaştırıp kutuplaştırarak ötekileştiren vartaya düşülüyor.   

TEMEL İLKELER ÜZERİNDEN…

Oysa Türkiye’ye kaybettiren, demokrasiyi ıskartaya çıkartan, hukuku ve adaleti tasfiyeyle haksızlık ve hukuksuzlukları dayatan ve ülkenin üzerine kâbus gibi çöken, içte ve dışta krizlere, felâketlere sürükleyen anafordan artık çıkılması gerekiyor.  

Bu gerekle evvela, Türkiye’nin bağımsız ve tarafsız yargıyı ortadan kaldırarak hukuku ve adâleti yok eden, iktidarın bir türlü kaldırmaya yanaşmadığı OHAL’ın bir an evvel sona erdirilmesi…

Hukukta hiçbir değeri olmayan “gizli MİT raporlarına dayalı KHK’larla yüz binlerce kamu görevlisinin yargısız - sorgusuz işlerinden atılması ve 50 bin vatandaşın haksız ve iddianâmesiz gözaltına alınıp tutuklanması, onbinlerce şirketin/işyerinin kapatılması, özel eğitim kurumlarının, vakıf hastanelerinin, üniversitelerin kapısına kilit vurulması hukuksuzluğuna son verilmesi…

Keza iktidarın on beş yıldır vaad ettiği halde çıkarmadığı ve en son “uyum yasaları”nda söz verilen yüzde 10 seçim barajının kaldırılması; hâkim nezâretinde kayıtlı seçmenle önseçim ve tercih sistemiyle siyaseti demokratikleştirecek değişikliklerin yapılması.

DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİ

Bütün yetkilerin “tek adamda toplandığı garabetli “ucûbe sistem”in tasfiye edilip, noksanlıkları giderilmiş, güçlü parlamenter demokratik sistemin yeniden inşa ve ikamesi… 

Ve başta demokrasinin sacayağı yürütme, yasama ve yargı arasında mutlak kuvvetler ayrılığını getiren, temel hak ve hürriyetleri teminat altına alan, toplumsal barışı sağlayan demokratik anayasanın hazırlanıp kamuoyuna deklare edilmesi…

Bu noktada devlet imkânlarının ve kanallarının tümüyle “iktidar cephesi” propagandasında fütursuzca kullanılmasına rağmen yüzde 50’yi bulan muhalefet partilerinin, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ekseninde “demokratik plâtform” oluşturmaları büyük önem taşıyor. 

Bu açıdan, “ittifak” paravanında yanıltma ve çarpıtmalarla millet irâdesinin manipüle edilmesine ve “tek şahıs otoriterliği” üzerine bina edilen antidemokratik dayatmalara karşı Meclis içi ve dışı muhalefetin “müsbet demokrasi hareketi” olarak demokrasiyi, hukuku, adâleti esas alan “demokratik ilkeler üzerinden ittifakı” fevkalâde ehemmiyetli.  

Bu bakımdan, mahalli ve genel seçimlerle cumhurbaşkanlığı seçiminde “demokratik güç birliği”yle işbirliği bir vecîbe olarak duruyor. 

Türkiye’nin anafordan kurtarılması için…

Okunma Sayısı: 1587
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mehmet Kutlular: Darbecilerin tekliflerini reddettik

    Eşinin başını aç, dediler

    Mağduriyetlere tepki vermezsek 28 Şubat’lar bitmez

    Sadece 100 kişiye iade

    Yüreğimiz yanıyor, içimiz kan ağlıyor: 41 günde 41 şehit

    175 binden fazla kişi parasını unuttu

    Gözaltına alınan kadınların başı zorla açtırılıyor!

    HSK başkan vekilinden özeleştiri: En büyük sorun tecrübesiz hakim ve savcılar

    Doğu Guta'daki 24 hastane vuruldu

    Gözaltındaki 2 Yunan asker tutuklandı

    Putin'in füze açıklaması tepki çekti

    Dört sağ parti ittifak yapacak

    Şehitlerimizi gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurluyoruz...

    3 köy daha teröristlerden temizlendi: Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    AKP'li Şentop ile görüşen Karamollaoğlu'ndan ''ittifak'' açıklaması

    Tebessüm ettiren 'merhamet' haberi Ardahan'dan geldi...

    2 Yunan askeri Edirne'de yakalandı

    İstanbul'daki araçların kapladığı alan...

    Doğu Guta'da çok ağır bilanço: 12 günde 674 sivil daha öldü

    Bakan Canikli: Silahlı kuvvetlerimizden 41, ÖSO'dan da 116 şehidimiz var

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sadece 100 kişiye iade
    Genel

    Mağduriyetlere tepki vermezsek 28 Şubat’lar bitmez
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayrıştırıcı “ittifak”
    Genel

    Mehmet Kutlular: Darbecilerin tekliflerini reddettik
    Genel

    Eşinin başını aç, dediler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Söz-fiil tenakuzu
    Cevher İLHAN

    Hayaller Abdülhamid Han, ya gerçekler?
    Ahmet BATTAL

    Siyasete kaçış rampası lâzım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hakkın yanında, haksızlığın karşısında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.