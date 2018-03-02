Demokrasi işbirliği

“Seçim ittifakı” paravanında, 16 Nisan 2017 “anayasa değişikliği” referandumuyla denge ve denetim mekanizmalarını yok eden “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi”yle Meclis’in yetkilerinin gasbedildiği, kuvvetler ayrılığını yerle bir eden, “tek şahıs egemenliği”yle otoriterliğe dönüşen süreçte, demokrasinin tahribi daha da derinleştiriliyor.

12 Eylül’den kalan ve hiçbir demokratik ülkede olmayan “demokrasi ayıbı” yüzde 10 seçim barajı, valilerin tâlimatıyla sandıkların taşınması, seçim çevresi ve sandıkların birleştirilmesi ve karıştırılması karmaşasıyla, sistem sahteciliğe teşne hale getiriliyor.

Ayrıca muhataralı “artık oylar”la peşinen şâibeli hale getirilen “seçim ittifakı”yla seçim ve sandık güvenliği tümüyle ortadan kaldırılıyor.

Kamuoyunda tartışılmadan, hukukçuların, üniversitelerin, sivil toplumun görüşü alınmadan, hatta parti genel başkanları tarafından görevlendirilen birkaç kişinin dışında çoğu milletvekillerinin haberi olmadan, kapalı kapılar arkasında kotarılıp karambola getirilen ve apar topar komisyonlarda ve Meclis’te müzâkere edilmeden “saray koalisyonu”nun “teklif”iyle, zaten can çekişen demokrasinin canına okunuyor.

Anketlere göre 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yüzde 38 - 43 aralığında kalan AKP’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1’i bulmak, yüzde 3’lere inen MHP’ye barajı aştırmak gibi siyasi rant hesaplarıyla kotarılan “saray ittifakı” oyununun dışında kalanların “gayr-ı millîlik”le ve hatta “hâinlik”le suçlanmasıyla toplumu kamplaştırıp kutuplaştırarak ötekileştiren vartaya düşülüyor.

TEMEL İLKELER ÜZERİNDEN…

Oysa Türkiye’ye kaybettiren, demokrasiyi ıskartaya çıkartan, hukuku ve adaleti tasfiyeyle haksızlık ve hukuksuzlukları dayatan ve ülkenin üzerine kâbus gibi çöken, içte ve dışta krizlere, felâketlere sürükleyen anafordan artık çıkılması gerekiyor.

Bu gerekle evvela, Türkiye’nin bağımsız ve tarafsız yargıyı ortadan kaldırarak hukuku ve adâleti yok eden, iktidarın bir türlü kaldırmaya yanaşmadığı OHAL’ın bir an evvel sona erdirilmesi…

Hukukta hiçbir değeri olmayan “gizli MİT raporlarına dayalı KHK’larla yüz binlerce kamu görevlisinin yargısız - sorgusuz işlerinden atılması ve 50 bin vatandaşın haksız ve iddianâmesiz gözaltına alınıp tutuklanması, onbinlerce şirketin/işyerinin kapatılması, özel eğitim kurumlarının, vakıf hastanelerinin, üniversitelerin kapısına kilit vurulması hukuksuzluğuna son verilmesi…

Keza iktidarın on beş yıldır vaad ettiği halde çıkarmadığı ve en son “uyum yasaları”nda söz verilen yüzde 10 seçim barajının kaldırılması; hâkim nezâretinde kayıtlı seçmenle önseçim ve tercih sistemiyle siyaseti demokratikleştirecek değişikliklerin yapılması.

DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİ

Bütün yetkilerin “tek adamda toplandığı garabetli “ucûbe sistem”in tasfiye edilip, noksanlıkları giderilmiş, güçlü parlamenter demokratik sistemin yeniden inşa ve ikamesi…

Ve başta demokrasinin sacayağı yürütme, yasama ve yargı arasında mutlak kuvvetler ayrılığını getiren, temel hak ve hürriyetleri teminat altına alan, toplumsal barışı sağlayan demokratik anayasanın hazırlanıp kamuoyuna deklare edilmesi…

Bu noktada devlet imkânlarının ve kanallarının tümüyle “iktidar cephesi” propagandasında fütursuzca kullanılmasına rağmen yüzde 50’yi bulan muhalefet partilerinin, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ekseninde “demokratik plâtform” oluşturmaları büyük önem taşıyor.

Bu açıdan, “ittifak” paravanında yanıltma ve çarpıtmalarla millet irâdesinin manipüle edilmesine ve “tek şahıs otoriterliği” üzerine bina edilen antidemokratik dayatmalara karşı Meclis içi ve dışı muhalefetin “müsbet demokrasi hareketi” olarak demokrasiyi, hukuku, adâleti esas alan “demokratik ilkeler üzerinden ittifakı” fevkalâde ehemmiyetli.

Bu bakımdan, mahalli ve genel seçimlerle cumhurbaşkanlığı seçiminde “demokratik güç birliği”yle işbirliği bir vecîbe olarak duruyor.

Türkiye’nin anafordan kurtarılması için…