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29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

“Doğu Akdeniz” için lâf değil, icraat lâzım

Cevher İLHAN
29 Kasım 2018, Perşembe
Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Rum Kesimi ve Amerikan şirketlerinin başını çektiği, Yunanistan ve İsrail’in yer aldığı çokuluslu konsorsiyumun tam gaz süren doğalgaz ve petrol sondaj emrivakisine Ankara’nın söylemin ötesine geçmeyen garip tavrı devam ediyor.

Emperyalist devletleri ve şirketleri bölgeye “serbest ticaret bölgesi anlaşması” paravanında dâvet eden Rum yönetimi, Yunanistan, ABD ve İsrail’in yanı sıra, Mısır’ı, Lübnan ve İtalya’yı üç trilyon dolarlık doğalgaz rezervleri üzerindeki küresel hortumlama oyununa katıyor.

En son İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İtalya’nın, KKTC’yi ve Türkiye’yi by pass ederek bölgeden çıkarılacak doğalgazı Avrupa’ya taşıyacak boru hattı anlaşmasına karşı Cumhurbaşkanı, partisinin grubunda, “Ne Doğu Akdeniz’de ne de diğer bölgelerde tezlerimizden en küçük bir tâviz vermeyeceğiz” demiş; durumun ayın gün toplanacak MGK’da ele alınacağını, Fırat’ın doğusu ile bu konuda çok önemli kararlar alacaklarını söylemişti. (gazeteler, 27.11.18)

Ne var ki, MGK bildirisinde de “Türkiye’nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz`deki hak ve menfaatlerinin son gelişmeler çerçevesinde değerlendirildiği” bildirilerek, “bölgedeki tek yanlı ve uluslar arası hukuku çiğneme teşebbüsleri ile cepheleşme girişimlerinin bölge ve dünya barışına katkı sağlamayacağı, uluslar arası hukuka uygun ve Meclis irâdesine dayanan kararlılığımızın dikkate alınması gerektiği” uyarısıyla yine “Türkiye ve KKTC’nin hak ve menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceğinin teyid edildiği”yle yetinilmesi dikkat çekici oldu.

Daha önce “Yabancı şirketlerin Rum Kesimine güvenerek haddi olmayan işlere âlet olmamaları” çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı’nın, “Savaş gemilerimiz, hava kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz şu anda bölgedeki gelişmelere her türlü müdahaleyi yapma yetkisiyle yakından tâkip ediyorlar. Türkiye’yi âdeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz” uyarısı yineleniyor.

Millî Savunma Bakanı da, “Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC’yi dışlayan gasp girişimlerini kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Ege ve Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını bilmelidirler!” tepkisini tekrarlamakla kalıyor.

NETİCE ALICI DİPLOMASİ İLE…

Ve Amerikan Exxon Mobil Şirketinin başını çektiği konsorsuyumun Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti başlatmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Türkiye’nin kıta sahanlığına ilaveten, KKTC’nin kıta sahanlığında da arama faaliyetlerine başlayacağı”nı söylüyor. (Gazeteler, 18.11.18)

Oysa Kıbrıs Rum Yönetimi, ABD, İsrail ve Yunanistan’ın işbirliğiyle sadece Kıbrıs adasının kıta sahanlığı ile kalmıyor; bütün Doğu Akdeniz’de sondaj ve arama çalışmalarına dair plânlarını yüksünmeden ilân ediyor.

Keza çok değil, daha iki hafta önce Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’nin “casus belli/savaş sebebi” sayacağını bildirdiği Yunanistan’ın karasularını kademeli olarak 6 milden 12 mile çıkarma “haklarını kullanacaklarını” duyurup, “Yunanistan, Doğu Akdeniz’de diğer ülkelerle birlikte bir ‘enerji haritası’ için şartları oluşturdu. Türkiye bir karar vermeli. Bunun yalnızca ikili bir mesele olmadığını anlamalı” çıkışında bulunmuştu (gazeteler, 911.18)

Bu açıdan, sözkonusu “enerji bloku ve gasbı” oldubittisine karşı, Ankara’nın artık hamasi söylemlerle, “savaş gemili”, “askeri müdahaleli” muhataralı tehditlerle değil, KKTC ile eşgüdüm içinde, Kıbrıs’ın ortak sahibi olarak, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve çıkarlarını korumak için gerekli etkin ve netice alıcı diplomatik ve siyasî adımları kararlılıkla atması gerekiyor.

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