"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Faize karşı “yüksek faiz politikası!”

Cevher İLHAN
25 Eylül 2018, Salı
İktidar cephesinde, ağır ekonomik krizin şaşkınlığıyla her gün yeni bir saptırmaya tevessül ediliyor. Bunlardan biri de faizle ilgili ikircikli tavır.

Bilindiği gibi, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası, Ocak ayında yüzde 8 olan ve krizle birlikte yüzde 17.25’e yükselen faizleri bir defada 6.25 puan artışla yüzde 24’e çıkardı. Bunun üzerine, daha önce her fırsatta “faize karşı olduğu”nu tekrarlayan Cumhurbaşkanı, “Özel bankalarda faizin yüze 50’ye çıktığı ortamda reel sektör nasıl ayakta kalır; faiz sebeptir, enflasyon neticedir” diye ekonomik kriz bahaneli yüksek faizden şikâyetlerini sıraladı. (Gazeteler, 14.9.18)

Ardından da “Faiz konusundaki hassasiyetim aynıdır; Merkez Bankası bağımsız ya, o kendi kararını kendi alır” diye faizlerin kat kat fahiş artışını Merkez Bankası’na yükledi. Partisinin il başkanları toplantısında, “Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininin doğru çıktığını hiç görmedim” deyip eleştirdi.

İktidar, faizin ekonomiyi, ticareti, toplum ahlâkını dejenere ettiğine inanıyorsa, neden Merkez Bankası’nın faizi bu oranda arttırmasına izin veriyor? 

Seçilmiş belediye başkanlarını istifa ettiren, “bağımsız” rektörleri, üst düzey bürokratları görevden alan Cumhurbaşkanı, neden “bir kararnâme ile Merkez Bankası yönetimini görevden almayıp “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı”nı gerekçe gösteriyor?

Yok, Hazine ve Maliye Bakanı’nın “Merkez Bankası gerekli adımı attı” ikrarıyla faiz kendilerine göre “artık bir zorunluluk” ise, neden bir yandan “örtülü olur”la tarihinin en yüksek faiz politikalarını uygularken, diğer yandan kamuoyuna karşı hâlâ “faize karşı oldukları”nı söylüyorlar? Ve “iktidara ilişik medya” kalemşorları ve yorumcuları, bu fahiş faizi “iktidarın bir başarısı” (!) olarak sunma garabetine düşüyorlar?

Ne diyelim, belki de onlar da öyle yazmak ya da söylemek “zorundalar!”

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Af teklifi Meclis'te

    Yılın futbolcusu belli oldu

    Okul korkusunu yenmek ekip işidir

    Bereketli topraklar sahipsiz

    Kadıköy'de beraberlik

    Yine İsrail'i işaret etti

    İnternetten yayına MİT izni şartı

    Okul polisi uygulamasında yeni talep: Silahla gezmesinler

    Ücretli öğretmenlik tartışmaları bitmiyor

    Online para işlemlerinde dikkat!

    Sporda altın hafta: 68 madalya kazandık

    'Görüşmenin hiçbir etkisi olmayacak'

    'Şu berbat gerçeğin altını çizmek istiyorum'

    Hollanda ile yeni dönem: Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet, Türkiye'ye geldi

    Yusuf Nazik tutuklandı

    Barışçıl gösterilere çok sert müdahale: Bir Filistinli daha şehit oldu

    Gazetelerde işten çıkarmalar artabilir

    Otomotivde büyük daralma

    UNICEF: Trablus'ta 500 bin çocuk doğrudan tehdit altında

    Müslüman olan Norveçli sayısı artıyor: 'Okuyarak, araştırarak İslam'ı seçiyorlar'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Af teklifi Meclis'te
    Genel

    Zulme rıza zulümdür
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ders kitaplarında Atatürkçülüğe tamgaz devam
    Orhan GÜLER

    “Din adına baskı ve zulüm dine ve diyanete zarar verir”
    Ahmet BATTAL

    Kayıp hafızalar ve dosyaları
    Hasan GÜNEŞ

    Türkiye - ABD İlişkileri - 2: Amerikan Ambargosu ve gerilen ilişkiler
    Faruk ÇAKIR

    Çok şey mi istiyoruz?
    Cevher İLHAN

    Faize karşı “yüksek faiz politikası!”
    Genel

    Darbecilerin yanında olanlar bizi “Demirelcilik”le suçladı
    Ali FERŞADOĞLU

    Din var oldukça cemaatler de yok edilemez!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.