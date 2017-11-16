"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Faturayı İnönü’ye çıkarıp...

Cevher İLHAN
16 Kasım 2017, Perşembe
“AKP’nin Atatürkçülüğü”, salt Erdoğan’ın fazlasıyla memnun olup “gurur” duyduğu “Atatürk benzetmeleri”yle kalmıyor. Dünden bugüne “Atatürk yaşasaydı partimize girerdi” lâfının daha da ötesine geçilip “Atatürk’ün bütün inkılâpları milletin onayıyla gerçekleştirdiği” iddiası benzeri bir dizi garabet sergileniyor.

Bu garabet, 22 Temmuz 2007 seçimlerine giderken Erdoğan’ın parti kongresinde ilke ve inkılâpları “toplumun ortak paydası” olarak niteleyip, “Atatürk ilkelerini, ayrıştırıcı değil, birleştirici, milletin bütün fertlerini kucaklayan bir mutâbakat zemini yapmalıyız” çağrısıyla sürdü. 

Keza 23 Nisan 2008’de Meclis’teki konuşmasında Erdoğan’ın, “Söz ve icraatları ortaya koymaktadır ki, Atatürk, devrimleri millete dayatmayı değil, benimsetmeyi amaçlamıştır... Atatürk ilke ve inkılâplarının koruyucusu, onları hayata geçiren TBMM’dir, bir bütün olarak Türk milletidir” çıkışıyla sürdürüldü. (AA, 23.4.08)

En son Başbakan’ın partisinin grup toplantısında, “AK Parti’nin kurumsal anlamda veya AK Parti mensuplarının hiç kimseye Atatürkçülüğünü ispatlama gibi bir ihtiyacı yok. M. Kemal Atatürk kimsenin tekelinde değildir, bu ülkenin ortak değeridir. Fatih ne kadar bizimse Atatürk de o kadar bizimdir” demesi, AKP’nin “Atatürkçülük yarışı”nda ısrarlı olduğunu ortaya koyuyor. (gazeteler, 15.11.17)

DEVRİMLERİN SONRAKİ NESİLLERE TELKİNİ

Diğer yandan 1920 ile 1938 arası hep “temize çıkarılmaya” çalışılırken, tek parti devrindeki bütün inanç, hukuk, demokrasi dışı baskıları, hak ve hürriyetleri katleden cebrî ve keyfî uygulamaları, 38 sonrası ile 40’lı yıllara hasrederek İnönü’nün üzerine yıkma klâsiğine başvuruluyor. M. Kemal ve Kemalizmi âdeta “temize çıkarma” çarpıtmasına yelteniliyor. (gazeteler, Mayıs 2010)

Partinin genel başkan yardımcılarından Bülent Gedikli, “Altı ok CHP’de anlamını kaybetti” derken (Yeni Asya, 6.2.11), dönemin AKP Grup Başkanvekillerinden Kapusuz’un, “Sağ kesimin İnönü’ye tepkisi, Atatürk sonrası uygulamalardan kaynaklanıyor. Toplumun Atatürk’le sorunu yok. Bizim kesimde Kurtuluş Savaşı’ndaki komutanlığı ve liderliği nedeniyle Atatürk çok müsbet değerlendirilir...” sözleriyle bu çarpıtma devam ediyor. (Aslı Aydıntaşbaş, Milliyet, 3.5.10)

Özetle, düşülen vartada, AKP iktidarının önde gelenleri, “En hakikî Atatürkçü biziz” söylemlerini âdeta bir “misyon” olarak her fırsatta tekrarladılar. 

Ve AKP’li bazı bakanlarla parti sözcüleri, “Atatürk’ün heyecan ve enerjisiyle birlikte devrimlerinin kendilerini en çok etkilediğinden”, “devrimlerin sonraki nesillere telkini”nden söz ettiler.

AKP’nin Atatürkçülük serencamı böyle.

Okunma Sayısı: 322
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    261. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Niye tutuksuz yargılanmıyorlar?

    Başsavcı, Yargıtay'ın kararını eleştirdi

    AB, Almanya’yı şikayet edecek

    Dev firmalara çocuk işçiliği suçlaması

    Uçaklarda yeni dönem: 'Hava polisi' geliyor

    Ağrı'da çatışma: 1 asker yaralandı

    'Paradise Belgeleri' önergesi AKP oylarıyla reddedildi

    İşsizlik rakamları açıklandı

    Fıskiyesi de gitti

    Kimsenin yasağı dinlediği yok

    ABD'de 40 yıl sonra bir ilk

    OHAL ihlallerine AİHM de çare olmuyor

    Zimbabve’de bir garip olaylar zinciri!

    Euro yine rekor tazeledi

    AB ile uçurum KHK’larla oluştu

    İran'da can kaybı 500'ü geçti

    İstanbullular dikkat! Kar geliyor

    Dünyanın en zengin yüzde 1’i varlıkların yüzde 50'sine sahip

    Gezi doktorları için flaş karar!

    AKP 'çelişkiler' dönemine girmiş bulunuyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Niye tutuksuz yargılanmıyorlar?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zaferden önce, zaferden sonra
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nurcular, Kemalizm ile barış(a)maz
    Caner KUTLU

    İttihad-ı İslâm medeniyetin gereğidir
    Mikail YAPRAK

    Ey demir gibi sarsılmaz kardeşler!
    İbrahim ERSOYLU

    İstibdadın yol açtığı kayıplar
    Cevher İLHAN

    Faturayı İnönü’ye çıkarıp...
    Faruk ÇAKIR

    Köy hayatına teşvik
    Süleyman KÖSMENE

    Sevap kazanma isteği ihlâsa zarar verir mi?
    H. Muharrem OKUR

    Matbuat âlemi ile tezahüre başlamak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.