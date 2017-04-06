“Fert dâhi de olsa, sivrisinek kadar kalır”

BEDİÜZZAMAN’IN MECLİS SİSTEMİ VE RİYASET TESBİTLERİ -2

Bediüzzaman, öncelikle “hâkimiyet-i millettir” dediği millet irâdesinin temsilcisi Meclise ve şûrâya dayalı meşveret sistemini, “Ve işlerde onlarla istişâre et” (Al-i İmran Sûresi: 159) ile “Onların aralarındaki işleri istişâre iledir. (Şûra Sûresi: 38) âyet-i kerîmelerinin tecellîsi” olarak Kur’ân ve İslâm adına açıklar.

“İslâmiyetin bahtını, Asya’nın tâliini açan, milletin bekasıyla devleti ömr-ü ebedîye mazhar eden” bir sistem olarak târif eder. (Münâzarât, 41-42)

Bundandır ki, “Şeriat âleme gelmiş; ta ki istibdadı ve zalimane tahakkümü mahvetsin” ve “Asıl yeriatın (dinin)), meslek-i hakikisi (gerçek tarzı) hakikat-ı meşrûtiyet-i meşruâdır (meşrûtiyetin meşrû manasının hakikatıdır)” temel dayanağıyla “Meşrûtiyeti, delâil-i şer’iyye ile (dini delillerle) kabul ettim, Hilâf-ı şeriat (dini esaslara aykırı) olarak telâkki etmedim” diye makalelerinde, hitâbelerinde niçin halka telkin ettiğini belirtir. ” Meşrûtiyeti meşrûiyet ünvanıyla telâkki ve telkin ediniz” deyip, “dört mezhepten deliller”le Kur’ân – İslâm nâmına neden alkışladığını açıklar. (Divan-ı Harb-i Örfi, 22-24)

“ŞAHIS” VELİ DE OLSA!

Bediüzzaman, “tek şahıs yönetimi”nin İslâmın temel referanslarına uymadığını, asıl olanın Meclis/ şûrâ sistemi olduğunu misallerle beyân eder.

“Hâkimiyet-i milleti” temsil eden, “Yani efkâr-ı âmmenin misâl-i mücessemi (âdeta cisimleşmiş hali) olan Meclis yerine “rey-i vâhid-i istibdat” diye tanımladığı, “milletten suâlin ve meşveretin olmadığı “tek kişilik yönetimler”in sakınca ve risklerine dikkat çeker. (Münâzarât, 41-42)

“Rey-i vâhid-i istibdâdı (istibdadın tek görüşünü), “hevâ ve hevesin tehyîci (tahriki) ile her tarafa çevrilmeye müstaid (teşne), rüzgârın her tarafa çevirebileceği bir ince tel”e benzetir. Buna mukabil, Meclis’in temsil ettiği “efkâr-ı âmme”nin (kamuoyunun) “lâyetezelzel (sarsılmaz) bir demir ve lâyetefellel (ağzı kırılmaz ve körelmez) bir elmas kılınç gibi olduğunu” belirtir. (Münâzarât, 38-40, 24)

Bu meyanda demokrasilerde “rey-i cumhur” dediği millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in hâkimiyetini, “içtimâ (bir araya gelip birleşmiş) ve ittihat (birlik) ile hâsıl olan hablü’l metin (sağlam ip - halat) ve urvetü’l-vüskâ (kuvvetli kopmaz kulp)” olarak görüp, “değme şeylerle tezelzül etmeyeceğini (sarsılmayacağını)” kaydeder. “Tek adamlık yönetim”in ecnebilere kolay kanmaya ve aldatılmaya açık zâfiyetini nazara verir. (a.g.e., 40)

Çarpıcı olan, Bedüzzaman’ın “Eğer şeriat dairesinde olmazsa, istibdat nâmını verdiğiniz, bir şahsın mecburî, cüz’î ve hafif istibdâdı, pek şiddetli bir istibdâd-ı küllî olup inkısam edecek. Herkes bir nevî müstebit olur. İstibdâd-ı mutlak çıkar. Binler istibdat hükmüne dönecek, yani, hürriyet ölecek, bir istibdâd-ı mutlak çıkacak” ifadeleriyle yaptığı “rey-i vahid” değerlendirmelerini “veli sultan” dediği bir Osmanlı padişahına karşı yapmasıdır.

“Ecnebîlerin şiddetli desîse ve kuvvetlerine karşı gösterdiği sebat ve kanaat; husûsan âlem-i İslâmın kısm-ı âzamının halîfesi olan; hem, bîçare vilâyât-ı Şarkiyenin bedevî aşâirini Hamidiye Alayları ile en yüksek bir derece-i askeriye ve medeniyeye onları sevk eden, Hamidiye Camii’nde her Cuma günü bulunan, şeâir-i İslâmiyeye (İslâmın esas ve alâmetlerine elden geldiği kadar mürâât eden (uyan), dâimâ Yıldız dairesinde mânevî üstâdı kabul ettiği bir şeyhi bulunan ve çok hasenâtı (iyilikleri, hayırları) için, bütün hayatında onu padişahlar içinde bir nevî velî hükmüne geçtiğine kanaat ettiği” Sultan II. Abdülhamid için söylemesidir. (Münâzarât, 150-151, Muhsin-Ziyâ, 1953, Fatih/İstanbul)

ŞAŞIRTMALARA GELİR, ŞANTAJLARA DİRENEMEZ

Bu bakımdan, “fert dâhi de olsa, cemaatin ferd-i mânevîsine karşı sivrisinek kadar kalır” diyen Bediüzzaman’ın, “Ümmü’l-ağavat (bütün ağalıkların anası) olan Yıldız’da ebu’l-ağavat (bütün ağalıkların babası) olan Sultan Hamid bu ağalıktan vazgeçti; nerede kaldı başka sivrisinekler!” sözleri anlamlıdır. (Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 195)

Zira Bediüzzaman’ın üzerinde durduğu, “tek kişi”nin dindar, iyi ve faziletli olması değil, “tek kişilik yönetim”in zâfiyeti ve yetersizliğidir.

Meclis’in etkisiz hale getirildiği, denge – denetim ve frenleme mekanizmasının bulunmadığı vartada baskılara direnemeyeceğini; şaşırtmalara ve şantajlara direnemeyeceğini vurgulamasıdır.