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19 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Fırat’ın doğusunda ABD ile işbirliği!

Cevher İLHAN
19 Aralık 2018, Çarşamba
Mahalli seçimler sath-ı mâilinde “millilik” ve “yerlilik” söylemli propagandalarla âdeta davul - zurna ile “geliyoruz, geleceğiz” diye duyurulan Fırat’ın doğusuna askeri operasyonun da on bin kilometre okyanuslar ötesinden gelip Suriye’yi işgal eden ABD’nin onayıyla yapıldığı ortaya çıkıyor.

Anlaşılan o ki bir yandan  “Münbiç mutâbakatı”nda verdiği sözü tutmadığından, hâlâ PYD/YPG militanlarına destek verdiğinden yakınılıp halka karşı Trump’a veryansın edilerek rest çekilirken, diğer yandan bölgede dört bin askerinin ve onlarca askerî üssünün bulunduğu Fırat’ın doğusunda ABD ile el altından “Fırat’ın doğusu” için “mutâbakat”a varılmış. 

Ortada tam bir paradoks var. Bir taraftan YPG’li militanların Amerikan askerleri ve zırhlıları korumasında Türkiye’nin yapacağı harekâta karşı hendek kazdıklarından şikâyet edilirken, diğer taraftan bizzat Cumhurbaşkanı’nın “Sayın Trump’la görüştük, olumlu cevaplar verdiler. YPG/PYD örgütünü buradan çekeceklerini söylediler” ifâdesiyle Suriye’de “ABD ile işbirliği”nden dem vuruluyor.

Belli ki, bir oyun oynanıyor. ABD, Türkiye’yi yanına çekip oyalamaya çalışıyor. Kuzey Irak’ın Irak’tan koparılmasında komplosu Suriye’yi kuzeyinden bölünüp parçalanmasında tekrarlanıyor. 

Bu maksatla her türlü çarpıtmaya başvuruluyor. O denli ki, ABD’nin tanktan füzeye, uçaksavardan zırhlılara 23 bin TIR dolusu ağır silâh ve mühimmat verdiği ve hâlen her gün onlarca kamyonla bu desteğini sürdürdüğü, conilerin militanlarıyla kolkola fotoğraflar paylaştığı “PYD/YPG’yi sattığı” haberleri ortalığa sürülüyor.

ABD’nin söz konusu doğrudan silâh ve mühimmat sevkinin, Suudi Arabistan’ın yaptığı yüzlerce milyon dolarlık desteğin yanısıra uyuşturucu, haraç, sınır ticareti ve Deyrizor’da hortumladığı petrol satışlarından milyarlarca dolar gelire sahip olan PYD/YPG örgütünün “gözden çıkarıldığı” asparagası ortaya saçılıyor.

ANKARA TUZAĞA DÜŞMEMELİ

Bu arada CNBC’ye konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Suriye’de BM’nin şemsiyesi altında herkesin hak sahibi olduğu, Suriye’deki ve Suriye’nin dışındaki herkesi kapsayan güvenilir, şeffaf ve demokratik seçimler olmalı. Bu seçimlerden sonra Suriyeliler ülkeyi kimin yönetmesi gerektiğine karar vermeli” diyen Dışişleri Bakanı’nın, “Eğer bu seçimlerde Esad seçilirse onunla çalışır mısınız?” şeklindeki sorusu üzerine “Eğer demokratik ve güvenilir bir seçim olursa o zaman herkesin bunu değerlendirmesi gerekebilir” sözünden iki gün sonra, Ankara’ya döner dönmez Meclis’te “Suriye’de Esad’la çalışırız demedim, ‘böyle bir seçim olduğu sürece herkes durumu gözden geçirir’ dedim” çarkı, AKP iktidarında Ankara’nın son yedi yıldır ufuksuz politikalarla saplandığı ikilemi bir defa daha açığa çıkarıyor. 

Bir taraftan İran ve Rusya ile “Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, Şam yönetimi başta olmak üzere meşru muhalefetin ve bütün tarafların katıldığı siyasi çözümü, anayasa, demokratik seçimler ve barış süreci”ni esas alan “Astana mutâbakatı”nı imzalayan Ankara’dakilerin, diğer yandan bilinen takıntısından kurtulamadığını ele veriyor. 

Ankara’nın, taşeron terör örgütlerinin küresel güçler adına alevlendirdikleri vekâlet savaşlarıyla iç savaş fitnesini ateşledikleri Suriye’de, “tampon - güvenli bölge,” uçuşa yasak alan” adı altında PYD/YPG’nin “kantonlar” üzerinden “koridor devlet” kurdurmasına alan oluşturacak akıbetsiz mâceralar yerine, Suriye’de ateşkesi sağlayan, siyasi çözüm ve barışı hedefleyen “Astana - Soçi süreçleri”nin başarısına çalışmalı. 

ABD ve işgal ortağı emperyal güçlerin Türkiye’yi askerî harekâtlarla “siyasi çözüm ve barış süreci”nden koparması tuzağına düşmemeli…

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