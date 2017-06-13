"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Fitne projeleri

Cevher İLHAN
13 Haziran 2017, Salı
Katar üzerinden Suud–İran eksenli kavganın menhus maksadının küresel güçlerin hedefinin egemenlik ve enerji hesapları uğruna İslâm dünyasını mezhebi tefrika fitnesine sürüklemek olduğu ortada.

Plânın, Birinci Dünya Savaşı’nda Ortadoğu’yu bölüp parçalayan Sykes-Picot anlaşması tefrikasından “âlem-i İslâma suikast olan gaddarâne Sevr Muâhedesi”nin bir versiyonu olan ve 22 İslâm ülkesini mezhebî ve etnik iftiraklarla ufaltıp taksimi amaçlayan Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi’ne (BOP), İslâm dünyası üzerindeki tefrika projelerinin bir parçası olduğu âdeta sırıtıyor.

Gerçek şu ki, uluslar arası ifsad şebekeleri güdümündeki işgalci istilâcı emperyaller, hegemonya ve çıkarları uğruna musallat ettikleri radikal silâhlı örgütlerle “hedef Müslüman ülkeler”i terör, çatışma ve iç savaşla tüketip işgal sömürülerine ortam oluşturuyor. Bütün bölgenin mezhebî ve etnik tefrika fitnesiyle iç savaşa itilmesi, bölünüp parçalanması kanlı senaryosunu sahnelemekle müdahalelerine bahaneler üretiyor.

Akıbetsiz “Arap baharı”yla İslâm coğrafyasında baş gösteren demokrasi ve özgürlük arayışları sulandırılıp, “miâdı dolmuş” işbirlikçi diktatörlerin “yeni yerel işbirlikçi taşeronlar”la değiştirilmesiyle, Irak, Mısır, Yemen, Libya ve Mali’de açığa çıktığı gibi iç karışıklıklarla, iktidar çatışmalarıyla, türetilip alevlendirilen “terör”le yüzbinlerce mâsumun kanını heder eden amansız askerî operasyonlara zemin hazırlanıyor.

TAŞERON ÖRGÜTLERLE…

Dünyadan devşirilen ecnebi mâmulü IŞİD’in, Suriye’de şehirleri, köyleri yıkıp yakması, barajları, fabrikaları, sanayi tesislerini, stratejik merkezleri tahribi gösteriyor ki, küresel ağababaların taşeron örgütlere verdikleri görev ve işlev, söz konusu “hedef ülkeleri” kaos ve kargaşa ile çökertmek.

Tehdit ve tahriklerin amacı bu. Tam da Katar krizinin tırmandığı vetirede “IŞİD’le mücadele” paravanında YPG/PYD “meşrulaştırılırken”, IŞİD’in İran’a saldırmasıyla İran tahrik ediliyor. Tahran’dan Beyrut’a Irak, Suriye ve Lübnan’ı içine alan bölgede “İran nüfuzu” perdesinde “Şii kuşak” teşkiline Suudi Arabistan’dan Mısır’a Körfez ülkelerini kapsayan “Sünni cephe” karşıtlığıyla ortalık ateşe veriliyor.

En son Suriye’nin kuzeyindeki “koridoru / Rojova (Batı Kürdistan)” kurmaya kalkışan PYD/YPG ile halen 30 bin gözü dönmüş militana sahip olduğu söylenen IŞİD’in merkezi Rakka’ya ortak operasyon devam ederken IŞİD’in Tahran’da 12 kişinin katledilip 43’ünün yaralandığı Humeyni türbesine ve İran Parlamentosuna intihar saldırıları bu açıdan kayda değer.

Keza “Suriye Demokratik Güçleri” adı altında YPG’nin Amerikan uçakları desteğinde Rakka’nın batı kısmında bazı mahalleleri ele geçirirken, şehri terk etmesi için bir koridor açılan IŞİD’le hiçbir ciddi çatışmanın olmaması dikkat çekici.

Suriye’deki Rus birlikleri komutanının da ifadesiyle, ABD ve YPG’nin IŞİD’le anlaştığı ve bu “anlaşma” kapsamında örgüt militanlarının kontrol ettikleri bölgelerden çatışmaya girmeden çekileceği haberleri çarpıcı.

KATAR’IN “HEDEF”E KONULMASI

Belli ki, çoğu yabancı paralı militanlardan oluşan El Kaide bağlantılı küresel güçlerin “vekâlet savaşı”nı yürüten silâhlı örgütler, “İsrail’in hâmisi” küresel zâlimlerin işgal ve sömürülerine, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını talan ettirmelerine hizmet ediyor.

Öncelikle açığa çıkan “IŞİD haritası”yla Pentagon’un “BOP haritası”nın aynı olması, küresel ve bölgesel bazda BOP’un hedefleriyle söz konusu örgütlerin amaçlarının örtüşmesi bunun açık ifâdesi.

“Arap baharı”nda Müslüman kamuoyunu etkilemesi için kurulan ve “CIA televizyonu” olduğu belirtilen El Cezire’nin yer aldığı ve 50 bin Amerikan askerinin bulunduğu Katar’ın son demde Trump tarafından “uzun zamandır teröre destek”le suçlanarak Riyad öncülüğünde yine Müslüman ülkelerce yaptırımlara hedef olması, çetrefilli oyunun dehşetini gösteriyor.

Bediüzzaman’ın tesbitiyle “münâfıkları ehl-i imana musallat eden ve zındıkları yetiştiren mütemerrid (dinsizlikte inatçı) ecnebiler”in eseri olduğunu ortaya çıkıyor.

Ve “Biz ferec (kurtuluş) ve ferah ve sürur ve futûhat (zafer) isteriz, fakat kâfirlerin kılıncıyla değil! Kâfirlerin kılınçları başlarını yesin; kılınçlarından gelen fayda bize lâzım değil” beyanı, küresel güçlerin projelerinden hayır çıkmadığını bir defa daha ele veriyor. (Lem’alar, 155)

Okunma Sayısı: 2323
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • yusuf

    13.06.2017 10:17:11

    İslam dünyasının daha çekecek çoook çilesi var anlaşılan....

  • Ali Tam

    13.06.2017 02:52:21

    Tam isabet bir değerlendirme! Şükranlarımı arzederim. 11 Eylül sonrası Afganistan El Kaide üzerinden hedef gösterildiğinde Afganistanın basamak olarak kullanılacağı, asıl hedefin İslam dünyasının tek atom gücü Pakistan olduğunu öngörenler hiç yanılmadı. Bizim Yecüc Mecuc diye tabir ettiğimiz terörist yapı ipek yoluna dizili devletlerden ve kafkasyadan asli gücünü topladığı, beyni kolay yıkanabilen ve kolayca terörizme alet edilebilen insanlarla İŞİD oluşturuldu. İŞİD taşeron olarak BATInın tetikçisidir, Yecuc ve Mecuc'un akıllı olduğu, kolay aldatılmayacağı zaten hiç iddia edilmedi. Türkiye de dahil tüm İslam Cografyası büyük bir tuzak anaforuna çekiliyorlar. O girdaba giren mutlak zarara uğrayacak!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

110. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

Demirel hatırası

15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

Demirel’e, İsrail faturası

Enflasyon maaş zamlarını eritti

Ege sallanmaya devam

Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

“Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

Aziz Sancar'dan evrim yorumu

Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
Mehmet KARA

AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
Genel

''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
Genel

Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
Genel

Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
Cevher İLHAN

“Yapay ve kumpas kriz”
Genel

Demirel’e, İsrail faturası
Genel

15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
Genel

Demirel hatırası

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.