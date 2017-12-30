Fitneyi ateşleyip daha da yaygınlaştırır

Siyasî iktidar, muhaliflerini susturma ve politik rant elde etme hesâbına OHAL KHK’lerini istismarda sınır tanımıyor; bu uğurda her türlü hukuksuzluğa tevessülle toplumu topyekûn kutuplaştıran vahim vartaya sürükleniyor.

Bilindiği gibi, 8 Kasım 2016 tarihli KHK’de, “15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adlî ve idârî tedbirlerle görev alan kişilerin karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukukî, idârî, mâlî ve cezâî sorumluluğu doğmayacağı” kaydı getirilmişti.

Meşrû hükûmeti devirip parlamentoyu kapatarak demokrasiyi tahrip eden 12 Eylül darbeci generallerin oluşturdukları Millî Güvenlik Konseyi’nce hazırlatılan 1982 Anayasasına eklenen “geçici madde”de, “Millî güvenlik Konseyi’nin, kurduğu Danışma Meclisi’nin, hükûmetlerinin ve darbe döneminde yetikili kılınmış organ, merci ve görevlilerin, her türlü karar ve tasarruflarıyla, idârî uygulayanları hakkında hiçbir cezâî, mâlî ve hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemeyeceği ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamayacağı” hükmüyle, darbe dönemi sorumlularının işledikleri ve işleyecekleri suçlardan sorgulanmamaları benzeri “darbe girişimi”ne karşı suç işleyenlerin “suçlanmayacakları” peşinen ilân edilmişti.

SUÇA PEŞİN “YARGI ZIRHI”!

Bununla yetinilmeyip 696 sayılı son KHK’yle sözkonusu “sorumsuzluk maddesi”ne “Resmî bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına, veya resmî bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da hiçbir hukukî, idârî, mâlî ve cezâî sorumluluk olmayacağı”nı eklenmesiyle göz göre göre hukuk devleti ortadan kaldırıldı.

Özetle, “darbe anayasası”nda sadece “resmî görevlileri”ne “suçtan muâfiyet” getirilirken, “darbe girişimi’ne karşı” gerekçesiyle kamu görevlilerinin yaptıkları ve yapacakları her türlü kanun ve hukuk dışı fiillerine ve suçlarına güvence getirildi, getiriliyor. Bazı fanatiklerin kendilerinden mervi “suç isnadı”yla vatandaşlara saldırıp suç ve “çeteleşme” “resmen” koruma altına alınıyor.

“Gelecekte işlenecek suçlardan dolayı sorumluluk doğmayacağına yönelik hukukî düzenleme yapılmayacağı”nı nazara veren hukukçular, “resmî sıfat taşıyanlara yargı muâfiyeti”nin dahi evrensel hukuk kurallarına uymadığına, “sivillere yargı muâfiyeti”nin ise yoruma ve keyfiliği oldukça açık toplumda linç olaylarına, toplu tahriklere ve husûmete sebebiyet vereceğine, gerilimli ve fay hatlarını harekete geçirip kırılmalara ve patlamalara iteceğine dikkat çekiyorlar.

Birilerinin “darbeci’ olarak hissettim, algıladım ve müdahale edip vurdum!” diye “terörle mücâdele” perdesinde vatandaşlara saldırması ve vatandaşları “hedef” alması benzeri fevriliklere peşinen prim veriliyor. “Kışkırtmalar”la, hiçbir yargı kararı olmadan mâsum vatandaşlara yönelik saldırılarına daha baştan “yargı zırhı” getiriliyor.

DERİN KIRILMALARA SÜRÜKLER

Gerçekten, hiçbir “resmi sıfat taşımayan” gözü dönmüşlerin, kimin “darbe girişimi” ve “terör eylemleri”yle ilişkili olduğunu nasıl tesbit edilecekler?

OHAL sürecinde yüz binlerce vatandaşın yargısız, sorgusuz sualsiz kamudan ihrâç edilmesi, 17 bini kadın, bine yakını bebek 50 binden fazla vatandaşın aylardır, hatta yıllardır tutuklu edilmesi toplumu derin kırılmalara sürüklerken, bu kez asılsız sahte jurnallerle, isnad ve iftiralarla vatandaşların indî saldırılara hedef edilmesi, ülkeyi tam bir kargaşa ve kaosla halkı birbirine düşürten suiistimallerle illetli fevkalâde tehlikeli bir vartaya itmez mi?

Bu açıdan sözkonusu “Suçtan muâfiyet 15 Temmuz eylemleriyle sınırlıdır” savunmasının hiçbir mâkuliyeti bulunmuyor. Zira “darbe girişimi”nin üzerinden on yedi ay geçtiği, henüz darbe dâvâları”nın devam ettiği, darbecilerin arandığı ve kimin “darbeci”, kimin “darbe karşıtı” olduğunun birbirine karıştığı süreçte, KHK’da neyin ve hangi fiilin “darbe teşebbüsü ve terör eylemlerinin devamı” olduğu kapsamı muğ- lak ve belirsiz bırakılmış.

“Darbeyi bastırdım, bastırıyorum, terörü engelledim, engelliyorum” diye mâsum insanları hedef alan partizanların silâhlarını kapıp hınçla sokağa çıkarak saldırılarla ülke anarşi ve kargaşaya itilir.

Özellikle “iktidara ilişik medya”ca siyasî iktidarın icraatlarını eleştirenlerin “terörist”, “FETÖ’cü” ve “hâin” isnadıyla yaftalanıp ötekileştirildiği vartada halkın bir kesimini “darbeci!” ya da “darbecilere destek veriyor!” diye töhmet altına bıraktırır. Şiddetin ve fitnenin fitilini ateşler.

Ve bu ülkeye bir defa daha yazık edilir.