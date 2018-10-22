GARABET

“Terör örgütüne destek” ve “ajanlık ve casusluk suçu” ile 35 yıl hapis cezâsı istemiyle yargılanan Amerikalı rahip Brunson dâvâsında, savcının “soruşturmayı genişletmeme” ve “gizli tanıklar”ın “öyle demek istemedim” benzeri çarklarıyla jet yargılama ile “adlî kontrol” ve “yurt dışı çıkış yasağı”nın kaldırılıp serbest bırakılması arkasında bir çok soru işâreti bıraktı.

Tartışmada, muhalefetin “Brunson’u Amerika’ya kim gönderdi?”, “İfâde değiştiren gizli ve kiralanmış tanıklar kimlerdir?”, “Casus ise cezâsı üç yıl mı olmalıydı” soruları cevâpsız kalırken, Trump’un yargıya değil, yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanı’na teşekkür etmesi beynelmilel zeminlerde Türkiye’de yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını yeniden sorgulattı.

Ancak en çarpıcı soru işâreti, Trump’a, “Al papazı, ver papazı” diyen ve 11 Ocak 2018’de Beştepe’deki Saray’da yapılan toplantıda, “Bu fakir bu görevde olduğu sürece sen bu teröristi alamazsın!” diyen Cumhurbaşkanı’nın, son duruşma öncesi ve sonrası “yargı kararına herkesin saygı duyması lâzım” diye konuşmasıydı.

Gerçekten, ne oldu da bu denli bir çark yaşandı?

TESBİT

İşsizin parası iş adamlarına fon!

Ekonomik krizin sebepleri tartışılırken ve tam da kat kat artan döviz, enflasyon ve faizlerle ardı ardına işyerleri kapatılırken, medyada hâlen konkordato ilân eden üç bin şirket sayısının beş bine çıkacağı haberleri varken, buna bir de geçtiğimiz günlerde başka skandal eklendi.

Buna göre İşsizlik Sigorta Fonu’nun elinde bulunan ve değeri 110 milyar TL’yi aşan devlet tahvillerinin bir kısmı üç devlet bankasına aktarılmış.

Konuyu gündeme getiren Aykut Erdoğdu’nun, “İşsize bu kadar cimri davranan iktidar, fonun elinde bulunan ve değeri 110 milyar TL’yi aşan devlet tahvillerinin 10.8 milyar TL’lik kısmını üç devlet bankasına aktararak yandaş iş adamları için sermaye yapıyor. Böylece, bu kamu bankalarına geri ödenmeyen kredilerin sorumluluğu da işsizin sırtına yıkılıyor” tesbiti bu konuda dikkate değer.

Özetle, İşsizlik Sigortası’nda biriken fondaki paranın işsizlere değil, sözkonusu bankalar aracılığıyla yine “yandaş şirketler”e kaynak yapılması, yani “işsizlik fonu”nun “yandaşa fon” olması” ağır ekonomik krizde Hazineyi boşaltan ve ağır ekonomik krizi tetikleyen yanlışlara devam ediliyor.

İLGİNÇ

Ameliyatları durdurma itirafı

Geçtiğimiz haftanın bir başka tartışma konusu, hastanelerde bazı ameliyatların durması idi. Ana muhalefet Genel Başkanı’nın, tek tek hastanelerinin ismini verip, bazı hastane yönetimlerinin, “hayati öneme haiz olan işlemlere devam edin; ama hayati önem yoksa durdurun çünkü malzeme alamıyoruz”, ya da “âcil vak’alar hariç kalp kapak ameliyatı yapmayın” resmî yazılarını; ve bazı il Sağlık Müdürlüklerinin “Şu hastaneye bu tür hastaları sevk etmeyin” tâlimatlarına dair belgeleri gösterip, “Çünkü çok pahalı, fiyat vermiyor firmalar’ diyorlar. Onun için bir üniversite hastanesinde bazı hastalarda hayat kurtarıcı olarak uygulanan plazmaferez için gerekli olan terapötik aferez seti stoklarımızda tükenmiş olup, çıkarılan tüm satın alımlarda hiçbir firma teklif vermediğinden dolayı alım gerçekleştirilememiştir...” açıklamasına Cumhurbaşkanı ve iktidar sözcüleri çok sert tepki göstermişlerdi.

Ancak en son iktidar partisi sözcüsünün, önce bu iddiayı reddedip, peşinden “Şimdi tabiî bahsedilen hastanelerin bütçesi ayrı. Sağlık Bakanlığı, bütçesi ayrıysa herhangi bir malzeme eksikliği ile karşı karşıya kalıyorsa her türlü desteği verecek” diye konuşması, söz konusu hastanelerin bütçesinin ayrı olduğunu ve birtakım tasarrufların ortaya konulmuş olabileceğini söylemesi dikkat çekti. (gazeteler, 16.1018)

Yani bir yandan, “böyle bir şey yok” denilirken, diğer yandan “bu hastanelerin bütçesi ayrı, var, ama önlemi alınacak” diye dolaylı da olsa belgelerle ortaya konulan iddiaları kabul edildi.

Peki, daha baştan kabul edilip tedbiri alınsa ve yalanlamalara, suçlamalara meydan verilmezse daha doğru olmaz mıydı?